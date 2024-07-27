«Зеленая повестка» тормозит, а что делают автопроизводители?

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В Audi расширят производство гибридных моделей на фоне стагнации электромобилизации

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На фоне замедленного перехода к электромобилям руководство Audi решило расширить и улучшить свою гибридную линейку. Согласно планам, Audi намерена полностью перейти на выпуск электромобилей к 2033 году, но до того времени производитель будет выпускать и автомобили с ДВС, и электрические модели. Примеру Audi последовали такие производители автомобилей, как Mercedes, BMW, Ford, BYD, Kia и Stellantis.

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Отвечая на запросы рынка на гибридные модели, Audi разработала новое семейство ДВС для будущих моделей с подключаемыми гибридными установками (PHEV). Такие машины смогут проезжать до 100 км на электротяге благодаря увеличенной батарее.

Архитектуру, получившую название PPC, впервые установили в Audi A5, платформа способна поддерживать силовые установки с увеличенным запасом хода.

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На протяжении следующих 10 лет Audi сконцентрируется на трех основных типах силовых установок: высокоэффективные двигатели внутреннего сгорания, подключаемые гибриды и электромобили. В руководстве компании заверяют, что разработки «первого поколения» электромобилей Audi завершат к 2027 году, за год до запуска последней модели с ДВС, которой станет следующее поколение Audi Q7.

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Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: SpeedMe

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
27.07.2024
Фото:Unsplash
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