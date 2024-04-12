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Названы модели на вторичном рынке, которые раскупают быстрее всего

«Авто.ру Бизнес» сообщает о снижении цен в марте на рынке автомобилей с пробегом

В марте 2024 года на классифайдах было опубликовано 1 178 000 предложений автомобилей с пробегом. Это на 5% больше, чем в феврале текущего года, и на 5% больше марта 2023-го, когда было опубликовано 1 116 000 предложений.

Средняя стоимость автомобилей у частных продавцов уменьшилась на 4% по сравнению с февралем, составив 1 413 000 рублей. По сравнению с январем снижение составило 2,5%.

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У автодилеров средняя стоимость автомобилей также снизилась: с 2 104 000 рублей в феврале 2024 года до 2 051 000 рублей в марте 2024 года. Падение цен составило 2,5% по сравнению с февралем и 1% с начала года.

Средний срок жизни предложений от частных продавцов почти не изменился: автомобили в марте 2024 года уходили, в среднем, на 1 день дольше, чем в феврале. У автодилеров он остался неизменным и составил 47 дней. В статистике учитываются автомобили в возрасте от 3 до 10 лет включительно.

В марте 2024 года самые популярные автомобили эконом-класса продавались довольно быстро. Например, Lada Granta, в среднем, уходила за 31 день, ее средняя цена составила 649 000 рублей. На втором месте был Hyundai Solaris: средняя цена составила немного больше 1 220 000 рублей, а автомобиль продавался за 41 день.

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На третьей строчке Kia Rio: 1 258 000 рублей и 40 дней. Следом идут Lada Vesta со средней ценой в 1 045 000 рублей (38 дней) и Volkswagen Polo: цена – 1 219 000 рубля (43 дня).

В среднем классе топ-3 автомобилей, которые раскупали быстрее всего, составили: Toyota Camry (2 743 000 рублей; 44 дня), Hyundai Creta (1 855 000 рублей; 46 дней) и Volkswagen Tiguan (2 614 000 рубля; 52 дня).

Лидерами премиума стали: BMW 5 (3 908 000 рублей; 53 дня), BMW X5 (6 261 000 рублей; 51 день); Mercedes-Benz E-класса (3 693 000 рубля; 51 день).

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
12.04.2024
Фото:Depositphotos
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