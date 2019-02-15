За последние годы «корейцы» буквально подмяли под себя российский рынок. Но популярность обернулась проблемами для владельцев машин корейских марок.

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2010-е годы для нашего авторынка проходят под знаменами одноплатформенных Hyundai Solaris и Kia Rio — обе эти машины сразу после дебюта стали бестселлерами, заняв верхние строчки продаж не только в своем сегменте, но и в абсолюте.

У этой родственной парочки куча преимуществ: приемистые и экономичные двигатели, расторопные 6-ступенчатые автоматы, достойная управляемость, неплохая комплектация, а также рекордная для нашей страны гарантия 5 лет или 150 000 км пробега. Внушительное портфолио!

Но есть и минусы. Приводим основные из них.

Высокий риск угона

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Высокая популярность товара для производителя всегда во благо. А вот для покупателя — напротив. Помните, еще в докризисные времена люди стояли в очереди за Солярисами (еще бы — при стартовой цене 379 900 рублей), переплачивая сверху за возможность купить машину без ожидания? За несколько лет первые Rio и Solaris разошлись по российским городам и весям и поменяли не одного владельца.

Чтобы обслуживать эту армаду, требуется много деталей. Поэтому «корейцев» начали активно угонять — для последующей разборки на запчасти. Согласно данным сайта Ugona.net, в 2017 году Hyundai Solaris стал наиболее часто похищаемой иномаркой — был украден 1471 экземпляр. Второе место занимает Kia Rio — 1063.

Увы, но оба «корейца» пользуются высоким спросом у угонщиков — их похищают чаще других иномарок.

Поэтому, если вы опасаетесь угона, имеет смысл присмотреться к альтернативным машинам.

Трудно найти на парковке

Не знаю, как вы, а я, оставляя машину на плоскостной парковке около какого-нибудь гипер-пупер-супермаркета, подолгу ищу ее в длинных рядах припаркованного транспорта. И это при том, что она у меня довольно-таки приметная. Если бы у меня был Solaris или Rio, моя проблема (судя по общению с родственниками/коллегами/соседями — не только моя) усугубилась бы! Присмотритесь к парковкам — там едва ли не через одну машину стоят Солярисы и Рио. Найти в этой череде свой автомобиль, особенно с наступлением сумерек, — та еще задачка.

Найти на парковке магазина свой Solaris или Rio порой бывает очень непросто.

Невозможность выделиться из толпы

Тем, кто закупает машины для каршеринга или такси, яркость и запоминающаяся внешность не особенно важны. А вот для людей с тонким художественным вкусом очень важны яркость и нетривиальность. На Солярисе и Рио сделать это будет проблематично. Для этих машин не предлагаются даже пакеты по индивидуализации экстерьера, которые можно получить у того же VW Polo (речь о наклейках на кузов). Мало того, за условный миллион можно купить Kia Soul, который как никто другой даст возможность проявить индивидуальность.

В последние годы Solaris теряет покупателей — он выпал из тройки самых популярных машин России.

На фото — интерьер богатой версии Kia Rio. В подавляющем большинстве случаев мы имеем дело с вариантами попроще — без мультимедиа с сенсорным экраном и кожи в отделке.

Салон Соляриса, на наш вкус, не такой интересный, как у Rio: здесь самый банальный селектор автомата, проще оформлен блок климата, да и синяя подсветка нам тоже не импонирует.



Тесный салон

Седаны В-сегмента покупают преимущественно люди небогатые. Как правило, у них это единственный автомобиль в семье. А значит, он должен быть просторным. Вот с этим у парочки Solaris/Rio не все благополучно. И если спереди тесноты не ощущается, то на втором ряду запас пространства так себе — по крайней мере в VW Polo, Ладе Веста и уж тем паче Шкоде Рапид места побольше будет. Причем по всем трем направлениям.

На втором ряду Kia Rio не шибко просторно. Внутри Весты и Поло пассажирам сидится повольготнее.

По заводским данным, багажник Kia Rio вмещает 480 литров, но в нашем техцентре мы намерили в нем всего 432 л. Далеко не рекорд!



Багажник у «корейцев» тоже не чемпионский — по замерам ЗР в Rio поместится 432 л, в Солярисе — 424. Для сравнения: в Весту можно загрузить 444 литра, а в Rapid — 484. Если планируете возить много поклажи, стоит иметь это в виду.

Скромный клиренс

Конечно, мы ведем речь о городских автомобилях, однако в России такой климат и столько «направлений», что величина дорожного просвета при выборе машины зачастую является основополагающим фактором. Итак, заявленный клиренс для Рио и Соляриса — 160 мм. Неплохо, но бывает и больше. Так, у Polo под брюхом — 163 мм, у Логана — 172 мм, а у Весты — 178 мм. Последние две модели можно купить и в приподнятом варианте — их просветы составляют 195 мм и 203 мм соответственно. Кроссоверные показатели!

Ценовой вопрос

В момент появления на рынке парочки Solaris и Rio они в сопоставимых комплектациях стоили дешевле Polo и немногим дороже Логана — это и обуславливало их успех. Сейчас ситуация поменялась. «Корейцы» по-прежнему дороже, чем Логан, однако с Polo цены выровнялись. Мало того, на рынке появилась Lada Vesta, цена которой самая выгодная в сегменте.

До недавнего времени Kia Rio был самым популярным автомобилем в России — лишь в прошлом году его свергли с пьедестала. Сделала это Lada Vesta.

Есть еще один фактор. В топ-версиях цены на Solaris и Rio уже переваливают за миллион. А за эти деньги уже вполне можно приобрести пусть и скромно оснащенный, но кроссовер — Hyundai Creta, Renault Kaptur. И судя по последним тенденциям, спрос на кроссоверы будет расти и в дальнейшем, в то время как популярность легковых седанов уже достигла потолка.