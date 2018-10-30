22 ответа про эксплуатацию Renault

Материалы по теме Каталитический нейтрализатор: чудовище под днищем Здравствуйте! У меня Дастер 2013 г.в., передний привод, двигатель К4М. На холодную, в течение 1–2 минут слышно дребезжание катколлектора. Пробег 40 000 км. Проверял сам на яме: именно катколлектор или в этом районе. Точно не тепловая защита. Никаких разболтанных соединений не нашел. Именно по переднеприводному Дастеру прочитал про такой же дребезг на драйв2 у другого владельца. Коллектором не ударялся, по бездорожью не езжу, бензин только брендовый. В чем может быть причина дребезжания? (Вячеслав) Ответ: К сожалению, очень вероятно, что у вашего автомобиля произошло нарушение соединения блока керамических сот с корпусом. Из-за неравных коэффициентов температурного расширения стального корпуса и керамического блока между ними устанавливается герметизирующая и одновременно удерживающая вкладка. При ее разрушении керамика начинает касаться корпуса и будет издавать звук. Убедиться можете, просто постучав кулаком по корпусу нейтрализатора, естественно, «на холодную». Дребезжащий звук подтвердит диагноз.

Материалы по теме 10 основных причин, почему мотор жрет масло Здравствуйте! Владею а/м Рено Флюенс, 1.6, CVT. Эксплуатируется в основном для поездок на работу и с работы, ежедневно 80 км по трассе. Скажите, необходимо ли заменить масло в вариаторе и вообще, каков ресурс данной коробки передач? Ввиду значительного пробега и падения цены на вторичном рынке на данный а/м планирую приобрести новый. С удовольствием приобрел бы аналогичный, однако он не поставляется в Россию и не собирается больше на московском заводе. Подскажите, на а/м Рено Каптюр ДВС аналогичен тому, что стоит на моем а/м? Почувствуется ли разница в динамике после Флюенса? Стоит ли пересаживаться с одного на другой? Разрешите третий вопрос (редко когда предоставляется возможность получить ответ эксперта). Скажите, возможно заменять расходные материалы при проведении ТО на неоригинальные, например, фильтры Renault на Mann-filter? И еще вопрос: на моем Рено Флюенс периодически подгорает (расходуется) масло в ДВС, но не всегда: бывает от ТО до ТО уровень не меняется, а бывает приходится доливать около литра на 10 тыс. км пробега, причем заливается бочковое у дилера. Причина в качестве масла? Может, лучше в канистрах покупать? Спасибо. (cherchel-74) Материалы по теме Лучшее моторное масло: выбирают эксперты «За рулем» Ответ: 1. Конечно, жидкость в вариаторе следует менять не реже чем раз в 60 000 км, причем со снятием поддона и заменой фильтра. В этом случае ресурс агрегата при спокойном стиле езды может достигать 120 000 и более километров. 2. Если вашим потребностям удовлетворяет седан Флюенс, то, пересев на Каптюр, вы почувствуете большую валкость автомобиля из-за высоко расположенного кузова, а также несколько больший расход топлива из-за худшей аэродинамики. А еще вы ощутите значительную финансовую потерю: менять небитый автомобиль с небольшим пробегом, удовлетворяющий основным требованиям владельца, — в кризис это непозволительная роскошь. 3. Фильтры известных производителей, конечно, применять можно, но важно не нарваться на подделку. Насчет масла вы практически сами ответили на вопрос. Конечно, то масло, которое угорает в исправном моторе, — некондиционное. Только в фирменных канистрах со всеми возможными степенями защиты! К сожалению, компания Renault не указывает в инструкции по эксплуатации к своим автомобилям допустимую норму расхода масла. Такая информация есть только у сервисменов. Мы же считаем, что нормальным расходом масла для мотора с подобными характеристиками будет считаться 30–80 миллилитров на 1000 км пробега. При этом важно знать, что между минимальной и максимальной метками на масляном щупе умещается порядка 1 л масла.

Материалы по теме Вариаторы: вся правда об их (не)надежности Через какой пробег менять масло в коробке, муфте и редукторе заднего моста? Эксплуатация щадящая. Авто: РеноДастер. (Сергей)



Ответ: Масло в механической коробке передач может оставаться работоспособным до 120 000 км пробега. В трудных условиях эксплуатации ресурс масла снижается приблизительно вдвое. Но если вы планируете долго эксплуатировать автомобиль, то масло лучше менять каждые 60 000 км. С заменой масла в заднем редукторе тоже советую не тянуть дольше вышеуказанного пробега. В трансмиссии есть еще передний угловой редуктор, и по опыту эксплуатации масло в нем чернеет и содержит металлическую стружку при пробеге немногим более 30 000 км.



На каком пробеге менять масло в вариаторе? (Павел) Ответ: Жидкость в вариаторе следует менять не реже чем раз в 60 000 км, причем со снятием поддона и заменой фильтра.



Материалы по теме Вам отказано! — антигарантийные уловки автодилеров Добрый день, уважаемые эксперты журнала за рулем! Владею автомобилем Рено Дастер (2017 г. в.) 2.0, механика, 4х4. Сразу к проблеме. В июле 2017 года приобрел автомобиль в автосалоне «Рено Автоповолжье». Через пару месяцев обратил внимание на шуршание откуда-то спереди при движении на скорости (на 1 и 2 передаче — не скажу, а с 3 по 6 — слышно). Но записать этот звук на звукозаписывающие устройство не получается — недостаточно громко. Звук постоянен. Как только выжимаешь сцепление, он исчезает. В «Автоповолжье» разводят руками. Толком ничего сказать не могут, но ссылаются на коробку, «т.к. ничего другого такой звук издавать не может». Говорят, давайте за ваши деньги разберем коробку и посмотрим. Меня это не устраивает. Посоветуйте куда мне обращаться с проблемой. К официалам обращался с этой проблемой раз 5. Результата ноль. Перекатал на машине половину персонала сервиса. Толку никакого. Рассказывают про машину с таким же звуком, мол, разобрали коробку, ничего не нашли, собрали, звук остался. Очень прошу помочь. Машина очень нравится, если бы не этот звук (ну и для двух литров слабовата). Сергей (г. Самара) Ответ: По вашему описанию коробка передач действительно попадает под подозрение. Я бы порекомендовал попробовать прослушать коробку передач, вывесив автомобиль на подъемнике. Помощник меняет обороты двигателя и передачи, а квалифицированный специалист должен послушать коробку снизу. Даже нагрузить немного трансмиссию можно легким, аккуратным дозированным притормаживанием рабочими тормозными механизмами. Таким образом можно окончательно определить источник шума — отделить звуки коробки от звуков приводов и ступичных подшипников. Если звук из коробки, можно согласиться на разборку, но прежде рекомендуем проконсультироваться у специалиста службы поддержки Renault (номер телефона указан в конце статьи).

Материалы по теме А что, если поставить колеса побольше? — экспертиза ЗР Добрый день. Владею Рено Логан 2013 г.в. С завода на автомобиль установлены колеса с шинами Амтел размерностью 185/65/R15. Смотрится не так уныло, как 14-е колеса, но и явно не эталон. А главное, клиренс маловат, до жигулевского недотягивает. Запаса пространства в колесных арках достаточно для установки резины размерностью 195/65/R15. При этом автомобиль смотрится более солидно и прибавка в клиренсе в 1 см добавляет уверенности при парковке к бордюрам. Но в перечне разрешенных производителем размерностей 195/65/15 не значится. Вопрос: если не рассматривать проблему гарантии (автомобиль негарантийный), отразится ли как-то негативно установка шин большей размерности (читай — большей массы) на ресурсе узлов и механизмов (например, ступичных подшипников), безопасности, управляемости и т.д.? Спасибо. (Олег) Ответ: Вполне допустимое решение. Автомобиль станет чуть выше, немного улучшится плавность хода. Устойчивость и управляемость на разрешенных скоростях если и изменятся, то незначительно. Увеличение размера шины настолько мало, что разница в массе может быть меньше, чем при установке шин одной размерности, но разных производителей. Нагрузки на подшипники определяются прежде всего приходящейся на них долей массы автомобиля, а не ничтожным увеличением массы покрышки. Немного возрастет нагрузка на коробку передач и сцепление. Зато перестанет завышать свои показания штатный спидометр. Так что не попадитесь на штрафы!

Материалы по теме По шпалам на гусеницах: Renault Duster на Кольском полуострове Здравствуйте! У меня несколько вопросов по дизельному Дастеру (рестайлинг 2015 г.): Сколько моторного масла на угар расходуется по норме на 1000 км.? Можно ли установить лобовое стекло с подогревом, как в бензиновом варианте? Какой предпусковой подогреватель порекомендуете и можно ли его установить у продавца, сохранив гарантию? С уважением, Сергей Ответ: 1 Расход масла на угар у исправного двигателя реально должен быть незначителен, а не достигать величин, которыми порой защищают свои интересы производители. На мой взгляд, при пробеге от ТО до ТО (на 15 тыс. км) масло не должно доливаться вообще. Расход масла, по опыту длительной эксплуатации дизельного Дастера в редакции, полностью исправным и обкатанным мотором не превышает 80 мл на 1000 км. Если в вашем случае расход сильно больше, то виноваты либо изношенный двигатель, либо неправильное масло, либо владелец, допускающий длительную работу мотора на высоких оборотах. 2 Ветровое стекло с обогревом поставить можно, но следует помнить, что нужно обеспечить электрическое подсоединение проводами достаточного сечения; обязательно следует поставить предохранитель, разместить кнопку и реле включения. 3 Надежных имен всего два — Webasto и Eberspacher. Уточните, с кем из них сотрудничает ваш официальный дилер, — только у него можно ставить систему без риска потери гарантии. Хотя у вас трехлетняя гарантия уже кончилась, разве не так?

Материалы по теме Renault Kaptur — тест-ремонт ЗР Многим владельцам автомобилей Рено известно о давней проблеме заводских сцеплений (как правило, Valeo), которую пользователи называют «вибростартом». При старте с места на 1-й передаче автомобиль движется с рывками и вибрациями, как будто сцепление старое и изношенное. Что интересно, проблема известна очень давно — еще с модели Меган 2 (2006–2008 г.в.) и по сей день на «логанообразных», но встречается, видимо, не на всех экземплярах и возникает на различных пробегах — у кого-то и на 10 тысячах пробега, у кого-то на 30 тысячах. Однако замена качественным сцеплением от другого производителя вопрос решает. Почему концерн продолжает установку сцеплений такого качества, тогда как их же дочерние Лады с роботом обрели новые сцепления взамен неудачных весьма быстро? С уважением, Сергей Ответ: Практика эксплуатации многих «логанообразных» в нашем издательстве свидетельствует о том, что конвейерное сцепление является одним из достаточно надежных узлов. В подавляющем большинстве случаев ресурс превышает 100 000 км. Возможно, что ваш случай один из немногих, когда попались некондиционные комплектующие. Если дефект раздражает — меняйте сцепление в сборе — ведомый диск, «корзину» и выжимной подшипник. Возможно, следует немного скорректировать манеру езды.

Здравствуйте. У меня Рено Дастер 2012 г.в., 2WD, двигатель F4R. Звук работы двигателя, как у дизеля. В чем может быть причина? Пробег 92 000 км. (Александр)



Ответ: Бензиновый двигатель F4R может издавать «тракторный» звук при выходе из строя гидрокомпенсаторов в приводе клапанов. Кроме того, обыватель может принять звук срабатывания форсунок за «стрекотание» дизеля, но это не является неисправностью.

На Рено Сандеро Степвей с пробегом 150 000 км меняю ремень ГРМ, Вопрос: нужно ли менять помпу (еще не менял) и какая помпа идет на Рено Сандеро Степвей 2012 года, 1.6 (84 л.с.)? С уважением, Олег

Ответ: Помпу при таком пробеге заменить очень желательно. Большая часть ресурса этого ответственного узла израсходована, а если вскоре придется менять насос охлаждающей жидкости из-за течи, то ущерб будет велик. Опять полная разборка всего «передка» двигателя, выставление фаз ГРМ, да еще и ремень, пропитанный охлаждающей жидкостью, неплохо бы опять заменить. Вам это надо?

Материалы по теме Как сэкономить на техническом обслуживании Renault Logan и Sandero Здравствуйте! Пользуясь случаем, спешу задать экспертам ЗР пару вопросов по эксплуатации автомобиля Рено Логан 2008 года выпуска с мотором объемом 1,4 литра: Чем отличается 1,4-литровый 8-клапанный двигатель «Renault» K7J A710 в исполнении «AH» (это 8-й и 9-й знаки VIN-кода) от известного по автолитературе варианта «GH» этого же мотора? Насколько удалось выяснить, сочетаниями символов «AH» и «GH» предположительно кодируются спецификации используемых с мотором K7J коробок передач и, соответственно, типы силовых агрегатов объемом 1,4 литра в целом. Или дело обстоит иначе? И главное. Каковы рекомендуемые производителем (или техцентром «За рулем») величины тепловых зазоров в приводе впускных и выпускных клапанов вышеупомянутого двигателя (в печатных и сетевых источниках приводятся не совпадающие и даже взаимоисключающие данные на этот счет)? С уважением, Андрей Ответ: С расшифровкой VIN-номера, боюсь, просветить не сможем, а вот что касается второго вопроса, то все восьмиклапанные двигатели рабочим объемом 1.4 и 1.6 имеют одинаковые регулировочные данные по зазорам. Отличаются эти моторы только ходом поршня. По заводской инструкции для Логанов первого поколения, продававшихся в нашей стране, зазоры были такие: впускные клапаны: 0,2 + 0,05 — 0,075

выпускные клапаны: 0,4 + 0,05 — 0,075 Основываясь на опыте техцентра «За рулем», со временем мы немного уменьшили зазоры до величин: впускные клапаны: 0,15 мм

выпускные клапаны: 0,30 мм Но помните, что немного больший зазор безопаснее, чем «зажатые» клапаны.

Материалы по теме Промываем топливные форсунки: мытьем и катаньем Здравствуйте. У меня Рено Меган 3, 2008 г., хэтчбек, 86 л.с., 1.5 л, дизель. Машина прошла уже 190 000 км. Вопрос такой: после продолжительной езды при торможении тянет жженым маслом. На СТО говорят, масло течет с турбины, возможно ли исправить турбину без замены и если нет, то какая турбина подойдет для этого авто, чтобы параметры скорости были лучше, чем сейчас? Вопрос 2: на холостых тахометр прыгает до 1000 оборотов. Говорят, что это болезнь многих Рено. Что нужно при этом делать? Нужно ли чистить форсунки или лучше не трогать их?

С уважением, Юрий. Ответ: К пробегу 190 000 км турбокомпрессор уже изрядно изношен, поэтому сервисмены правы в том, что угар масла идет через уплотнения ротора. Варианта два: или замена турбокомпрессора в сборе новым или свежим контрактным, либо его ремонт. Существуют специализированные фирмы, занимающиеся восстановлением турбокомпрессоров. Могут перебрать ваш, либо предложат уже готовый, восстановленный и отбалансированный узел. А вот менять турбонагнетатель на более мощный — прямой путь угробить уже немолодой двигатель, так что не советую. Прыгающие обороты тахометра могут быть следствием неисправности проводки автомобиля. С помощью простейшего и недорогого сканера типа ELM 327 нужно проверить, действительно ли меняются обороты двигателя или тахометр врет. Вообще этот сканер может многое рассказать владельцу ненового автомобиля. Очистка форсунок — совершенно безобидное, несложное, а зачастую и очень полезное мероприятие. Попробуйте, хуже не будет.

Материалы по теме Моторное масло: ресурс, замена и неясности Здравствуйте, уважаемые эксперты «За рулем». У меня два вопроса: один по ходовой части и один по маслам. В наличии автомобиль, Рено Кангу 2, 2013 г.в., пробег 123 тыс.км, бензин, 1.6 К7М. Меня расстраивает низкий ресурс опорных подшипников, даже тех, что были заменены по гарантии в период ее действия. Помимо них устанавливались «опорники» фирмы SNR, примерно через 10 000 км. начались скрипы и стуки при движении по пологим неровностям. Ощущение — будто едешь на телеге. Официальный сервис разводит руками, говорят, что подвеска слабая не только на Кангу, а также на Меганах, Колеосах. Источник скрипа я нашел сам — это пара трения, внутренний стакан опорного подшипника — пыльник-отбойник амортизатора. Но причину стука понять не могу, даже разобрав опору. Вопрос: как поступить, ведь менять опорные подшипники на каждом ТО мне кажется дороговато? Скрип идет только в сухую погоду, при положительной температуре, а стук постоянно. Остальные узлы подвески исправны. Вопрос второй. После каждой замены моторного масла остается 0,5 л в канистре. Двигатель масло не ест, соответственно, доливать не приходится. Накопилось уже 2,5 л. Возможно ли докупить 1 л свежего и произвести замену? Насколько долго оно может храниться в канистре? С уважением, Олег Ответ: Опорные подшипники, которые не выхаживают и 10 000 км, — ненормально. Причин может быть три. Первая — очень грязные дороги. Как результат, жидкая грязь проникает в подшипники. Вторая возможная причина — эксплуатация машины с сильным перегрузом в сочетании с разбитыми дорогами. Ну и третья — низкое качество самих подшипников. Могу лишь посоветовать установить оригинальные подшипники Renault и не перегружать машину. «Насобирать» масло из остатков идея, в общем, здравая. Только надо стараться, чтобы остатки не хранились каждая в своей баночке, где соприкосновение с воздухом максимально, а сразу сливать в одну канистру и плотно закрывать. Так масло можно хранить до двух лет.

Добрый день! Владею Дастером. В январе исполнится три года, и буду менять. Если не появится регулировки руля по вылету у Дастера, то куплю Hyundai Creta. Вопрос: будет ли в новом Дастере регулировка руля по вылету? (Никон)



Ответ: Я вам могу гарантировать, что в январе не будет ни нового Дастера, ни регулировки вылета рулевого колеса. Новый появится не раньше второго полугодия 2019 г. Так что решайте сами. Но учтите, что Дастер более мужской, более брутальный, более проходимый автомобиль, чем неженка Крета.

Материалы по теме Главные разводки автосервисов (и как на них не попасться) Здравствуйте. У меня Рено Меган 2. 2004 г.в. 1,4 (K4J). Проблема с включением первой передачи. Проблема появилась после замены сцепления, но вроде бы со сцеплением не связана. С трудом включается первая передача. Иногда нормально, но это редко. Рычаг как будто бы застревает и не находит паза. Если включать несколько раз, то начинает хорошо включаться. Если проедешь, остановишься и начнешь включать первую, снова с трудом. Если на ходу переключаешь на первую, то без проблем. Остальные передачи без проблем. Бывает, что весь день нет проблем с включением 1-й. Затем неделю проблема постоянно. Хотелось бы точно знать, в чем проблема, чтобы целенаправленно ее устранить, а не гадать, в чем дело. (Алексей)



Ответ: Самый простой способ отсечь все сомнения (не сцепление ли виновато?) — это проверить, как включается передача заднего хода. Если без хруста, то со сцеплением все в порядке. Судя по году выпуска, очевидно, что привод управления коробкой передач сильно изношен. И еще: мастера, менявшие сцепление, явно размыкали привод управления сцеплением. Считаю, что в этой области и надо копать. Вообще, есть смысл обратиться по гарантии к тем людям, которые меняли сцепление. Вероятно, они нарушили вам регулировку привода переключения передач. Так что ваше повторное обращение не будет выглядеть, как история одной барышни, вопящей в автосервисе: «Вы мне вчера меняли лампу в фаре, а сегодня у меня колесо спустило — делайте по гарантии!».

Материалы по теме Стартер крутит, но мотор не заводится В собственности автомобиль Рено Сандеро Степвей 2015 г.в. (новый кузов) 1.6 (16 кл., 102 л.с.), пробег 50 тысяч км. 1. За три года владения автомобилем неприятно огорчила особенность пуска двигателя в минусовые температуры. Визит к дилеру и диагностика двигателя особых проблем не выявили. Почитав на форумах про затрудненный пуск (уже в минус 10°), а у меня бывает иногда и летом запуск не с первого раза, грешил на бензин, его фильтр, а также свечи. После смены свечей на иридиевые проблем с пуском поубавилось, однако полностью проблема не исчезла. Заметил еще то, что пуск двигателя стал хуже после установки сигнализации «Шерхан» у дилера, но дилер категорично ответил, что с сигнализацией все в порядке и это не из-за нее. Насколько мне известно, проблемы с запуском есть и у Рено Каптюр на холоде. Помогите, пожалуйста, решить мою проблему. Заранее спасибо! 2. Интересует реальный расход топлива летом и зимой у Рено Каптюр 2.0, 4WD на МКП, и почему при практически одинаковых движках у Каптюра и Ниссана Кашкай у последнего расход по паспорту как минимум на литр меньше? (Александр) Материалы по теме Регламентные работы, которые все игнорируют (а зря!) Ответ: В нашей редакции эксплуатируются несколько автомобилей с такими же двигателями, как у вас. Запуск великолепный, крутила бы аккумуляторная батарея. Свечи мы используем обычные, оригинал Renault. Топливные фильтры ходят более 120 000 км. Если сомневаетесь, попробуйте заменить топливный фильтр. А вот сигнализаторщики напакостить могли. Ведь они обожают «рвать» сигнализацией самые ответственные цепи системы управления двигателем — цепи питания форсунок или катушек зажигания, а также цепь бензонасоса. Возможно, в одной из этих цепей электрический контакт плох и падение напряжения велико. Попробуйте подать плюсы напрямую к этим электрическим узлам и проверить пуск. Паспортный расход — он на то и паспортный, что к реальной жизни отношения почти не имеет. Инструментальных замеров по Кашкаю мы не делали, но, вероятно, с одинаковыми силовыми агрегатами показатели будут близкими.

Материалы по теме На приколе: чем опасна для машины длительная стоянка? Ответ: Первым делом хочу сказать, что длительное и недлительное отключение аккумуляторной батареи ничем не отличаются. Существуют автомобили, которые после отключения АКБ требуют реанимации чуть не в условиях дилерского центра. Но надежнейший Дастер не из их числа. Так что аккумулятор отключайте смело. Могут немного поржаветь тормозные диски, но наносить на них какие бы то ни было специальные составы для предотвращения ржавчины нельзя. Проследите, чтобы в стеклоомывателе не осталась вода, которая может замерзнуть. А больше ничего особенного делать с современным автомобилем и не нужно.

Материалы по теме Выбить из колеи Вопрос о поведении авто: при движении по колее машина рыскает, а самое неприятное — при торможении руль сам выворачивается и влево, и вправо, в зависимости от глубины и угла наклона колеи. Происходит резковато, руль может повернуть на 15 мин. Под сброс газа также появляется легкий увод, усиливающийся при торможении. При разгоне под тягой по той же колее не особо реагирует, едет почти без рыскания. Причем на ровной дороге все идеально, едет строго прямо, тормозишь — никаких уводов. Тормоза исправны. Резина почти новая, Conti Premium Contact 5. На зимней GoodYear Ultragrip Ice Arctic такая же ситуация. Подскажите, пожалуйста, это какая то неисправность? Есть ли смысл проверить схождение? (Андрей) Ответ: Колея — вещь опасная и непредсказуемая. Ее не любит любой автомобиль. Осмотрите передние колеса: если нет признаков прогрессирующего неравномерного износа шин, характерного для нарушенного схождения, то можно успокоиться. Как выглядит шина, ездящая с нарушением схождения? У такой шины стесана наружная или внутренняя кромка протектора. Вообще, к пробегу 55 000 км не вредно просто профилактически проверить все углы установки колес, включая и заднюю ось.

Материалы по теме Лада Веста из парка ЗР: ремонты гарантийные и не очень

1. Насколько этот недостаток распространен? 2. Что сделать, чтобы избавиться от него? (Петр) Ответ: Подобный дефект встречается у автомобилей Renault Logan не очень часто, но случаи известны. Владельцы по-разному борются с проблемой. Кто приклеивает заглушки, кто крепит их металлическими планками и саморезами. В последнем случае надо обеспечить антикоррозионную обработку отверстий под саморезы. В любом случае с помощью герметика необходимо обеспечить не пропускающее влагу соединение заглушки с панелью кузова, иначе попадание воды неизбежно.

Добрый день! Когда в России появится новый Дастер? Заждались. И какую ценовую нишу он займет? (Алекс)

Ответ: Появление нового Renault Duster на нашем рынке планируется не ранее второго полугодия 2019 года. Ценовая ниша автомобиля останется приблизительно той же. Это по-прежнему будет кроссовер В-класса. А вот за общий уровень цен на автомобили к тому времени ручаться очень трудно. Все дорожает…

Материалы по теме Почему троит двигатель? Ответ: Описанное вами поведение двигателя говорит о некоторых проблемах. Для начала следует с помощью хотя бы простейшего диагностического сканера ELM 327 посмотреть, нет ли ошибок, зарегистрированных блоком управления двигателем. Возможно, какая-то из свечей уже работает нестабильно вследствие пробоя по изолятору. Стоит вывернуть и осмотреть свечи сразу после запуска и работы двигателя в течение нескольких секунд. «Барахлящая» должна выглядеть несколько иначе, чем остальные, быть мокрой от несгоревшего топлива. Так вы сможете определить проблемный цилиндр. Также не исключено, что начинаются проблемы с одной из катушек зажигания. Если дефект не обнаружен, советую проверить компрессию в цилиндрах, а также зазоры в приводе клапанов.

Материалы по теме Надо ли менять масло в автомате. Экспертиза «За рулем» Думаю, ответ будет полезен многочисленным владельцам АКП на платформе B0: Логан, Сандеро, Дастер. С уважением, Александр Ответ: Проверки состояния жидкости в коробке передач автомобиля Nissan Almera (аналогичной вашей АКП), показали, что замена необходима не позже, чем через 60 000 км пробега. С заменой масла в заднем редукторе тоже советую не тянуть дольше вышеуказанного пробега. Но обратите внимание, что в трансмиссии есть еще передний угловой редуктор, и по опыту эксплуатации мы знаем, что масло в нем чернеет и содержит металлическую стружку при пробеге немногим более 30 000 км. Для коробки передач следует применять ELF ATF RENAULTMATIC D3 SYN. Для обоих редукторов пригодны ELF TRANSELF EP 80W90 или TRANSELF TYPE B 80W-90.