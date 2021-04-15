6 слабых мест моторов Hyundai и Kia

Теряющие форму цилиндры, хилый цепной привод, быстро изнашивающиеся поршневые кольца… И это у самых массовых двигателей объемом 1,4 и 1,6 л из семейства Gamma.

Куда ставят?

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Линейку бензиновых двигателей Gamma впервые представили еще в 2006 году. Моторы из этого семейства встречаются на большинстве моделей Hyundai и Kia.

Самый младший в линейке Gamma I — двигатель 1.4 (обозначение G4FA). Его ставили на модели Rio и Ceed (Kia), а также на Solaris, i20, i30, Accent (Hyundai).

Мотор 1.6 (G4FC) можно найти под капотами всех перечисленных выше автомобилей, а также Hyundai Elantra и нескольких моделей Kia: Venga, Cerato, ProCeed, Soul.

G4FC в моторном отсеке Kia Rio прошлого поколения

Менее распространен у нас двигатель с непосредственным впрыском бензина в камеру сгорания — 1.6 GDI (G4FD). Его ставили на Hyundai Veloster и Kia Soul.

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В 2009 году концерн представил линейку Gamma II. Она начиналась с G4FG — двигателя с двумя фазовращателями. Его ставят на нынешние модели Solaris, Сreta, Elantra (Hyundai) и Rio (Kia).

Турбонаддувные форсированные моторы мощностью до 204 л.с. с непосредственным впрыском G4FJ (1.6 T-GDI) можно увидеть на автомобилях Kia Ceed, Seltos, Soul и Hyundai Veloster.

В семейство входит еще пара моторов (G4FM, G4FP), но они на нашем рынке не встречаются.

Проблема 1. Упрощенная конструкция нейтрализатора

На самых ранних моторах семейства использовали каталитические нейтрализаторы, прозванные в народе «бараний рог», — с длинными, загнутыми вначале вверх и потом идущими вниз выпускными патрубками. Газы, пока доходили до блока нейтрализатора, успевали потерять энергию и остыть. К тому же сам керамический блок имел прочную конструкцию. Затем схему упростили, сделав выпускные патрубки совсем короткими.

При столь близком расположении нейтрализатора осколки его разрушившихся сот могут попасть в двигатель и повредить детали. Катколлектор, который ставили на ранние двигатели Gamma

При этом блок из двух керамических таблеток стал производиться «из рисовой бумаги» (меткое выражение автовладельцев). Иногда соты начинали разрушаться на пробегах чуть более 10 000 км.

Но самое страшное наступает, если верхняя таблетка разваливается на части и обломки полностью затыкают соты второго блока. Газам некуда выходить — машина встает. Но еще до этого частицы керамики забрасывались через короткие патрубки катколлектора в цилиндры.

Итог — серьезная поломка мотора. Причем страдает не только поршневая группа. Частицы керамики попадают в масляную систему и выводят из строя распредвалы и их постели, коленчатый вал с вкладышами, привод ГРМ и масляный насос. Это приводит к задирам стенок цилиндров и поршней, росту зазоров, сопровождаемому стуком поршневой, и масложору.

Конечно, есть автомобили, которые проезжают по 150 000 км с работающими каталитическими нейтрализаторами. Скорее всего, их заправляли хорошим топливом и оберегали от нагрузок.

Совет владельцам: периодически проверяйте состояние каталитического нейтрализатора, вывернув первый лямбда-зонд и заглянув внутрь с помощью эндоскопа или зеркала. Обнаружили разрушение — срочно ремонтируйте нейтрализатор.

Проблема 2. Слабая конструкция блока цилиндров

Блок цилиндров выполнен по схеме с открытой водяной рубашкой. Представьте: в большом прямоугольном корыте стоят четыре цилиндра, не имеющие общих стенок. И они не скреплены с наружными стенками блока по верхней плоскости. Такая схема не обеспечивает должной жесткости — при нагрузках цилиндры гуляют, плывут, теряют форму. На чугунных тонкостенных гильзах появляются пятна износа и задиры. А если мотор, не дай бог, перегреть, от правильной геометрии цилиндров не останется и следа.

Цилиндры 1 отдельно, блок цилиндров — отдельно... Откуда взяться жесткости?

Хорошо еще, что мотор с такими дефектами ремонтируется. Старые гильзы вырезают, на их место устанавливают новые, которым придают нужные размеры, а внутреннюю поверхность хонингуют. Естественно, ставят новые поршни с кольцами. Мотор после такого ремонта еще тысяч 150 пробегает.

Проблема 3. Облегченные поршни — добро и зло

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Поршни двигателя имеют короткую юбку и Т-образную форму. Это значит, что юбка у поршня присутствует в основном с двух наиболее нагруженных сторон, а больше направляющей поверхности нигде нет. Массу экономим, трение в поршневой группе снижено и достигнуты хорошие показатели по мощности и расходу топлива. Но ресурса в полмиллиона километров и более, какой давали старые моторы с «ведерными» поршнями, не ждите. Такие низкие поршни нестабильно ведут себя в цилиндрах.

Из-за большой перекладки компрессионные и маслосъемные кольца быстрее изнашиваются, что со временем ведет к масложору.

Проблема 4. Нет форсунок подачи масла в цилиндр

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Причем они есть в более мощных версиях моторов с турбонаддувом. Мало того, в блоках цилиндров даже простых двигателей с 2016 года предусмотрены площадки под размещение этих форсунок. Но на самих форсунках сэкономили, хотя это эффективное средство для увеличения ресурса мотора, так как подаваемое ими масло дополнительно охлаждает детали и снижает износ. Поэтому при капиталке двигателя их часто устанавливают.

Проблема 5. Недостаточный ресурс цепного привода

Цепь на младших моторах семейства применена пластинчатая, то есть самая дешевая и простая. Ее ресурс редко превышает 150 000 км — на многих моторах значительный износ цепи заметен уже при пробеге до 80 000 км. Изношенная цепь приводит к порче звездочек и дорогого фазовращателя.

В итоге при капремонте приходится менять весь привод — цепь, звезды, натяжитель, башмаки. Недаром на версиях мотора с двумя фазовращателями, непосредственным впрыском и турбонаддувом чаще всего ставят втулочно-роликовые цепи — более прочные и ресурсные.

Пластинчатая цепь — не самая надежная и долговечная.

Проблема 6. Отсутствие гидрокомпенсаторов

Клапаны приводятся через стаканчики, которые на заводе подбирают по высоте для обеспечения правильных тепловых зазоров. Это затрудняет регулировку клапанов, которую надо производить на 100 000 км пробега. Представьте себе: чтобы отрегулировать даже один клапан, нужно снять переднюю крышку двигателя и поднять распредвалы. После этого подобрать стаканчик, закрепить валы и проверить зазор, собрать... Кроме того, стаканчики стоят недешево и в ближайшем магазине нужного размера не купишь.

Хорошо, когда зазор в норме. А если надо регулировать? Операция трудоемкая, а запчасти недешевые.

Как «звучит» Gamma?

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Топливные форсунки двигателей этого семейства издают громкий цокот, который можно принять за неисправность. Но это — нормальный звук работы моторов семейства Gamma.

Часто владельцы отмечают повышенную вибрацию двигателя, как на холостых оборотах, так и при частоте вращения коленвала около 3000 об/мин. Причины — разные: и отработавшие ресурс свечи, и грязь в блоке дроссельной заслонки, и изношенные опоры силового агрегата.

Как продлить ресурс моторов Gamma?

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Использовать качественные масла с высокотемпературной вязкостью не ниже 5W30, а лучше 5W40 или 0W40. Интервал замены — не более 7500 км.

Заливать бензин на проверенных заправках и стараться использовать АИ-95.

Следить за температурой двигателя и вовремя проводить мойку радиаторов.

В морозы прогревать двигатель несколько минут на стоянке. До полного прогрева двигаться, не давая больших нагрузок и оборотов.

Вовремя менять свечи зажигания.

При использовании газового топлива провести качественную настройку системы и периодически проверять регулировки.