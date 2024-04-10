Автомобилисты признались, сколько готовы отдать за подержанный автомобиль

Россияне готовы отдать за автомобиль с пробегом около 556 тысяч рублей

По результатам опроса, проведенного компанией «Сберстрахование» среди 13 тыс. человек в 37 крупных городах России, 88% россиян рассматривают возможность приобретения подержанного автомобиля. Средняя сумма, которую они готовы потратить на такую покупку, составляет около 556 тыс. рублей.

Однако 12% опрошенных все же предпочитают обратить внимание на новые автомобили и готовы выделить на это до 1,6 млн рублей. Общая сумма, которую россияне готовы потратить на покупку автомобиля в этом году, составляет 1,1 млн рублей, что на 20% больше, чем в прошлом. При этом соотношение предпочтений между новыми и подержанными автомобилями с 2023 года осталось прежним.

Интерес к автомобилям отечественных производителей вырос на 2%, и теперь больше всего россияне рассматривают к покупке автомобили марки Lada (17%). Популярными брендами все еще являются Toyota (9%), Nissan (6%) и Renault (6%).

При выборе автомобиля 67% опрошенных в первую очередь ориентируются на соотношение цены и качества. Меньше всего важны престижность (2%) и дизайн (3%) машины. Среди планируемых покупок 51% приходится на седаны, 16% на универсалы, 7% на пикапы и хетчбеки.

19% россиян планируют взять кредит на покупку автомобиля, причем 32% из них предпочли бы заём на два-три года.

Чаще всего о планах по приобретению автомобиля говорили жители Севастополя (30%) и Ростова-на-Дону (20%), а реже всего такие намерения высказывали жители Махачкалы (9%).

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Источник: ТАСС