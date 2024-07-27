«Зеленая повестка» тормозит, а что делают автопроизводители?

В Audi расширят производство гибридных моделей на фоне стагнации электромобилизации

На фоне замедленного перехода к электромобилям руководство Audi решило расширить и улучшить свою гибридную линейку. Согласно планам, Audi намерена полностью перейти на выпуск электромобилей к 2033 году, но до того времени производитель будет выпускать и автомобили с ДВС, и электрические модели. Примеру Audi последовали такие производители автомобилей, как Mercedes, BMW, Ford, BYD, Kia и Stellantis.

Отвечая на запросы рынка на гибридные модели, Audi разработала новое семейство ДВС для будущих моделей с подключаемыми гибридными установками (PHEV). Такие машины смогут проезжать до 100 км на электротяге благодаря увеличенной батарее.

Архитектуру, получившую название PPC, впервые установили в Audi A5, платформа способна поддерживать силовые установки с увеличенным запасом хода.

На протяжении следующих 10 лет Audi сконцентрируется на трех основных типах силовых установок: высокоэффективные двигатели внутреннего сгорания, подключаемые гибриды и электромобили. В руководстве компании заверяют, что разработки «первого поколения» электромобилей Audi завершат к 2027 году, за год до запуска последней модели с ДВС, которой станет следующее поколение Audi Q7.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: SpeedMe