Двигатель прогрели, а коробку? Опасное заблуждение водителей

Сегодня мало кто заморачивается прогревом двигателя перед поездкой. А уж про коробку передач и вовсе не задумываются. А зря!

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Начнем с того, что двигатель прогревать все же желательно. В идеале примерно до 60°C, и уже после этого ехать.

Но если ждать так долго возможности нет, то оптимальный вариант — погреть несколько минут и начинать движение, не давая большой нагрузки на силовой агрегат. На ходу (читай — под нагрузкой) любой мотор прогревается заметно быстрее, чем на стоянке.

А что же с коробкой передач? Ведь в ней тоже есть масло, и оно тоже густеет на морозе. Что же делать?

Многие владельцы машин с механикой наверняка замечали, насколько тяжелее включается первая передача на морозе. Все потому что масло загустело от холода.

Как прогреть механическую коробку передач?

Никак. Вернее, никаких дополнительных действий для этого от водителя не требуется: достаточно запустить двигатель. Многие удивятся, но в механической коробке передач большая часть деталей вращается, разгоняя масло даже, когда автомобиль находится на стоянке. Если, конечно, педаль сцепления не нажата. Вращается первичный вал и шестерни вторичного. Аналогичные процессы происходят и в роботизированной коробке передач. И этого вполне достаточно. Дело в том, что работа на холодную не настолько опасна для механики, как в случае с автоматом. Главное неудобство для водителя заключается в затрудненном включении передач. Но тут достаточно 5–10 минут (в зависимости от температуры за бортом) стоянки с включенным двигателем, чтобы масло хоть немного потеплело и передачи стали включаться без излишнего усилия.

Как прогреть автоматическую коробку передач?

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Классический автомат, то есть гидромеханическая коробка передач, весьма уязвим во время работы на морозе. Загустевшая рабочая жидкость не может создать нужное давление для сжатия пакетов фрикционов, и они начинают буксовать. По той же причине может пострадать гидротрансформатор. Так что автомат очень желательно греть перед поездкой зимой. Кто-то считает, что если прогрелся двигатель, то одновременно прогрелся и автомат. Это далеко не так. Классический автомат вообще не греется во время стоянки с работающим мотором, если селектор в положении P или N — основной прогрев происходит при движении. Так что первые километры пути после холодной стоянки лучше преодолевать «медленно и печально» — без резких разгонов.

Но что делать, если сразу после начала движения вам необходимо вклиниться в поток на скоростной магистрали? Или за время стоянки вашу машину закопал проезжающий снегоочиститель, и теперь нужно преодолеть снежный бруствер еще на старте? В обоих примерах повышенных нагрузок на автомат не избежать.

Мы провели испытания и выяснили как меняется температура рабочей жидкости автомата при стоянке с работающим двигателем и можно ли ускорить процесс прогрева.

Наш эксперимент

Замеры провели на Kia Rio предыдущего поколения с мотором 1.6 (123 л.с.) и 6-ступенчатым автоматом. Температура воздуха при испытаниях: —4°C.

Замеры провели с помощью бортового компьютера Multitronics C-590. Он подсоединяется к диагностическому разъему OBD-2 и позволяет определять не только температуру охлаждающей жидкости двигателя, но и температуру АКП.

Испытания показали: если автомат в режиме N или P, то коробка прогревается очень медленно. К моменту, когда двигатель достигает рабочей температуры, автомат едва-едва потеплел. Взгляните на график.

Температура в системе охлаждения двигателя и АКП при разных положениях селектора коробки передач

Прогрев происходит быстрее, если выбрать режим D или R. Какой предпочесть, зависит от того, как припаркована машина. Например, очень часто машину паркуют, упершись задними колесами в бордюр. Тогда смело можно ставить задний ход. Ручной тормоз при этом тоже следует использовать. Тогда можно не держать нажатой педаль тормоза: машина не покатится. Но и покидать место водителя, чтобы отряхнуть с кузова снег, тоже не рекомендую: мало ли что!..

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Примечательно, что и двигатель при этом будет прогреваться быстрее. Ведь он нагружен гидротрансформатором, одна часть которого вращается, а другая нет. То есть двигатель испытывает дополнительную нагрузку. И то же самое интенсивное перемешивание жидкости в гидротрансформаторе приводит к ускоренному прогреву коробки передач.

К тому моменту, как мотор окажется прогрет до температуры порядка 80°C, автомат также можно считать достаточно прогретым для движения в обычном режиме. Любые расчетные нагрузки при этом допустимы. Имейте в виду, что чем сильнее мороз на улице, тем дольше придется прогревать двигатель и коробку передач.