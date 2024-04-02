#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Мотор 1.5 турбо, полный привод, японская сборка: этот кроссовер круче Аутлендера
2 апреля
Мотор 1.5 турбо, полный привод, японская сборка: этот кроссовер круче Аутлендера
«За рулем» рассказал, как выбрать Mitsubishi...
ЗИЛ-130
2 апреля
Почему водители любили ЗИЛ‑130 больше, чем ГАЗ‑53
Эксперт Сергей Канунников объяснил, чем ЗИЛ-130...
Система подавления FPV-дронов
2 апреля
Украинские беспилотники оставили без связи
МО РФ рассказало о новой системе подавления...

Ищем (и находим) хороший кроссовер не дороже 1,2 млн рублей: есть 3 правила

Эксперт «За рулем» раскрыл алгоритм выбора б/у кроссовера с АКП

Доля кроссоверов среди новых машин давно перевалила за 50%. Планомерно растет она и на вторичном рынке, превысив в 2023 году 25%. Если считать только иномарки, это свыше 1,5 млн проданных машин ежегодно. Из них 90% – с автоматическими трансмиссиями всех типов.

Кузов не гниет, агрегаты от Икс-Трейла: надежный кроссовер до 1,5 млн рублей

Найти среди них автомобиль с хорошим гидроавтоматом пока не составляет труда. Но на компактных кроссоверах вариаторы и роботизированные коробки постепенно вытесняют классический автомат. У некоторых моделей его давно нет в ассортименте – например, Nissan Qashqai лишился его в 2013 году. А у Mitsubishi Outlander после 2012 года сохранился только в сочетании с редким мотором 3.0. Однако есть другие неплохие модели.

Задача сильно усложняется, если бюджет ограничен.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Минус вариаторы

Почему россияне боятся DSG, PowerShift, DCT... – 4 убедительных примера

Средневзвешенная цена подержанных машин в прошлом году достигла миллиона рублей. От нее и будем плясать. Сумма в 1–1,2 млн отправляет нас к кроссоверам-иномаркам в возрасте около десяти лет – и с соответству­ющими пробегами.

Можно найти машину с прозрачной историей и без дефектов, прошедшую меньше 100 тысяч км – китайского происхождения. Для всех остальных речь о 120–180 тысячах км. А при таких цифрах на одометре покупка автомобиля с вариатором или роботом нерациональна. Агрегаты эти в нашей реальности не всегда доживают до 200 тысяч км, не говоря уж о «расчетных» 250 тысячах. И заниматься их ремонтом сразу после покупки не хочется.

Гидроавтоматам эти расстояния вполне по плечу – многие выдерживают больше. При нормальном обслуживании, конечно, и если их не гоняли каждый выходной по вязким субстанциям.

По этим причинам модели с вариаторами дешевеют на вторичке быстрее, чем все прочие модификации. А что-то с хорошим автоматом можно выгодно продать и с пробегом под 300 тысяч км – таких предложений немало, и цены отнюдь не бросовые. Откинув роботы и вариаторы, обнаружим, что число предложений за эти деньги уменьшилось вдвое. Естественно, исчезли Кашкаи и Mitsubishi ASX, часть Фордов, Тигуанов и Yeti, а Nissan X‑Trail остался только дизельный, и так далее.

Минус полный привод

Конструктивный просчет! На этих кроссоверах лучше не ездить по бездорожью

На стоимость машин старше 15 лет тип привода влияет слабо – важнее общее состояние конкретного экземпляра. Для более молодых разница заметна – полноприводные в среднем дороже. Можно что-то сэкономить, ограничившись версией 4×2.

В конце концов, управляемая электроникой муфта – типовое оснащение некрупных полноприводных кроссоверов – большого преимущества вне дорог не дает. В гиблых колеях пасует, а по негиблым и монопривод проберется.

В городских условиях трансмиссия 4×4 – отчасти излишество, а обслуживать механизмы полного привода надо – и это лишние расходы. Так что и нет великого смысла специально за ним гоняться, ограничимся передним. А у некоторых моделей версий 4×4 и вовсе нет.

Другие минусы

5 самых проблемных автоматов (и длинный список автомобилей с ними)

При грамотном подходе лучше заранее оставить в стороне гидроавтоматы с неважнецкой репутацией. В их числе, например, проблемная коробка GM-Ford 6T30 и ее облегченный вариант 6T40. Их ресурс ниже общепринятой нормы. Применены на кроссоверах Chevrolet Captiva и Opel Mokka.

Есть вопросики и к автомату Renault DP2/DP8, что стоит на Дастере и его родственниках (Kaptur, Terrano). Но он проще по конструкции и недорог в ремонте, так что ужиться с ним можно, а пройти он способен под 400 тысяч км.

Главный аргумент против покупки Peugeot 3008 – не автомат (который хорош), а изводящий капризами мотор THP 1.6 (150 л. с.).

Если кроссовер нужен ради большого дорожного просвета, то вместе с 3008 (170 мм) отпадет еще «третий» Kia Sportage – 165 мм (в незагруженном состоянии).

Кроссоверы с АКП не дороже 1,2 млн – 6 лучших вариантов

Если их оставить, то возникает вопрос: а нужен ли кроссовер? Например, Sandero Stepway второго поколения имеет клиренс аж 195 мм. Концептуально подобные модели немногим отличаются от кроссовера 4×2, а по цене выгоднее. За тот же 1 млн рублей есть шестилетние машины с пробегами менее 100 тысяч км.

Что до кроссоверов, то интересные варианты 4×2 с гидроавтоматом есть и среди китайских моделей – ощутимо моложе и дешевле за ту же сумму.

  • Самые интересные кроссоверы с АКП: с пробегом 100 000 – 200 000 км, моложе 10 лет и не дороже 1,2 млн рублей – рассмотрены тут.

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЗиновьев Сергей
Фото:фирмы-производители и «За рулем»
Количество просмотров 3
02.04.2024
Фото:фирмы-производители и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0