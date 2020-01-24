Ни один производитель в технических характеристиках не сообщает время прогрева двигателя. Знаете почему? Да потому что чем современнее мотор, тем дольше его приходится греть.

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Время прогрева мотора зависит от различных факторов. Это, в частности:

температура окружающего воздуха и сила ветра

нагрузка на двигатель и частота вращения коленвала

алгоритм работы отопителя салона

Влияют на время прогрева и конструктивные особенности самого мотора. К примеру, атмосферный двигатель прогревается быстрее, чем наддувный, бензиновый — быстрее, чем дизельный, V-образный — быстрее рядного. И, конечно, скорость прогрева двигателя зависит от материала, из которого выполнен блок цилиндров.

Теплотехнические характеристики алюминиевого сплава и чугуна

Материал Коэффициент теплопроводности, Вт/м2 Удельная теплоемкость, Дж/(кг*К) Алюминий 236 930 Чугун 42 540

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Оба параметра у чугуна лучше: он неохотно передает тепло наружу и требует меньше энергии на нагрев блока цилиндров. Кто-то наверняка заметит, что у чугунного блока цилиндров больше масса. Но так не всегда. Дело в том, что современные технологии литья позволяют сблизить показатели отливок из двух конкурирующих материалов.

Конечно, среди современных моторов чисто алюминиевые блоки цилиндров встречаются уже редко. В таких случаях на стенки цилиндров наносят покрытие типа «никасил» и «алюсил». Примером таких моторов в конце прошлого века были баварские шести- и восьмицилиндровые агрегаты объемом от 2,0 до 4,0 л (серий M52 и M60). Цилиндры имели никель-кремниевое покрытие и порой при пробеге меньше 100 тыс. км страдали повреждением стенок. Повышенное содержание серы, которой довольно много было в то время в отечественном топливе, приводило к тому, что она вступала в реакцию с покрытием и разрушала его. Такие моторы официально считались неремонтируемыми. Потому вскоре от «никасила» отказались. Если говорить о теплопередаче, то очень твердые и тонкие (0,2…0,3 мм толщиной) слои практического влияния на скорость прогрева не оказывали.

На фото чугунный блок цилиндров, причем довольно старой конструкции. Это видно по толстым межцилиндровым перемычкам. Такие двигатели ввиду жесткой конструкции блока имеют большой моторесурс.

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Наиболее распространены алюминиевые блоки цилиндров с чугунными тонкостенными гильзами. Таких моторов сейчас очень много. Это почти все современные двигатели концернов Hyundai-Kia , VW Group и Renault-Nissan. За редким исключением: к примеру, мотор Renault K4M (с чугунным блоком). Чугунная стенка в пару миллиметров толщиной не сильно влияет на теплопроводность. Так что теплотехнические характеристики блока цилиндров в этом случае определяет основной материал — алюминиевый сплав.

При рассмотрении теплотехнических характеристик получается, что чугунные блоки цилиндров выгоднее с точки зрения скорости прогрева мотора. А еще они лучше подавляют шум и вибрации, а также проще растачиваются в ремонтный размер. При этом сложнее охлаждать стенки цилиндров, когда прогретый двигатель работает на мощностных режимах.

Между тем литье чугуна — процесс экологически вредный. Поэтому блоки из чугуна продолжают изготавливать лишь в странах третьего мира. Тот же АВТОВАЗ, долгое время производивший только чугунные блоки цилиндров, освоил моторы альянса Renault-Nissan с алюминиевыми блоками. Так что будущее, однозначно, за алюминиевыми моторами.