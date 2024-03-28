С этими автомобилями не хотят расставаться владельцы

Авто.ру Бизнес: автовладельцы дольше всего ездят на Daewoo Nexia и Ford Focus

Чаще всего автовладельцы привязаны к автомобилям Daewoo Nexia и Ford Focus и дольше всего не решаются их менять. Это показало исследование Авто.ру Бизнес (есть в распоряжении «За рулем»).

Эти и другие модели, такие как Renault Logan, Nissan Qashqai и Renault Duster, часто остаются в лучшем техническом состоянии по сравнению с другими автомобилями той же ценовой категории и возраста. Это объясняется тем, что владельцы уделяют своим «первенцам» больше внимания.

С 2022 года средний срок владения автомобилем первым хозяином увеличился на почти два года и на февраль 2024 года составил 7,5 лет.

Так, Daewoo Nexia находится в руках первых владельцев в среднем 12 лет, при этом ее рыночная цена составляет 205 000 рублей. Ford Focus остается у первых владельцев в среднем 10 лет и продается за 920 000 рублей. С Renault Logan первые автовладельцы не решаются расстаться в среднем 8,5 лет (473 000 рублей), Nissan Qashqai - 7,5 лет (1 266 000 рублей) и Renault Duster - 7 лет (1 535 000 рублей) закрывают этот список.

Автомобили низкого и среднего ценовых сегментов с высокими показателями надежности задерживаются у первых владельцев дольше всего - все упомянутые модели на Авто.ру имеют рейтинг надежности от 4,3 и выше, отмечают эксперты сервиса.

А вот быстрее всего автовладельцы избавляются от Skoda Kodiaq: автомобиль остается у них в среднем 3 года, и его цена при перепродаже составляет около 3 153 000 рублей. За ним следуют Hyundai Creta (4 года, 2 040 000 рублей) и BMW X5 (4,5 года, 1 991 000 рублей), Skoda Rapid (4,5 года, 1 340 000 рублей) и Mazda CX-5 (5 лет, 3 024 000 рублей).