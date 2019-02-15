Все покупают Солярисы и Рио — 6 причин взять что-то другое

За последние годы «корейцы» буквально подмяли под себя российский рынок. Но популярность обернулась проблемами для владельцев машин корейских марок.

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Hyundai > Solaris

Kia Rio
Kia Rio

Kia > Rio

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2010-е годы для нашего авторынка проходят под знаменами одноплатформенных Hyundai Solaris и Kia Rio — обе эти машины сразу после дебюта стали бестселлерами, заняв верхние строчки продаж не только в своем сегменте, но и в абсолюте.

У этой родственной парочки куча преимуществ: приемистые и экономичные двигатели, расторопные 6-ступенчатые автоматы, достойная управляемость, неплохая комплектация, а также рекордная для нашей страны гарантия 5 лет или 150 000 км пробега. Внушительное портфолио!

Но есть и минусы. Приводим основные из них.

Высокий риск угона

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Высокая популярность товара для производителя всегда во благо. А вот для покупателя — напротив. Помните, еще в докризисные времена люди стояли в очереди за Солярисами (еще бы — при стартовой цене 379 900 рублей), переплачивая сверху за возможность купить машину без ожидания? За несколько лет первые Rio и Solaris разошлись по российским городам и весям и поменяли не одного владельца.

Чтобы обслуживать эту армаду, требуется много деталей. Поэтому «корейцев» начали активно угонять — для последующей разборки на запчасти. Согласно данным сайта Ugona.net, в 2017 году Hyundai Solaris стал наиболее часто похищаемой иномаркой — был украден 1471 экземпляр. Второе место занимает Kia Rio — 1063.

Увы, но оба «корейца» пользуются высоким спросом у угонщиков — их похищают чаще других иномарок.
Увы, но оба «корейца» пользуются высоким спросом у угонщиков — их похищают чаще других иномарок.

Поэтому, если вы опасаетесь угона, имеет смысл присмотреться к альтернативным машинам.

Трудно найти на парковке

Не знаю, как вы, а я, оставляя машину на плоскостной парковке около какого-нибудь гипер-пупер-супермаркета, подолгу ищу ее в длинных рядах припаркованного транспорта. И это при том, что она у меня довольно-таки приметная. Если бы у меня был Solaris или Rio, моя проблема (судя по общению с родственниками/коллегами/соседями — не только моя) усугубилась бы! Присмотритесь к парковкам — там едва ли не через одну машину стоят Солярисы и Рио. Найти в этой череде свой автомобиль, особенно с наступлением сумерек, — та еще задачка.

Найти на парковке магазина свой Solaris или Rio порой бывает очень непросто.
Найти на парковке магазина свой Solaris или Rio порой бывает очень непросто.

Невозможность выделиться из толпы

Тем, кто закупает машины для каршеринга или такси, яркость и запоминающаяся внешность не особенно важны. А вот для людей с тонким художественным вкусом очень важны яркость и нетривиальность. На Солярисе и Рио сделать это будет проблематично. Для этих машин не предлагаются даже пакеты по индивидуализации экстерьера, которые можно получить у того же VW Polo (речь о наклейках на кузов). Мало того, за условный миллион можно купить Kia Soul, который как никто другой даст возможность проявить индивидуальность.

В последние годы Solaris теряет покупателей — он выпал из тройки самых популярных машин России.
В последние годы Solaris теряет покупателей — он выпал из тройки самых популярных машин России.

На фото — интерьер богатой версии Kia Rio. В подавляющем большинстве случаев мы имеем дело с вариантами попроще — без мультимедиа с сенсорным экраном и кожи в отделке.
На фото — интерьер богатой версии Kia Rio. В подавляющем большинстве случаев мы имеем дело с вариантами попроще — без мультимедиа с сенсорным экраном и кожи в отделке.

Салон Соляриса, на наш вкус, не такой интересный, как у Rio: здесь самый банальный селектор автомата, проще оформлен блок климата, да и синяя подсветка нам тоже не импонирует.
Салон Соляриса, на наш вкус, не такой интересный, как у Rio: здесь самый банальный селектор автомата, проще оформлен блок климата, да и синяя подсветка нам тоже не импонирует.

Тесный салон

Седаны В-сегмента покупают преимущественно люди небогатые. Как правило, у них это единственный автомобиль в семье. А значит, он должен быть просторным. Вот с этим у парочки Solaris/Rio не все благополучно. И если спереди тесноты не ощущается, то на втором ряду запас пространства так себе — по крайней мере в VW Polo, Ладе Веста и уж тем паче Шкоде Рапид места побольше будет. Причем по всем трем направлениям.

На втором ряду Kia Rio не шибко просторно. Внутри Весты и Поло пассажирам сидится повольготнее.
На втором ряду Kia Rio не шибко просторно. Внутри Весты и Поло пассажирам сидится повольготнее.

По заводским данным, багажник Kia Rio вмещает 480 литров, но в нашем техцентре мы намерили в нем всего 432 л. Далеко не рекорд!
По заводским данным, багажник Kia Rio вмещает 480 литров, но в нашем техцентре мы намерили в нем всего 432 л. Далеко не рекорд!

Багажник у «корейцев» тоже не чемпионский — по замерам ЗР в Rio поместится 432 л, в Солярисе — 424. Для сравнения: в Весту можно загрузить 444 литра, а в Rapid — 484. Если планируете возить много поклажи, стоит иметь это в виду.

Скромный клиренс

Конечно, мы ведем речь о городских автомобилях, однако в России такой климат и столько «направлений», что величина дорожного просвета при выборе машины зачастую является основополагающим фактором. Итак, заявленный клиренс для Рио и Соляриса — 160 мм. Неплохо, но бывает и больше. Так, у Polo под брюхом — 163 мм, у Логана — 172 мм, а у Весты — 178 мм. Последние две модели можно купить и в приподнятом варианте — их просветы составляют 195 мм и 203 мм соответственно. Кроссоверные показатели!

Ценовой вопрос

В момент появления на рынке парочки Solaris и Rio они в сопоставимых комплектациях стоили дешевле Polo и немногим дороже Логана — это и обуславливало их успех. Сейчас ситуация поменялась. «Корейцы» по-прежнему дороже, чем Логан, однако с Polo цены выровнялись. Мало того, на рынке появилась Lada Vesta, цена которой самая выгодная в сегменте.

До недавнего времени Kia Rio был самым популярным автомобилем в России — лишь в прошлом году его свергли с пьедестала. Сделала это Lada Vesta.
До недавнего времени Kia Rio был самым популярным автомобилем в России — лишь в прошлом году его свергли с пьедестала. Сделала это Lada Vesta.

Есть еще один фактор. В топ-версиях цены на Solaris и Rio уже переваливают за миллион. А за эти деньги уже вполне можно приобрести пусть и скромно оснащенный, но кроссовер — Hyundai Creta, Renault Kaptur. И судя по последним тенденциям, спрос на кроссоверы будет расти и в дальнейшем, в то время как популярность легковых седанов уже достигла потолка.

Все покупают Солярисы и Рио — 6 причин взять что-то другое

Все покупают Солярисы и Рио — 6 причин взять что-то другое
Фото: Онлайн-редакция
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