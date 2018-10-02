Дастер получил новый мотор: теперь еще и турбированный!

В Париже представлен кроссовер Dacia Duster с новым турбомотором. Не исключено, что этот двигатель может появиться и на российской версии.

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В Европе Duster, Logan и Sandero с Lodgy продаются под румынским брендом Dacia. На автосалоне в Париже компания представила Дастер с новым реношным 1,3-литровым бензиновым турбодвигателем в двух вариантах форсировки: 130 и 150 л.с. Вначале этот силовой агрегат получат переднеприводные версии кроссовера, а в середине следующего года ими обзаведутся и полноприводные варианты.

Из других новшеств: обновленная мультимедийная система, которая подружилась с протоколами Apple CarPlay и Android Auto.

Этот двигатель дебютировал на новом поколении компактвэна Renault Scenic, также он устанавливается на Renault Kadjar, Nissan Qashqai и Mercedes-Benz A-класса. У нас данный силовой агрегат не представлен ни на одной из моделей. Видимо, французы опасаются, что из-за его технологичности он будет часто ломаться при заправке некачественным топливом, которого в России еще предостаточно.

Впрочем, у нас пока нет и второго поколения Дастера: его начнут собирать только в следующем году. В России представлен рестайлинговый вариант первого поколения и турбонаддув там есть только у одного силового агрегата: это 1,5-литровый турбодизель мощностью 109 л.с. Бензиновые же варианты представлены атмосферниками объемом 1,6 и 2 литра мощностью 114 и 143 л.с. соответственно.

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков считает, что 1,3-литровый турбомотор может появиться в гамме кроссовера Renault Arkana.

А вот кросс-седан Logan, который показали на автосалоне в Москве, так и остался российским эксклюзивом. На автосалоне в Париже под маркой Dacia его не показали.

Фото: Renault