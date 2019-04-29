Популярнейшие в нашей стране Logan, Sandero, а также Duster оснащают моторами серии К рабочим объемом 1,6 л. «За рулем» рассказывает о самых распространенных неисправностях этих агрегатов.

Конструктивные особенности

Двигатели семейства К4M/K7M разработаны еще в прошлом веке для установки на автомобили классов В и С альянса Renault-Nissan. Автомобили с этими моторами эксплуатируются на всех континентах и пользуются признанием за надежную и неприхотливую конструкцию.

Двигатель К4М устанавливался в том числе на полноприводные версии Renault Duster. Тяговых характеристик мотора достаточно.

Все семейство двигателей имеет одинаковый чугунный блок цилиндров, цилиндры расточены непосредственно в блоке. Никаких гильз не требуется. Различие характеристик обеспечивает применение двух типов головок блока цилиндров — восьми- (K7M) и шестнадцатиклапанной (К4M). При этом большое количество деталей у моторов унифицировано, что снижает производственные затраты. Привод ГРМ как одновального, так и двухвального моторов осуществляется ремнем.

Мотор для стран третьего мира

Моторы серии К — это рабочие лошадки, выхаживающие при минимальном, но качественном уходе по 300 000 — 400 000 км без капитального ремонта. Однако их характеристики далеки от совершенства. Литровая мощность у аналогичных моторов от многих других производителей ощутимо выше. К примеру, мотористы корейских марок Hyundai и Kia на своем двигателе серии G4FC снимают с того же рабочего объема 123 и более лошадиных сил.

Двигатель К7М был лучшим мотором для дорестайлингового Логана первого поколения. И все же двигатели рабочим объемом 1,4 л были недостаточно мощными даже для этой машины.

Еще один недостаток двигателей Renault — нескромный аппетит. Правда, этому отчасти способствует применение механических коробок передач с относительно короткими передачами — фирменная черта автомобилей Renault. Такое решение позволяет водителям не выпадать из современного динамичного потока при относительно невысоких мощностных характеристиках двигателя. В качестве альтернативы механике применяют устаревший четырехступенчатый автомат, который также не способствует экономичной езде.

Опыт «За рулем»

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В редакции на длительном тесте побывало немало машин с мотором этой серии. Вспомнить хотя бы соплатформенника Логана седан Nissan Almera, который мы полностью разобрали после пробега в 120 000 км для оценки состояния ключевых узлов и агрегатов машины. Подробный отчет — здесь . А если вкратце, то двигатель нашей Альмеры подтвердил звание надежного и неприхотливого агрегата. И это при том, что часть своего пробега машина намотала не на бензине, а на газе.

Есть в нашем редакционном парке и Лада Ларгус с шестнадцатиклапанным К4М и механической коробкой передач. Про двигатель, прошедший 125 000 км, могу сказать только хорошее. Мощная ровная тяга, начиная чуть ли не с холостых оборотов. Даже не верится, что это шестнадцатиклапанник, — такая характеристика на низах обычно присуща восьмиклапанному мотору большего рабочего объема. Правда, на высоких оборотах двигатель скисает, и крутить его свыше 5000 об/мин не имеет смысла. Расход топлива в городском цикле достигает 11,7 л/100 км.

Производитель предписывает использование 95-го бензина на Ларгусе и допускает 92-й на Альмере с аналогичным мотором. Наш эксперимент по применению на Ларгусе 92-го бензина показал, что даже при условии заправки на брендовой АЗС в работе двигателя проявляется детонация на определенных режимах его работы. Так что рекомендуем следовать указаниям производителя.

Конструктивные просчеты двигателей К7М/К4М:

Высокий расход топлива говорит об устаревшей конструкции головки блока цилиндров без фазовращателей и регулируемых длин впускного тракта. Модификация с регулированием фаз на впуске существует, выдает 115 л.с., но очень мало распространена на нашем рынке.

При обрыве ремня ГРМ клапаны встречаются с поршнями

Отсутствие гидрокомпенсаторов у восьмиклапанного мотора. Как следствие, необходимость регулировки клапанов. Хотя при эксплуатации на хорошем масле потребность наступает ближе к 100 000 км пробега

Мотор довольно шумный и вибронагруженный, что необычно для конструкций с чугунными блокам.

Встречается, что плавают обороты на холостом ходу — это признак зарастания слоем грязи и копоти регулятора холостого хода. Мне неоднократно на восьми- и шестнадцатиклапанниках удавалось решать проблему промывкой регулятора.

Неудачная конструкция маслоотделителя: каналы отлиты прямо в клапанной крышке. При этом множество лабиринтных каналов уплотнены только герметиком. Со временем это вызывает подтекание моторного масла, а устранение такой течи требует большого внимания и скрупулезности.

Один из недостатков двигателя К4М, который проявляется при самостоятельном обслуживании, — неудобно размещенный масляный фильтр. Доступ к нему ограничен расположенным рядом генератором.

Распространенные неисправности двигателей К7М/К4М:

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У восьмиклапанного мотора сравнительно часто наблюдалась течь переднего сальника коленвала. При ремонте приходится снимать ремень ГРМ и проводить еще ряд сложных работ

Проблемы с катушкой зажигания (рассыхаются и трескаются изоляторы), форсунками или свечами зажигания. Как следствие подтраивание двигателя.

Неисправность датчика положения коленчатого вала

Недостаточно надежный термостат, а также течь масла из теплообменника корпуса термостата. При этом масло может попадать в охлаждающую жидкость или сочиться наружу

Ремень ГРМ начинает сползать со шкивов при люфте в подшипнике помпы, согнутой шпильке ролика или износе подшипника ролика. Так что при замене ремня лучше менять все эти элементы, что обходится в сумму достигающую 9000 рублей только на материалы (включая антифриз).

Ремонтопригодность

Благодаря чугунному блоку цилиндров мотор весьма устойчив к перегреву и часто «прощает» небольшие нарушения температуры. При условии использования качественного моторного масла износ цилиндров достигает одной десятой миллиметра даже на пробегах в несколько сотен тысяч км. Компрессия снижается в основном из-за износа и закоксовки поршневых колец. И тогда расход масла из-за изношенных маслосъёмных колец превышает разумные пределы, как, в принципе, и на любом сильно изношенном моторе.

При капитальном ремонте можно установить невтыковые (тюнинговые) поршни под ремонтный размер, в который расточили блок. Ориентировочная стоимость полного и качественного капитального ремонта моторов К4М/К7М составляет порядка 100 000 рублей. При этом контрактный двигатель можно купить не дороже 50 000 рублей. Зато цена нового мотора составляет астрономические 300 000–400 000 рублей в зависимости от его модификации. Большинство автомобилей к моменту, когда может понадобиться замена двигателя, стоят меньше.

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Достаточно дорого обойдется обрыв ремня привода ГРМ. Для восмиклапанного мотора рекомендация одна — замена на 60 000 км пробега, как и предписывает регламент. А вот с К4М вопрос сложный. К примеру, в инструкции к редакционной Альмере интервал замены ремня тоже составляет 60 000 км. А вот в инструкции к Ларгусу с аналогичным двигателем — раз в 120 000 км. Мы же строго соблюдаем регламент фирмы-производителя. Ремень ГРМ на Ларгусе был впервые заменен на пробеге немногим менее 120 000 км. При этом прежний ремень был в отличном состоянии. Альмера за такой же пробег израсходовала два ремня.

Владельцам Ларгусов рекомендация простая: пока автомобиль на гарантии — регламент по замене придется соблюдать. А после окончания гарантийного срока следует почаще контролировать состояние ремня ГРМ и при малейших сомнениях — менять.

Даже на снятом двигателе К4М осмотр ремня ГРМ затруднен из-за кожухов. Зато ремень надежно защищен от воздействия грязи.

При замене ремня привода ГРМ следует заменить и другие детали, влияющие на возможность обрыва ремня, включая насос охлаждающей жидкости.

Семейство двигателей К4М/К7М морально устарело, но скромные характеристики компенсируются относительно высокой надежностью и ремонтопригодностью моторов.

Характеристики двигателей