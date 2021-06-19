Как мы перезимовали с новым Солярисом: полный отчет после 24 тыс. км

Hyundai Solaris морозов не боится. Но пара «кандидатов в неисправности» все же обнаружилась.

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Зима в Москве вышла на славу: с подзабытыми крепкими морозами и такими снегопадами, что пару дней из моего двора физически было невозможно выехать. Но что вы думаете? Кроме пополнения бензином и омывайкой, машина так ничего и не попросила. Русская зима ее не испугала.

Однажды при температуре около 10 градусов после холодного пуска заверещал какой-то ролик. Однако на следующий день подморозило — и шальной подшипник вновь притих. Навсегда.

Зимой оказалось, что «холодные» светодиодные фары не высушивают на стекле корку из реагентов и еще и поэтому светят лучше галогенок. Но не дай бог их разбить: цены за новую фару как запчасть выросли до 80–90 тысяч рублей (или 30–40 тысяч на разборках).

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А еще вне зависимости от температуры похрипывает звуковой сигнал — но если бы я ездил на Солярисе долго, все равно поменял бы его на более «весомый» по звуку.

Единственное вроде как слабое место — каталитический нейтрализатор, чьи соты порой выкрашиваются и засасываются в цилиндры, задирая их зеркала. Нашу машину чаша сия пока минула — хотя в ходе поездок по России какой только бензин ни доводилось заливать. Всегда более дешевый АИ‑92, конечно. При пробеге около 20 тысяч километров на всякий случай продиагностировали нейтрализатор при помощи эндоскопа. Кроме неравномерной окраски налета, криминала не обнаружили. Подробности — на видео ниже.

Масла двигатель не ест ни грамма, а бензина потребляет немного. Даже морозная зима с постоянными прогревами при помощи дистанционного пуска не подняла расход выше 8 л/100 км в смешанном цикле.

Потребительские итоги

Если оставить в стороне соображения престижа, то для реальной жизни в этом автомобиле есть всё. Ну ладно, 95% из того, что действительно нужно. Правда, я имею в виду именно такой Solaris — в богатой комплектации, с диодным головным светом, бесконтактным доступом, дистанционным пуском двигателя и всеми возможными обогревами.

Важно: все строчки списка опций — не просто строчки, как у иных «китайцев», а выверенные в работе системы.

Единственное, что начало со временем подглючивать, — интерфейс Android Auto для отзеркаливания мобильного телефона. С какого-то момента при подключенном АА входящий звонок стал теряться в недрах медиасистемы. Наверное, нужно обновить все соединения — но пока приноровился просто вынимать кабель из USB-гнезда, если кто-то звонит: беспроводное соединение по Bluetooth работает нормально.

По мне, польза от интерфейсов подключения смартфона Android Auto и Apple CarPlay сильно переоценена. Правда, хочу присмотреться к появившемуся в Android Auto навигационному сервису 2ГИС. Карты в нём уж точно красивее и удобнее тех, что обеспечивает Google.

Чего не хватает?

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Датчика дождя.

Акустического комфорта. Если по городу передвигаться как-то можно, и то во многом благодаря тихим нешипованным зимним шинам Pirelli, то поездка в Петербург по платной трассе М‑11 обернулась головной болью: на скоростях за 110–120 км/ч очень уж шумно в салоне. А на руль приходит высокочастотный зуд от грубого асфальта.

Качественных отделочных материалов. Жесткий пластик — не вопрос: машина-то недорогая. Однако стареют все панели обивки буквально на глазах. Малейшее касание глянца — царапина. Ребенок, садясь, задел дверную обивку — задир. Пылесосишь коврик багажника — высасывается не только мусор, но и ворс самого коврика.

А вот это на уровне!

Мне нравится, как он выглядит и как он едет. Между прочим, Solaris настроен заметно иначе, нежели производящийся на том же петербуржском конвейере Kia Rio. У Hyundai более активная реакция на газ и более логичное реактивное действие на руле с четко выраженным «нолем». Все вместе дает ощущение живой, интересной в управлении машины против «никакого» Rio.

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При этом мотора 1.6 в дуэте с 6-ступенчатым автоматом хватает для обгонов и для езды по «платке» на скоростях до 150 км/ч (если ехать быстрее, коробка уходит с шестой на пятую ступень). Подвеска чуть жестковата на крупных ямах и дачной грунтовке, зато отлично справляется с щербатым областным асфальтом.

Поэтому когда меня просят посоветовать машину без особых амбиций, чтобы просто ехала вменяемо и «не парила мозг» огрехами сборки или невысокой надежностью, я с легким сердцем рекомендую Solaris. Потому что Rio, повторюсь, едет скучнее, а Лада Веста на фоне Соляриса интересна лишь ценой. Живем-то один раз.

Салонный фильтр у Солярисов и Rio расположен эталонно, за бардачком: замена занимает около 20 секунд и не требует никакого инструмента.

НЕ НА ВСЕ СЕЗОНЫ Не все зимние нешипованные шины «одинаково полезны». На самом деле есть два типа фрикционных покрышек — мягкие «скандинавские» и более жесткие «европейские». Если первые во многих условиях работают не хуже шиповок, то вторые рассчитаны лишь на эпизодическую езду по снегу и льду. Solaris нам достался на «европейских» шинах Pirelli Winter Cinturato. Пока зима не вступила в свои права, всё было хорошо: эта обувка тише штатных летних шин Nexen, а управляемость и тормозные свойства на асфальте почти такие же. Но когда подморозило и подсыпало снега, я был вынужден сменить стиль езды на «пенсионерский». На скользком покрытии «европейские» шины тормозят и рулятся существенно хуже. Даже выехать с заснеженной парковки на них было сложно: колеса буксуют. Поэтому будьте внимательны при выборе фрикционных шин. У жестких и непригодных для суровых зим, типа этих Pirelli, переход протектора в боковину всегда скруглен (видно на фото). А у мягких скандинавских — как бы под углом. Ну и надо внимательно читать информацию от производителя.

Hyundai Solaris, 1.6 (123 л.с.), А6

Изготовитель — Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус, Россия

Год выпуска — 2020

В эксплуатации «За рулем» — с ноября 2020 года

Пробег на момент отчета — 24 000 км

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Расходы на эксплуатацию и обслуживание (11 500–24 000 км)*

Расходы на содержание (11 500–17 000 км) 32 051 ₽

32 051 ₽ Из них на бензин (АИ-92, средний расход 7,92 л/100 км) 18 961 ₽

18 961 ₽ Расходы на содержание (17 000–24 000 км) 26 014 ₽

26 014 ₽ Из них на бензин (АИ-92, средний расход 7,74 л/100 км) 26 014 ₽

26 014 ₽ Общие расходы 58 065 ₽

58 065 ₽ Стоимость 1 км пробега 4,64 ₽ (без учета ТО) 3,52 ₽

* Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.

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