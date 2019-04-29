Конструктивные особенности
Двигатели семейства К4M/K7M разработаны еще в прошлом веке для установки на автомобили классов В и С альянса Renault-Nissan. Автомобили с этими моторами эксплуатируются на всех континентах и пользуются признанием за надежную и неприхотливую конструкцию.
Все семейство двигателей имеет одинаковый чугунный блок цилиндров, цилиндры расточены непосредственно в блоке. Никаких гильз не требуется. Различие характеристик обеспечивает применение двух типов головок блока цилиндров — восьми- (K7M) и шестнадцатиклапанной (К4M). При этом большое количество деталей у моторов унифицировано, что снижает производственные затраты. Привод ГРМ как одновального, так и двухвального моторов осуществляется ремнем.
Мотор для стран третьего мира
Моторы серии К — это рабочие лошадки, выхаживающие при минимальном, но качественном уходе по 300 000 — 400 000 км без капитального ремонта. Однако их характеристики далеки от совершенства. Литровая мощность у аналогичных моторов от многих других производителей ощутимо выше. К примеру, мотористы корейских марок Hyundai и Kia на своем двигателе серии G4FC снимают с того же рабочего объема 123 и более лошадиных сил.
Еще один недостаток двигателей Renault — нескромный аппетит. Правда, этому отчасти способствует применение механических коробок передач с относительно короткими передачами — фирменная черта автомобилей Renault. Такое решение позволяет водителям не выпадать из современного динамичного потока при относительно невысоких мощностных характеристиках двигателя. В качестве альтернативы механике применяют устаревший четырехступенчатый автомат, который также не способствует экономичной езде.
Опыт «За рулем»
Есть в нашем редакционном парке и Лада Ларгус с шестнадцатиклапанным К4М и механической коробкой передач. Про двигатель, прошедший 125 000 км, могу сказать только хорошее. Мощная ровная тяга, начиная чуть ли не с холостых оборотов. Даже не верится, что это шестнадцатиклапанник, — такая характеристика на низах обычно присуща восьмиклапанному мотору большего рабочего объема. Правда, на высоких оборотах двигатель скисает, и крутить его свыше 5000 об/мин не имеет смысла. Расход топлива в городском цикле достигает 11,7 л/100 км.
Производитель предписывает использование 95-го бензина на Ларгусе и допускает 92-й на Альмере с аналогичным мотором. Наш эксперимент по применению на Ларгусе 92-го бензина показал, что даже при условии заправки на брендовой АЗС в работе двигателя проявляется детонация на определенных режимах его работы. Так что рекомендуем следовать указаниям производителя.
Конструктивные просчеты двигателей К7М/К4М:
- Высокий расход топлива говорит об устаревшей конструкции головки блока цилиндров без фазовращателей и регулируемых длин впускного тракта. Модификация с регулированием фаз на впуске существует, выдает 115 л.с., но очень мало распространена на нашем рынке.
- При обрыве ремня ГРМ клапаны встречаются с поршнями
- Отсутствие гидрокомпенсаторов у восьмиклапанного мотора. Как следствие, необходимость регулировки клапанов. Хотя при эксплуатации на хорошем масле потребность наступает ближе к 100 000 км пробега
- Мотор довольно шумный и вибронагруженный, что необычно для конструкций с чугунными блокам.
- Встречается, что плавают обороты на холостом ходу — это признак зарастания слоем грязи и копоти регулятора холостого хода. Мне неоднократно на восьми- и шестнадцатиклапанниках удавалось решать проблему промывкой регулятора.
- Неудачная конструкция маслоотделителя: каналы отлиты прямо в клапанной крышке. При этом множество лабиринтных каналов уплотнены только герметиком. Со временем это вызывает подтекание моторного масла, а устранение такой течи требует большого внимания и скрупулезности.
Распространенные неисправности двигателей К7М/К4М:
- У восьмиклапанного мотора сравнительно часто наблюдалась течь переднего сальника коленвала. При ремонте приходится снимать ремень ГРМ и проводить еще ряд сложных работ
- Проблемы с катушкой зажигания (рассыхаются и трескаются изоляторы), форсунками или свечами зажигания. Как следствие подтраивание двигателя.
- Неисправность датчика положения коленчатого вала
- Недостаточно надежный термостат, а также течь масла из теплообменника корпуса термостата. При этом масло может попадать в охлаждающую жидкость или сочиться наружу
- Ремень ГРМ начинает сползать со шкивов при люфте в подшипнике помпы, согнутой шпильке ролика или износе подшипника ролика. Так что при замене ремня лучше менять все эти элементы, что обходится в сумму достигающую 9000 рублей только на материалы (включая антифриз).
Ремонтопригодность
Благодаря чугунному блоку цилиндров мотор весьма устойчив к перегреву и часто «прощает» небольшие нарушения температуры. При условии использования качественного моторного масла износ цилиндров достигает одной десятой миллиметра даже на пробегах в несколько сотен тысяч км. Компрессия снижается в основном из-за износа и закоксовки поршневых колец. И тогда расход масла из-за изношенных маслосъёмных колец превышает разумные пределы, как, в принципе, и на любом сильно изношенном моторе.
При капитальном ремонте можно установить невтыковые (тюнинговые) поршни под ремонтный размер, в который расточили блок. Ориентировочная стоимость полного и качественного капитального ремонта моторов К4М/К7М составляет порядка 100 000 рублей. При этом контрактный двигатель можно купить не дороже 50 000 рублей. Зато цена нового мотора составляет астрономические 300 000–400 000 рублей в зависимости от его модификации. Большинство автомобилей к моменту, когда может понадобиться замена двигателя, стоят меньше.
Владельцам Ларгусов рекомендация простая: пока автомобиль на гарантии — регламент по замене придется соблюдать. А после окончания гарантийного срока следует почаще контролировать состояние ремня ГРМ и при малейших сомнениях — менять.
Семейство двигателей К4М/К7М морально устарело, но скромные характеристики компенсируются относительно высокой надежностью и ремонтопригодностью моторов.
Характеристики двигателей
|
Модель
|
K7М
|
K4M
|
Тип
|
Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный
|
Рабочий объем, см3
|
1598
|
Количество клапанов
|
8
|
16
|
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм
|
79,5 × 80,5
|
Степень сжатия
|
9,5
|
9,8
|
Максимальная мощность, л. с.
при частоте вращения коленчатого вала, мин-1
|
84–87
5500
|
102–115(с фазовращателем)
5750
|
Максимальный крутящий момент, Н∙м
при частоте вращения коленчатого вала, мин-1
|
124
3000
|
148
3750
|
Система питания
|
Распределенный впрыск топлива
|
Топливо (октановое число)
|
Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95
|
Система зажигания
|
Электронная, входит в состав системы управления двигателем
|
Нормы токсичности
|
Еврo-4 или Еврo-5
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