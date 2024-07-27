У вас есть законное право наблюдать за ремонтом машины — вот когда им лучше воспользоваться

Эксперт Березин назвал случаи, когда важно наблюдать за ремонтом авто в сервисе

В России, по разным оценкам, функционирует от 70 тысяч до 100 тысяч автосервисов. Среди них есть такие, которые идут на различные уловки, чтобы не допускать автовладельца в ремонтную зону, несмотря на то, что это противоречит российскому законодательству. Об этом рассказал руководитель отдела обучения НПК «Автоприбор» Артем Березин.

Но в некоторых ситуациях владелец машины не только может, но и должен присутствовать при ремонте машины, констатирует эксперт. Главная мотивация допуска к ремонтируемому автомобилю – это недоверие к качеству и полноте оказания услуг.

«В информационном пространстве описано немало ситуаций некачественного ремонта, а также поломок, вызванных грубыми ошибками автомехаников. Поэтому вполне логично, особенно при обращении в новый автосервис, стремиться обезопасить себя от халатности, непрофессионализма или саботажа. А никаким другим способом, кроме как постоянным присутствием при ремонтных работах, этого не добиться», – объясняет специалист.

Некоторые автосервисы в качестве альтернативы оборудованы специальными мониторами, посредством которых у автовладельцев есть возможность наблюдать за работой мастеров. Но даже в этом случае видеоряд не дает полной картинки из-за ограниченного обзора видеокамеры, отмечает Березин.

Но если, например, меняют масло и фильтры, то проверить факт их замены можно и после завершения всех работ, в этом случае необязательно стоять за спиной у мастера, подчеркивает Березин.

«А вот в ситуации с вроде бы рядовой заменой тормозных колодок и дисков все иначе. Такая работа обязательно должна сопровождаться комплексным обслуживанием тормозной системы, включающим очистку и обработку всех сопрягающихся деталей. Необходимым условием является и использование надлежащих смазок. Оценить качество такой работы на собранном колесе, к сожалению, не удастся», – констатирует эксперт.

А вот при замене дорогостоящей системы сцепления нужна комплексная диагностика смежных элементов, включая сальники коленчатого и первичного валов на предмет запотеваний или течи. Кроме того, потребуется анализ состояния шлицевой группы, степень износа маховика и т. д.

«Это сложный и трудоемкий набор процедур. Только в случае корректной и ответственной установки комплект сцепления сможет прослужить запланированные 150 тыс. км. А вот любое нарушение грозит сократить срок службы в разы, особенно если не была соблюдена соосность или допущены ошибки в крепеже», – объясняет специалист.

Березин рассказал, что известны случаи подмены запчастей на более дешевый аналог или замены «хорошего на новое». Потому важно проследить, какие запчасти в процессе ремонта реально ставили на авто и насколько корректно их перечень отражен в заказ-наряде.

«Именно поэтому при такой процедуре лучше добиться возможности личного присутствия и насторожиться, если вас пытаются ее лишить. Если посмотреть на ремонт в процессе по каким-то причинам не получается, допустим и другой приемлемый способ контроля – договориться с мастером о сопровождении работ фотосъемкой и отправкой снимков клиенту через любой мессенджер», – объясняет эксперт.

Также нужно попросить мастеров, чтобы все демонтированные детали они сложили в багажник автомобиля. Но стоит помнить, что не стоит в процессе наблюдения за ремонтом отвлекать специалистов вопросами или разговорами, подытожил Березин.

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Источник: auto.mail.ru