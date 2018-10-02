Дастер получил новый мотор: теперь еще и турбированный!

В Париже представлен кроссовер Dacia Duster с новым турбомотором. Не исключено, что этот двигатель может появиться и на российской версии.

Renault Duster
Renault Duster

Renault > Duster

logan

В Европе Duster, Logan и Sandero с Lodgy продаются под румынским брендом Dacia. На автосалоне в Париже компания представила Дастер с новым реношным 1,3-литровым бензиновым турбодвигателем в двух вариантах форсировки: 130 и 150 л.с. Вначале этот силовой агрегат получат переднеприводные версии кроссовера, а в середине следующего года ими обзаведутся и полноприводные варианты.

Из других новшеств: обновленная мультимедийная система, которая подружилась с протоколами Apple CarPlay и Android Auto.

Этот двигатель дебютировал на новом поколении компактвэна Renault Scenic, также он устанавливается на Renault Kadjar, Nissan Qashqai и Mercedes-Benz A-класса. У нас данный силовой агрегат не представлен ни на одной из моделей. Видимо, французы опасаются, что из-за его технологичности он будет часто ломаться при заправке некачественным топливом, которого в России еще предостаточно.

Впрочем, у нас пока нет и второго поколения Дастера: его начнут собирать только в следующем году. В России представлен рестайлинговый вариант первого поколения и турбонаддув там есть только у одного силового агрегата: это 1,5-литровый турбодизель мощностью 109 л.с. Бензиновые же варианты представлены атмосферниками объемом 1,6 и 2 литра мощностью 114 и 143 л.с. соответственно.

Фото: Renault

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Отзывы о Renault Duster (13)

Renault 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Бюджетный автомобиль 4х4 143 л/с МКПП. Конечно это не Aston Martin, но с одним пассажиром разгоняется достаточно хорошо.

Недостатки:

Очень тонкое железо, среднее ЛКП. Выступающие пороги и постоянно пачкающиеся брюки. Справа сзади ПТФ без лампочки. Кондиционер действительно слабоват. Не удобно расположен выключатель подогрева сидений. Правое переднее сиденье без регулировки по высоте, даже не предусмотрена опция. Двигатель так ...

Комментарий:

В принципе автомобилем доволен. До этого была Skoda Oktavia, конечно двигатель работал лучше, но периодически выскакивали ошибки, на Дастере после 45000 пробега ни одной ошибки.Но на скорости 130 км/час появляется гул, как-будто пошел в разнос, так, что на АМ езжу не более 125км/час. Короткий ход...

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