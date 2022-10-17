5 самых проблемных автоматов (и длинный список автомобилей с ними)

Любая АКП долго не протянет, если мучить ее непрогретой и забывать менять масло и фильтры. Но есть и те, что с врожденными слабостями.

Что такое проблемный автомат?

Сегодня совсем уж провальных классических АКП нет. Заводам невыгодны агрегаты, сотнями ломающиеся в гарантийный период. Любой при надлежащем отношении выдержит 200 тысяч км. Многие пройдут 300–400 тысяч км. Хотя часть прокладок, втулок и фрикционов, конечно, поменять придется.

Под надлежащим отношением понимаем не только регулярные замены рабочей жидкости ATF (в просторечии — масла), но и обеспечение комфортных условий работы. Не стоять часами в пробках (особенно в жару — перегрев!), избегать резких разгонов (особенно зимой сразу со стоянки — масляное голодание!), не месить грязь (ударные нагрузки!). В идеале — ездить по загородным шоссе с умеренной скоростью. При таком подходе даже вариаторы выдержат 200 тысяч км, а уж гидроавтоматы и подавно.

И все же среди автоматов выделяются менее и более жизнестойкие. У первых растянутый интервал замены масла наверняка вызовет первичную хандру — толчки и задержки при переключениях. И это может произойти при пробеге 60–80 тысяч км. Другие ходят 200 тысяч вообще без замены масла и иных вмешательств — как правило, из тех, что работают на крупных внедорожниках и вэнах. Их оставим за кадром, а поговорим о первых.

AL4 (DP0)

В модернизированном виде стоит на Дастерах, Логанах, Sandero, Fluence, Меганах, Kangoo, всех компактных моделях Citroen и Peugeot. По этой причине Renault Duster с пробегом от 100 тысяч км рекомендуем покупать с МКП.

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Две АКП упоминают практически во всех списках «самых ненадежных». Один из них — AL4 (DP0) совместной разработки трех французских автопроизводителей. Прошивки могут быть разные, а болезни общие: главный соленоид чрезвычайно быстро разрушается при перегревах, недолговечны втулки валов, глючная электронная часть. Отдельные экземпляры просто не вылезали из ремонта — то одно, то другое. Хотя есть и те, что не ломались до 150 тысяч км.

Применяли агрегат до 2013 года, дольше всего — на Clio третьего поколения.

В 2009-м появился глубоко модернизированный вариант — также четырехступенчатый AT8 (DP2 у Renault). Переработали систему охлаждения, заменили собственный гидротрансформатор узлом фирмы ZF, модифицировали «мозги» и многое другое. Электронику обучили при малейшем перегреве переводить коробку в аварийный режим.

Эта АКП лучше по всем показателям и менее дерганая, но тоже довольно капризная. Соленоиды и втулки по-прежнему в числе слабых мест. Регулярная чистка теплообменника крайне желательна. Ресурс АТ8/DP2 оценивают в 220–250 тысяч км. Версия DP8 с угловым редуктором — для полноприводных машин.

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