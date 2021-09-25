23 000 км с новым VW Polo: подробный отчет (с видео)

Чем порадовал?
Совместная жизнь с Polo только ярче подсветила его козыри. Например, огромный багажник с доступом через гигантскую подъемную дверь (теперь это лифтбек!) и лючком для длинномеров. Одно дело — восхититься им в ходе короткого теста, другое — перевезти в нем пол-дачи, как получилось у меня. Тут шкодовское наследство (а ведь новый Polo — суть перелицованный Rapid) в масть.
Но та самая дверь багажника требует даже не немецкой, а нордической выдержки. Закрывать ее надо с определенной высоты точно рассчитанным движением: если хлопок будет слабее или сильнее какой-то величины, она не защелкнется полностью. Иной раз думаешь — а не проще ли бросить сумки в салон, чтобы не мучиться с дверью багажника?
Зато на нашей машине пятая дверь не стучит на неровностях — жалобы на плохо работающие боковые распорные клинья, наверное, самые частые среди половодов. Народ меняет их на цельнорезиновые от Октавии, но у нас пока нормально держат штатные — пластиковые, подпружиненные.
Какой расход?
Вторая яркая черта нашего Polo — мотор 1.4 TSI. По «ездовитости» у него среди одноклассников конкурентов нет. Почти любой обгон — не проблема. Еще бы поставить механику вместо робота DSG, который адекватно переключается лишь при самой медленной или самой быстрой езде. В рваном городском трафике приходится включать спортрежим, чтобы уйти от заминок.
А вот экономичности от турбодуэта ждал большей. Средний расход 7,8 л/100 км — такой же, как у Соляриса 1.6 с автоматом, на котором я ездил предыдущие полгода. При этом Polo подавай как минимум 95‑й бензин. Плюс лишь в том, что с 55‑литровым баком и неспешной ездой за городом легко достичь запаса хода 820–830 км, а это очень удобно.
Только надо следить за уровнем масла: за 8000 км с первого ТО двигатель съел уже ¾ уровня на щупе. Не критично, но на том же Солярисе, признаться, я уже подзабыл, где расположен масляный щуп. Кстати, само ТО‑1 удивило тем, что при немалой стоимости почти в 14 тысяч рублей не включает в себя замену воздушного фильтра двигателя!
Что сломалось?
Первую неисправность принес тоже мотор — я уже рассказывал, как после месячной стоянки загорелся Check engine, а диагностика показала ошибку по ограничению подвижности клапана регулировки давления наддува. С тех пор проблема не возвращалась.
Зато пошел целый фронт других электронных глюков.
Продолжилась хандра в работе «климата». Время от времени, вне всякой связи с установками на пульте, наружной температурой, нагрузкой, пробками и другими факторами, начинал хаотически включаться-выключаться вентилятор климатической установки. На дисплее всё прекрасно, но «то дует — то не дует» с периодичностью то в 5 секунд, то в минуту. Случалось такое несколько раз, и особенно весело было в 35‑градусную жару. Надеясь «довезти» глюк до сервиса, я продолжил ездить — и в один действительно прекрасный день понял, что всё прошло само!
Регулярно гас экран медиасистемы. Здесь тоже уловить зависимость не получилось — то это происходило при уборке камеры заднего вида (она выдвижная, от грязи), то при работе радио, то в режиме Android Auto. Сама «музыка» при этом работает, а касание дисплея, как правило, его оживляет. Но ведь так быть не должно!
Как не должны за ночь сбрасываться на ноль часы и память трип-компьютера — а такое случалось уже дважды. При подключенном Android Auto не проходит на колонки звук телефонного вызова. И да, за полгода у меня не было ни одного пассажира, у которого с собой оказался бы зарядный шнур со штекером USB-C — а других гнезд в Polo нет. И в этих ток невелик: Solaris пополнял батарею телефона быстрее.
Чего не хватает?
Придираюсь? Но именно из таких мелочей и складывается «портрет» автомобиля, с которым живешь постоянно. Вот почему Hyundai не сложно сделать отключение ДХО при затянутом ручнике, память обогрева сидений, работу стеклоподъемников после выключения зажигания, а у Фольксвагена не получается? Причем не секрет, что все эти функции можно включить в глубинах настроек, подключившись к «мозгам», например, при помощи примитивного адаптера ELM327 и программы для смартфона. Цена вопроса — не более тысячи рублей.
Какой Поло выбрать?
Polo отлично рулится, стоит на шоссе как влитой и относительно нешумен среди одноклассников — это мы и так знали. Добавлю только одно: сиденья с нерегулируемым «провалом» в районе поясницы на удивление оказались удобными, и даже вояжи Москва-Питер не вызывают усталости.
Конечно, наша машина — в топ-версии. Для интереса поездил я и на каршеринговых «барабанах» — там значительно больше шума от дороги, и мотор 1.6 с истеричным автоматом скрадывают удовольствие от езды.
Базовый Polo — просто ординарная машина, а с мотором 1.4 TSI появляются приятные ездовые ощущения. И уж если вы в состоянии взять богатую комплектацию по цене от 1,2 млн (только для таких предлагается турбомотор), доплатить за него 48 тысяч рублей стоит.
Volkswagen Polo, 1.4Т (125 л.с.), Р7
- Изготовитель — Фольксваген Груп Рус
- Год выпуска — 2020
- В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2020 года
- Пробег на момент отчета — 23 000 км
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–23 000 км)*
- Расходы на содержание (0–13 500 км): 50 860 руб.
- Из них на бензин (АИ-95, средний расход 7,80 л/100 км): 50 860 руб.
- Расходы на содержание (13 500–23 000 км): 46 783 руб.
- Из них на бензин (АИ-95, средний расход 7,77 л/100 км): 32 250 руб.
- ТО-1: 13 800 руб.
- Щетки стеклоочистителя: 733 руб.
- Общие расходы: 97 643 руб.
- Стоимость 1 км пробега (без учета ТО): 4,25 руб. (3,65 руб.)
* Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.
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- Что общего между новыми Поло и Skoda Rapid (и в чем между ними разница), узнайте тут.
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