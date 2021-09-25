23 000 км с новым VW Polo: подробный отчет (с видео)

Как он едет с турбо и роботом? Какой расход? Что сломалось?... - отвечаем на все вопросы.

Чем порадовал?

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Совместная жизнь с Polo только ярче подсветила его козыри. Например, огромный багажник с доступом через гигантскую подъемную дверь (теперь это лифтбек!) и лючком для длинномеров. Одно дело — восхититься им в ходе короткого теста, другое — перевезти в нем пол-дачи, как получилось у меня. Тут шкодовское наследство (а ведь новый Polo — суть перелицованный Rapid) в масть.

Но та самая дверь багажника требует даже не немецкой, а нордической выдержки. Закрывать ее надо с определенной высоты точно рассчитанным движением: если хлопок будет слабее или сильнее какой-то величины, она не защелкнется полностью. Иной раз думаешь — а не проще ли бросить сумки в салон, чтобы не мучиться с дверью багажника?

Зато на нашей машине пятая дверь не стучит на неровностях — жалобы на плохо работающие боковые распорные клинья, наверное, самые частые среди половодов. Народ меняет их на цельнорезиновые от Октавии, но у нас пока нормально держат штатные — пластиковые, подпружиненные.

Какой расход?

Вторая яркая черта нашего Polo — мотор 1.4 TSI. По «ездовитости» у него среди одноклассников конкурентов нет. Почти любой обгон — не проблема. Еще бы поставить механику вместо робота DSG, который адекватно переключается лишь при самой медленной или самой быстрой езде. В рваном городском трафике приходится включать спортрежим, чтобы уйти от заминок.

Видеть после заправки такой запас хода особенно приятно потому, что это не обман.

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А вот экономичности от турбодуэта ждал большей. Средний расход 7,8 л/100 км — такой же, как у Соляриса 1.6 с автоматом, на котором я ездил предыдущие полгода. При этом Polo подавай как минимум 95‑й бензин. Плюс лишь в том, что с 55‑литровым баком и неспешной ездой за городом легко достичь запаса хода 820–830 км , а это очень удобно.

Только надо следить за уровнем масла: за 8000 км с первого ТО двигатель съел уже ¾ уровня на щупе. Не критично, но на том же Солярисе, признаться, я уже подзабыл, где расположен масляный щуп. Кстати, само ТО‑1 удивило тем, что при немалой стоимости почти в 14 тысяч рублей не включает в себя замену воздушного фильтра двигателя!

Что сломалось?

Для одной зимы грязи под капотом многовато. Неужели на машине за 1,5 млн рублей надо «колхозить» уплотнитель самостоятельно?

Штатные щетки сдались еще до первого ТО, оставив на память потертости на мягком лобовом стекле. Сопутствующий фактор — задержка в подаче жидкости на стекло при включении омывателя: первый цикл щетки трут посуху.

Первую неисправность принес тоже мотор — я уже рассказывал, как после месячной стоянки загорелся Check engine, а диагностика показала ошибку по ограничению подвижности клапана регулировки давления наддува. С тех пор проблема не возвращалась.

Зато пошел целый фронт других электронных глюков.

Продолжилась хандра в работе «климата». Время от времени, вне всякой связи с установками на пульте, наружной температурой, нагрузкой, пробками и другими факторами, начинал хаотически включаться-выключаться вентилятор климатической установки. На дисплее всё прекрасно, но «то дует — то не дует» с периодичностью то в 5 секунд, то в минуту. Случалось такое несколько раз, и особенно весело было в 35‑градусную жару. Надеясь «довезти» глюк до сервиса, я продолжил ездить — и в один действительно прекрасный день понял, что всё прошло само!

Регулярно гас экран медиасистемы. Здесь тоже уловить зависимость не получилось — то это происходило при уборке камеры заднего вида (она выдвижная, от грязи), то при работе радио, то в режиме Android Auto. Сама «музыка» при этом работает, а касание дисплея, как правило, его оживляет. Но ведь так быть не должно!

Как не должны за ночь сбрасываться на ноль часы и память трип-компьютера — а такое случалось уже дважды. При подключенном Android Auto не проходит на колонки звук телефонного вызова. И да, за полгода у меня не было ни одного пассажира, у которого с собой оказался бы зарядный шнур со штекером USB-C — а других гнезд в Polo нет. И в этих ток невелик: Solaris пополнял батарею телефона быстрее.

Каюсь, нештатное вмешательство в проводку — мое. Но подключать видеорегистратор в штатное 12‑вольтовое гнездо неудобно: оно под напряжением даже после выключения зажигания. Со сменой поколений Polo перешел на электронную архитектуру, аналогичную платформе MQB. Существенно выросло число функций, которые можно программировать напрямую в «мозгах» — даже самостоятельно.

Чего не хватает?

Придираюсь? Но именно из таких мелочей и складывается «портрет» автомобиля, с которым живешь постоянно. Вот почему Hyundai не сложно сделать отключение ДХО при затянутом ручнике, память обогрева сидений, работу стеклоподъемников после выключения зажигания, а у Фольксвагена не получается? Причем не секрет, что все эти функции можно включить в глубинах настроек, подключившись к «мозгам», например, при помощи примитивного адаптера ELM327 и программы для смартфона. Цена вопроса — не более тысячи рублей.

Какой Поло выбрать?

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Polo отлично рулится, стоит на шоссе как влитой и относительно нешумен среди одноклассников — это мы и так знали. Добавлю только одно: сиденья с нерегулируемым «провалом» в районе поясницы на удивление оказались удобными, и даже вояжи Москва-Питер не вызывают усталости.

Конечно, наша машина — в топ-версии. Для интереса поездил я и на каршеринговых «барабанах» — там значительно больше шума от дороги, и мотор 1.6 с истеричным автоматом скрадывают удовольствие от езды.

Базовый Polo — просто ординарная машина, а с мотором 1.4 TSI появляются приятные ездовые ощущения. И уж если вы в состоянии взять богатую комплектацию по цене от 1,2 млн (только для таких предлагается турбомотор), доплатить за него 48 тысяч рублей стоит.

Volkswagen Polo, 1.4Т (125 л.с.), Р7

Изготовитель — Фольксваген Груп Рус

— Фольксваген Груп Рус Год выпуска — 2020

— 2020 В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2020 года

— с декабря 2020 года Пробег на момент отчета — 23 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–23 000 км)*

Расходы на содержание (0–13 500 км): 50 860 руб.

50 860 руб. Из них на бензин (АИ-95, средний расход 7,80 л/100 км): 50 860 руб.

50 860 руб. Расходы на содержание (13 500–23 000 км): 46 783 руб.

46 783 руб. Из них на бензин (АИ-95, средний расход 7,77 л/100 км): 32 250 руб.

32 250 руб. ТО-1: 13 800 руб.

13 800 руб. Щетки стеклоочистителя: 733 руб.

733 руб. Общие расходы: 97 643 руб.

97 643 руб. Стоимость 1 км пробега (без учета ТО): 4,25 руб. (3,65 руб.)

* Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.

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