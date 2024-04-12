Новичков предостерегли от покупки мокрой машины

Автоэксперт Сажин рассказал, как не нарваться на мошенников при покупке машины

Автоэксперт Сажин дал советы по безопасной покупке машины и рассказал, как не стать жертвой мошенников и «перекупов» при приобретении автомобиля. Сажин подчеркнул важность умения отличать честных продавцов, чтобы избежать недобросовестных сделок и неблагоприятных последствий.

Он перечислил несколько основных правил, чтобы не попасть впросак и не стать жертвой мошенников. Среди прочего он отметил, что, если возникла потребность в покупке, нужно немедленно приступать к поиску и рассмотреть выгодные предложения у банков и салонов. А не ждать акций и спецпредложений.

Однако следует быть осторожным, так как автосалоны могут нагрузить допоборудованием под видом предоставления рассрочки или кредита.

Если вам продали технически неисправное транспортное средство, больше шансов получить взыскание с юридического лица, а не с физического. Он также отметил, что определить «перекупов» и мошенников по фото в интернете довольно трудно и рекомендовал пообщаться с продавцом, проверить документы и соответствие личности продавца указанной в документах.

Специалист привел случай, когда человеку привезли машину, продали по договору купли-продажи, а на утро, когда он поехал ставить ее на учет, выяснилось, что она в угоне.

Он также предостерег от покупки автомобиля в темное время суток и от покупки только что вымытой машины, рекомендуя подождать, пока она обсохнет, чтобы избежать скрытых дефектов кузова, перепадов краски и прочего.

Он заключил, что в идеале стоит съездить вместе с продавцом в МРЭО и уже после постановки на учет отдать ему договоренную сумму денег.

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Источник: ОСН