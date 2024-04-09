Крепкая подвеска, проверенный мотор, мелких поломок немного: «кореец» с АКП за 1,2 млн

Эксперт «За рулем» подсказал, как найти добротный Hyundai ix35 с пробегом

Если рассматривать кроссоверы с пробегом, то около 90% из них продаются с автоматическими трансмиссиями различных типов.

Как выбрать из этого многообразия за 1-1,2 млн рублей добротный Hyundai ix35, знает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев, изучивший огромное количество предложений на рынке.

Он утверждает, что вполне реально найти автомобиль 10-11 лет с пробегом около 150 тысяч километров, и он будет дешевле аналогичного Kia Sportage.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— У Hyundai ix35 шестиступенчатый автомат A6MF1 – надежный и долговечный. Требователен к чистоте масла и не любит ударных нагрузок, но это норма. Служит свыше 250 тысяч км.

Больше сомнений вызывает двигатель G4KD 2.0 (150 л. с.), склонный к задирам в нижней части цилиндров и на юбках поршней. Задиры возникают по разным причинам. При критических повреждениях ремонт тянет на трехзначную сумму. Однако 90% моторов эта напасть благополучно минует, они спокойно ходят свои 300 тысяч км. Прочих существенных недостатков, в общем, нет – кроме возрастного угара масла.

Выявить наличие и масштабы задиров можно эндоскопией – если вопрос принципиальный.

Но это если совсем уж придираться, а в целом ix35 надежный и хорошо упакованный «аппарат». Не особо ржавеет с достаточно крепкой подвеской, мелких поломок у него немного, а если они и случаются, то не такие, чтобы ремонт сильно ударил по карману.

Впрочем, существуют и другие варианты с автоматической коробкой передач, стоимостью не более 1,2 миллиона рублей.

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