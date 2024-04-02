Ищем (и находим) хороший кроссовер не дороже 1,2 млн рублей: есть 3 правила

Эксперт «За рулем» раскрыл алгоритм выбора б/у кроссовера с АКП

Доля кроссоверов среди новых машин давно перевалила за 50%. Планомерно растет она и на вторичном рынке, превысив в 2023 году 25%. Если считать только иномарки, это свыше 1,5 млн проданных машин ежегодно. Из них 90% – с автоматическими трансмиссиями всех типов.

Найти среди них автомобиль с хорошим гидроавтоматом пока не составляет труда. Но на компактных кроссоверах вариаторы и роботизированные коробки постепенно вытесняют классический автомат. У некоторых моделей его давно нет в ассортименте – например, Nissan Qashqai лишился его в 2013 году. А у Mitsubishi Outlander после 2012 года сохранился только в сочетании с редким мотором 3.0. Однако есть другие неплохие модели.

Задача сильно усложняется, если бюджет ограничен.

Минус вариаторы

Средневзвешенная цена подержанных машин в прошлом году достигла миллиона рублей. От нее и будем плясать. Сумма в 1–1,2 млн отправляет нас к кроссоверам-иномаркам в возрасте около десяти лет – и с соответству­ющими пробегами.

Можно найти машину с прозрачной историей и без дефектов, прошедшую меньше 100 тысяч км – китайского происхождения. Для всех остальных речь о 120–180 тысячах км. А при таких цифрах на одометре покупка автомобиля с вариатором или роботом нерациональна. Агрегаты эти в нашей реальности не всегда доживают до 200 тысяч км, не говоря уж о «расчетных» 250 тысячах. И заниматься их ремонтом сразу после покупки не хочется.

Гидроавтоматам эти расстояния вполне по плечу – многие выдерживают больше. При нормальном обслуживании, конечно, и если их не гоняли каждый выходной по вязким субстанциям.

По этим причинам модели с вариаторами дешевеют на вторичке быстрее, чем все прочие модификации. А что-то с хорошим автоматом можно выгодно продать и с пробегом под 300 тысяч км – таких предложений немало, и цены отнюдь не бросовые. Откинув роботы и вариаторы, обнаружим, что число предложений за эти деньги уменьшилось вдвое. Естественно, исчезли Кашкаи и Mitsubishi ASX, часть Фордов, Тигуанов и Yeti, а Nissan X‑Trail остался только дизельный, и так далее.

Минус полный привод

На стоимость машин старше 15 лет тип привода влияет слабо – важнее общее состояние конкретного экземпляра. Для более молодых разница заметна – полноприводные в среднем дороже. Можно что-то сэкономить, ограничившись версией 4×2.

В конце концов, управляемая электроникой муфта – типовое оснащение некрупных полноприводных кроссоверов – большого преимущества вне дорог не дает. В гиблых колеях пасует, а по негиблым и монопривод проберется.

В городских условиях трансмиссия 4×4 – отчасти излишество, а обслуживать механизмы полного привода надо – и это лишние расходы. Так что и нет великого смысла специально за ним гоняться, ограничимся передним. А у некоторых моделей версий 4×4 и вовсе нет.

Другие минусы

При грамотном подходе лучше заранее оставить в стороне гидроавтоматы с неважнецкой репутацией. В их числе, например, проблемная коробка GM-Ford 6T30 и ее облегченный вариант 6T40. Их ресурс ниже общепринятой нормы. Применены на кроссоверах Chevrolet Captiva и Opel Mokka.

Есть вопросики и к автомату Renault DP2/DP8, что стоит на Дастере и его родственниках (Kaptur, Terrano). Но он проще по конструкции и недорог в ремонте, так что ужиться с ним можно, а пройти он способен под 400 тысяч км.

Главный аргумент против покупки Peugeot 3008 – не автомат (который хорош), а изводящий капризами мотор THP 1.6 (150 л. с.).

Если кроссовер нужен ради большого дорожного просвета, то вместе с 3008 (170 мм) отпадет еще «третий» Kia Sportage – 165 мм (в незагруженном состоянии).

Если их оставить, то возникает вопрос: а нужен ли кроссовер? Например, Sandero Stepway второго поколения имеет клиренс аж 195 мм. Концептуально подобные модели немногим отличаются от кроссовера 4×2, а по цене выгоднее. За тот же 1 млн рублей есть шестилетние машины с пробегами менее 100 тысяч км.

Что до кроссоверов, то интересные варианты 4×2 с гидроавтоматом есть и среди китайских моделей – ощутимо моложе и дешевле за ту же сумму.

Самые интересные кроссоверы с АКП: с пробегом 100 000 – 200 000 км, моложе 10 лет и не дороже 1,2 млн рублей – рассмотрены тут.