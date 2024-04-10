Что взять вместо новой Гранты – 4 отличных седана

Эксперт «За рулем» перечислил плюсы и минусы популярных седанов с пробегом

Достойно оснащенная Лада Гранта сегодня стоит около миллиона рублей. Найти что-то новое за эти деньги нельзя. Зато на вторичном рынке ее одноклассников с пробегом хоть отбавляй.

В нашей подборке – четыре народные модели за миллион рублей. Мы расскажем обо всем, что нужно знать, дабы с этими автомобилями не было проблем после покупки.

Kia Rio вместо Лады Гранты

За миллион можно найти Kia Rio четвертого поколения. Но тут высок риск нарваться на бывшую машину таксиста. Так что лучше искать Rio третьего поколения 2016 года выпуска. Найти достойный экземпляр в этом случае будет проще.

Несмотря на то, что автомобиль дебютировал в далеком 2011 году, третий Rio по-прежнему неплохо смотрится. В ходовой части первым делом нужно проверить состояние передних ступичных подшипников.

Под капот ставились атмосферные бензиновые моторы объемом 1,4 и 1,6 литра. Оба агрегата надежны, но предпочтение лучше отдать старшему двигателю 1.6 мощностью 123 л.с.

Слабых мест у этого мотора немного. У ранних экземпляров случались протечки прокладки ГБЦ. Но позже эта проблема ушла. Также бывали случаи раннего выхода из строя катализатора. Частички сот попадали в цилиндры, но это проблема не массовая и чаще всего случалась из-за регулярных заправок на сомнительных АЗС.

Из коробок лучше отдать предпочтение автомату. У механической порой отмечался ранний износ блокировочного кольца второй передачи.

Простенький интерьер довольно удобен. Но материалы быстро теряют лоск.

Volkswagen Polo вместо Лады Гранты

За схожие деньги можно найти рестайлинговый калужский седан VW Polo. Под капотом установлен двигатель 1.6 мощностью 110 л.с. Иногда встречаются версии GT с турбомотором 1.4 в 125 сил. Но такие машины обычно дороже.

По меркам класса у седана Поло очень неплохое качество ЛКП. Слабое место – кромка крыши над лобовым стеклом.

Атмосферник показал себя очень надежным. В отличие от предшественника, у него в приводе ГРМ используется ремень, который нужно менять каждые 90 тысяч км. Зато этот двигатель избавлен от болячки предыдущего мотора CFNA – стука поршневой группы.

Обе коробки передач (5-ступенчатая механика или 6-диапазонный автомат) весьма надежны. В ходовой части до 100 тысяч км вряд ли что-то сломается. Даже стойки и втулки стабилизатора обычно выдерживают этот пробег.

Материалы недорогие, но посадка в Фольксвагене практически эталонная.

Лада Веста вместо Лады Гранты

Купить новую Весту за миллион уже нельзя, а вот подержанную – вполне. Причем в этом списке она будет самой свежей – 2019-2021 годов выпуска. На рынке много как седанов, так и универсалов. В том числе и версий SW Cross – они самые дорогие. Лучше выбирать машины с двигателем 1.6 (106 л.с.), так как у ранних моторов 1.8 наблюдался повышенный расход моторного масла.

На рынке полно не только седанов, но и универсалов.

Обычные универсалы и седаны за миллион можно купить и с ниссановским двигателем 1.6 (113 л.с.), работающим в паре с вариатором. Коробка Jatco 015 на более легкой Весте чувствует себя увереннее, чем на более тяжелом Nissan Qashqai или Renault Kaptur.

Если же вы берете Весту с вазовским двигателем 1.6 (106 л.с.), то предпочтение лучше отдать машине с механической коробкой. Плюсом 4-5-летних машин остается и то, что все детские болячки Весты к этому моменту уже были вылечены.

Рабочее место водителя отлично скомпоновано. Многие автомобили оснащены полным набором обогревов.

Renault Logan вместо Лады Гранты

Renault Logan второго поколения за схожие деньги будет на год старше Весты. Хотя в целом он заметно уступает Весте по многим параметрам, прочность подвески вместе с плавностью хода у него не хуже.

Рестайлинг явно пошел второму Логану на пользу – автомобиль похорошел.

Под капотом встречаются исключительно двигатели 1.6 разной мощности. Базовый 8-клапанный двигатель мощностью 84 л.с. слабоват для Логана. Зато по части надежности он почти вечен. Старший K4M (102 л.с.) сам по себе хорош. Но он попадается в паре с четырехступенчатым автоматом. А этой коробки лучше избегать из-за проблем с соленоидами и склонности к перегреву.

Реже встречаются версии Stepway с тем же ниссановским мотором, что и у Весты. И здесь он тоже работает в паре с вариатором. Связка хорошая. Но, в отличие от Лады, Логан с вариатором лишился солидного дорожного просвета.

Интерьер очень простой, а руль регулируется лишь по углу наклона, и найти удобную посадку получится не у всех.

Вывод

Найти хороший и надежный автомобиль за миллион вполне реально.

Каждый из представленных вариантов отлично подойдет как небольшой семье, так и тем, кто возит только себя.

Общий же недостаток всех перечисленных моделей – риск нарваться на бывший таксомотор.

Также можно присмотреться к хорошему кроссоверу не дороже 1,2 млн рублей.