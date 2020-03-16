Удовольствия за 1,5 млн: Kia Soul против Suzuki Jimny

На первый взгляд, у паркетника нет ничего общего с внедорожником. Но эксперты «За рулем» посмотрели не один раз.

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Kia Soul и Suzuki Jimny — парочка вызывающих изумление машин-нонконформистов на фоне серой автомобильной массы. Первый — переднеприводный то ли хэтч, то ли кроссовер с нетривиальным дизайном цифровой светодиодной эры. Второй — компактный… да что там, крошечный трехдверный «коробок» в вездеходной амуниции: рама, неразрезные мосты, понижайка.

Скажете, как сравнить армейские ботинки, пусть и сорокового размера, с беговыми кроссовками из матери­алов хай-тек? Да запросто! Хотя внешне и концептуально они антиподы, оба стóят около полутора миллионов.

Suzuki Jimny Показан в 2018‑м, однако в России появи­лся лишь в прошлом году. Технических изменений мало, это по-прежнему рамник с неразрезными мостами и трехдверным кузовом. Полный привод и демультипликатор — в базовой комплектации. ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:

1.5 (102 л.с.) — от 1 439 000 ₽ Kia Soul Машину третьего поколения показали в прошлом году. Как и раньше, Soul доступен только с передним приводом. Важная новость: клиренс увеличен до кроссоверных показателей. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

1.6 (123 л.с.) — от 1 029 900 ₽

2.0 (150 л.с.) — от 1 259 900 ₽

1.6 турбо (200 л.с.) — от 1 629 900 ₽

Уплотняемся

Мы уже привыкли, что новые модели больше и вместительнее предков. А вот в Suzuki взяли и сыграли против правил: урезали габариты и без того миниатюрного внедорожника. Я долго пытался засунуть в Jimny чемодан, пока не понял: проще сделать наоборот!

Suzuki Jimny

Чтобы положить чемодан (даже не самый крупный) в багажник Джимни, приходится складывать задние сиденья.

Заднее стекло Джимни долго остается чистым. Запаска на двери — классика внедорожного жанра.

И в самом деле, в 85‑литровый багажник «джимника» не уложишь почти ничего. Даже ради спортивной сумки придется складывать спинку заднего сиденья. Вот только не надо печалиться, что из-за этого назад никого не посадишь. Во втором ряду даже человеку среднего роста делать нечего. Так что посадочная формула Jimny — как у многих крутых купе: 2 + 2. За рулем «джимника» не сказать чтобы тесно, но запаса нет — очень плотная компоновка, каждый сантиметр на счету.

Салон умиляет откровенностью и добродушием. Отделка нарочито простецкая, но стиль на славу! Дверные кармашки — узенькие щелки, бардачок чуть больше ластика. А бокса в центральном подлокотнике и вовсе нет — как и самогó подлокотника. Пара динамиков звучат так скверно, что слушать можно разве что записанные у костра армейские песни под гитару. И ключ допотопный — с невыкидным жалом. Кто там тосковал по автомобилям старой школы? Вот он, ваш герой!

Интерьер отделан простенькими материалами, но дизайн хорош. По оснащенности Suzuki недотягивает до Kia.

Приборы в Jimny — сама харизма. Чего стоят хотя бы декоративные болты по углам ­колодцев.

Jimny удивляет рычагом раздаточной коробки — все уже давным-давно используют кнопки-шайбы.

По почти вертикальному ветровому стеклу елозят миниатюрные каркасные дворники. Камеры заднего вида нет, да и не надо: лопухи боковых зеркал дают отличную картинку, а габариты Оки позволяют припарковаться там, куда влезет только детская коляска.Новый Soul тоже невелик, но насколько же это более «взрослый» автомобиль! Форм-фактор неизменный — коробочка на колесах с большим дорожным просветом и коротким задним свесом. Только вместо крупных головных фар теперь узенькие светодиодные полоски. Зато задние фонари нарочито размашистые.

Kia Soul

Чемодан поместился в Соуле без шаманских танцев с бубнами.

Под полом — классическая для городских машин нашего времени докатка.

Салон — это современная архитектура, богатая отделка, роскошное оснащение. Сиденья в «корейце» удобнее: лучше боковая поддержка, достаточная длина подушки, я уж не говорю про электрорегулировки. У нас на тесте машина не в топ-комплектации, но и тут раздельный климат-контроль, обогрев руля и ветрового стекла, индукционный зарядник для смартфона.

Салон Соула красив, богато отделан и щедро оснащен. Особенно это чувствуешь на контрасте с Jimny.

Приборы Соула на фоне интерьера выглядят простовато. И уж совсем тоскливо — огромное безжизненное пространство под экраном ­трип-компьютера.

Индукционный зарядник «джимнику» даже не снился, а здесь — пожалуйста.

По обзорности Soul не уступает прагматичному Jimny. Я прекрасно чувствую габариты и могу парковаться без камеры заднего вида; но она есть, причем картинка — с динамическими линиями разметки. А еще в Kia можно спокойно ехать вчетвером и даже впятером. И ради этого не придется жертвовать багажником: мой чемодан спокойно поместился — и еще место осталось.

Улыбаемся

Я уже настолько свыкся с миниатюрностью и аскетичностью «джимника», что морально был готов смириться с каким-нибудь крошечным мотором. Удивительно, что при смене поколений японцы поступили с точностью до наоборот! Атмосферная «четверка» 1.5 отдачей 102 л.с. - мощнее, чем прежде. Так что микровнедорожник не выпадает из городского потока. По нашим замерам, Jimny разгоняется до сотни за 15,3 секунды — это на четверть быстрее прежней машины. Хотя статус городской ракеты ему и не снился.

Олдскульный четырехступенчатый автомат свое дело знает — переключается адекватно и расторопно. Иное дело, что передачи-другой ему недостает — печально видеть (и слышать!), как на несерьезных 100 км/ч стрелка тахометра зависает у 3000 об/мин.

Офф-роуд — естественная для Jimny среда обитания. Этот карапуз способен преодолевать такое бездорожье, на котором кроссоверам делать нечего.

Сиденье Suzuki — простенькой формы, без вертикальной регулировки. Но удобное.

На сиденьях второго ряда взрослому в Jimny делать решительно нечего!

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Чего ждать в поворотах от стоящего на торце спичечного коробка? На руль приходится наматываться — четыре оборота от упора до упора. Систему стабилизации отключать не хочется, чтобы ненароком не положить «коробок» на бок. И будьте начеку зимой: жестко подключаемый задний мост — коварная штука на скользкой дороге и высокой скорости. Новый Jimny чуток устойчивее прежнего, но всё равно: спички — детям не игрушка!

Подбросы на кочках остались, однако они теперь не фатальные. В городе можно ездить без напряга (в отличие от предшественника). Да и какой тут может быть напряг, когда подвеска не замечает «лежачих полицейских»! Пока все притормаживают перед неровностями, ты с самодовольной улыбкой чешешь, не убирая ногу с газа. Впрочем, мелочовку подвеска исправно транслирует в салон.

В дальнем бою Suzuki не воин. Небрежно придерживать руль одной рукой не выйдет, приходится постоянно подруливать, и это утомляет.

Да и шумно: на сотне ветер гудит, упираясь в лобовое стекло.

Soul послушен и быстр в поворотах. Жаль, жестковат на крупных неровностях.

Сиденье Соула лучше скроено и располагает бóльшим количеством регулировок, причем с электроприводом.

В Соуле сзади просторно и удобно. Есть обогрев сидений, USB-разъем, центральный ­подлокотник.

Визуально Soul тоже не аэродинамический эталон, тем не менее воздушные потоки к нему благосклонны и не беспокоят даже на скоростях за сотню. Да и вообще в Kia заметно тише. Гул от колес не донимает. Благодаря двум нелишним передачам в автомате при тех же 100 км/ч коленвал крутится на щадящих уши 2500 об/мин.

Атмосферник Соула при рабочем объеме 1,6 литра выдает 123 л.с. Разница в мощности еще как ощущается — ускоряется Kia заметно бодрее (до сотни мы разогнались за 11,8 секунды). Обгонять идешь смело. Связка мотора и коробки живее: быстрее отклики, момент переключений почти незаметен.