Удовольствия за 1,5 млн: Kia Soul против Suzuki Jimny

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Kia Soul и Suzuki Jimny — парочка вызывающих изумление машин-нонконформистов на фоне серой автомобильной массы. Первый — переднеприводный то ли хэтч, то ли кроссовер с нетривиальным дизайном цифровой светодиодной эры. Второй — компактный… да что там, крошечный трехдверный «коробок» в вездеходной амуниции: рама, неразрезные мосты, понижайка.
Скажете, как сравнить армейские ботинки, пусть и сорокового размера, с беговыми кроссовками из материалов хай-тек? Да запросто! Хотя внешне и концептуально они антиподы, оба стóят около полутора миллионов.
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Suzuki Jimny
Показан в 2018‑м, однако в России появился лишь в прошлом году. Технических изменений мало, это по-прежнему рамник с неразрезными мостами и трехдверным кузовом. Полный привод и демультипликатор — в базовой комплектации.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:
1.5 (102 л.с.) — от 1 439 000 ₽
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Kia Soul
Машину третьего поколения показали в прошлом году. Как и раньше, Soul доступен только с передним приводом. Важная новость: клиренс увеличен до кроссоверных показателей.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
1.6 (123 л.с.) — от 1 029 900 ₽
2.0 (150 л.с.) — от 1 259 900 ₽
1.6 турбо (200 л.с.) — от 1 629 900 ₽
Уплотняемся
Мы уже привыкли, что новые модели больше и вместительнее предков. А вот в Suzuki взяли и сыграли против правил: урезали габариты и без того миниатюрного внедорожника. Я долго пытался засунуть в Jimny чемодан, пока не понял: проще сделать наоборот!
Suzuki Jimny
Чтобы положить чемодан (даже не самый крупный) в багажник Джимни, приходится складывать задние сиденья.
Чтобы положить чемодан (даже не самый крупный) в багажник Джимни, приходится складывать задние сиденья.
Заднее стекло Джимни долго остается чистым. Запаска на двери — классика внедорожного жанра.
Заднее стекло Джимни долго остается чистым. Запаска на двери — классика внедорожного жанра.
И в самом деле, в 85‑литровый багажник «джимника» не уложишь почти ничего. Даже ради спортивной сумки придется складывать спинку заднего сиденья. Вот только не надо печалиться, что из-за этого назад никого не посадишь. Во втором ряду даже человеку среднего роста делать нечего. Так что посадочная формула Jimny — как у многих крутых купе: 2 + 2. За рулем «джимника» не сказать чтобы тесно, но запаса нет — очень плотная компоновка, каждый сантиметр на счету.
Салон умиляет откровенностью и добродушием. Отделка нарочито простецкая, но стиль на славу! Дверные кармашки — узенькие щелки, бардачок чуть больше ластика. А бокса в центральном подлокотнике и вовсе нет — как и самогó подлокотника. Пара динамиков звучат так скверно, что слушать можно разве что записанные у костра армейские песни под гитару. И ключ допотопный — с невыкидным жалом. Кто там тосковал по автомобилям старой школы? Вот он, ваш герой!
Интерьер отделан простенькими материалами, но дизайн хорош. По оснащенности Suzuki недотягивает до Kia.
Интерьер отделан простенькими материалами, но дизайн хорош. По оснащенности Suzuki недотягивает до Kia.
Приборы в Jimny — сама харизма. Чего стоят хотя бы декоративные болты по углам колодцев.
Приборы в Jimny — сама харизма. Чего стоят хотя бы декоративные болты по углам колодцев.
Jimny удивляет рычагом раздаточной коробки — все уже давным-давно используют кнопки-шайбы.
Jimny удивляет рычагом раздаточной коробки — все уже давным-давно используют кнопки-шайбы.
По почти вертикальному ветровому стеклу елозят миниатюрные каркасные дворники. Камеры заднего вида нет, да и не надо: лопухи боковых зеркал дают отличную картинку, а габариты Оки позволяют припарковаться там, куда влезет только детская коляска.Новый Soul тоже невелик, но насколько же это более «взрослый» автомобиль! Форм-фактор неизменный — коробочка на колесах с большим дорожным просветом и коротким задним свесом. Только вместо крупных головных фар теперь узенькие светодиодные полоски. Зато задние фонари нарочито размашистые.
Kia Soul
Чемодан поместился в Соуле без шаманских танцев с бубнами.
Чемодан поместился в Соуле без шаманских танцев с бубнами.
Под полом — классическая для городских машин нашего времени докатка.
Под полом — классическая для городских машин нашего времени докатка.
Салон — это современная архитектура, богатая отделка, роскошное оснащение. Сиденья в «корейце» удобнее: лучше боковая поддержка, достаточная длина подушки, я уж не говорю про электрорегулировки. У нас на тесте машина не в топ-комплектации, но и тут раздельный климат-контроль, обогрев руля и ветрового стекла, индукционный зарядник для смартфона.
Салон Соула красив, богато отделан и щедро оснащен. Особенно это чувствуешь на контрасте с Jimny.
Салон Соула красив, богато отделан и щедро оснащен. Особенно это чувствуешь на контрасте с Jimny.
Приборы Соула на фоне интерьера выглядят простовато. И уж совсем тоскливо — огромное безжизненное пространство под экраном трип-компьютера.
Приборы Соула на фоне интерьера выглядят простовато. И уж совсем тоскливо — огромное безжизненное пространство под экраном трип-компьютера.
Индукционный зарядник «джимнику» даже не снился, а здесь — пожалуйста.
Индукционный зарядник «джимнику» даже не снился, а здесь — пожалуйста.
По обзорности Soul не уступает прагматичному Jimny. Я прекрасно чувствую габариты и могу парковаться без камеры заднего вида; но она есть, причем картинка — с динамическими линиями разметки. А еще в Kia можно спокойно ехать вчетвером и даже впятером. И ради этого не придется жертвовать багажником: мой чемодан спокойно поместился — и еще место осталось.
Улыбаемся
Я уже настолько свыкся с миниатюрностью и аскетичностью «джимника», что морально был готов смириться с каким-нибудь крошечным мотором. Удивительно, что при смене поколений японцы поступили с точностью до наоборот! Атмосферная «четверка» 1.5 отдачей 102 л.с. - мощнее, чем прежде. Так что микровнедорожник не выпадает из городского потока. По нашим замерам, Jimny разгоняется до сотни за 15,3 секунды — это на четверть быстрее прежней машины. Хотя статус городской ракеты ему и не снился.
Олдскульный четырехступенчатый автомат свое дело знает — переключается адекватно и расторопно. Иное дело, что передачи-другой ему недостает — печально видеть (и слышать!), как на несерьезных 100 км/ч стрелка тахометра зависает у 3000 об/мин.
Офф-роуд — естественная для Jimny среда обитания. Этот карапуз способен преодолевать такое бездорожье, на котором кроссоверам делать нечего.
Офф-роуд — естественная для Jimny среда обитания. Этот карапуз способен преодолевать такое бездорожье, на котором кроссоверам делать нечего.
Сиденье Suzuki — простенькой формы, без вертикальной регулировки. Но удобное.
Сиденье Suzuki — простенькой формы, без вертикальной регулировки. Но удобное.
На сиденьях второго ряда взрослому в Jimny делать решительно нечего!
На сиденьях второго ряда взрослому в Jimny делать решительно нечего!
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Чего ждать в поворотах от стоящего на торце спичечного коробка? На руль приходится наматываться — четыре оборота от упора до упора. Систему стабилизации отключать не хочется, чтобы ненароком не положить «коробок» на бок. И будьте начеку зимой: жестко подключаемый задний мост — коварная штука на скользкой дороге и высокой скорости. Новый Jimny чуток устойчивее прежнего, но всё равно: спички — детям не игрушка!
Подбросы на кочках остались, однако они теперь не фатальные. В городе можно ездить без напряга (в отличие от предшественника). Да и какой тут может быть напряг, когда подвеска не замечает «лежачих полицейских»! Пока все притормаживают перед неровностями, ты с самодовольной улыбкой чешешь, не убирая ногу с газа. Впрочем, мелочовку подвеска исправно транслирует в салон.
В дальнем бою Suzuki не воин. Небрежно придерживать руль одной рукой не выйдет, приходится постоянно подруливать, и это утомляет.
Да и шумно: на сотне ветер гудит, упираясь в лобовое стекло.
Soul послушен и быстр в поворотах. Жаль, жестковат на крупных неровностях.
Soul послушен и быстр в поворотах. Жаль, жестковат на крупных неровностях.
Сиденье Соула лучше скроено и располагает бóльшим количеством регулировок, причем с электроприводом.
Сиденье Соула лучше скроено и располагает бóльшим количеством регулировок, причем с электроприводом.
В Соуле сзади просторно и удобно. Есть обогрев сидений, USB-разъем, центральный подлокотник.
В Соуле сзади просторно и удобно. Есть обогрев сидений, USB-разъем, центральный подлокотник.
Визуально Soul тоже не аэродинамический эталон, тем не менее воздушные потоки к нему благосклонны и не беспокоят даже на скоростях за сотню. Да и вообще в Kia заметно тише. Гул от колес не донимает. Благодаря двум нелишним передачам в автомате при тех же 100 км/ч коленвал крутится на щадящих уши 2500 об/мин.
Атмосферник Соула при рабочем объеме 1,6 литра выдает 123 л.с. Разница в мощности еще как ощущается — ускоряется Kia заметно бодрее (до сотни мы разогнались за 11,8 секунды). Обгонять идешь смело. Связка мотора и коробки живее: быстрее отклики, момент переключений почти незаметен.
На прямых Kia мчит как по линейке, в виражах не стремится соскочить с траектории и легко заныривает в повороты. Да и руль тут не старорежимный, не собьешься считать обороты: их два с половиной. А еще Soul охотно слушается акселератора — ввинчивается внутрь поворота под сброс газа и плавно распрямляет траекторию под подачу топлива.
По плавности хода Kia, как и Suzuki, не образец для подражания. Стыки и заплатки в салоне еще как чувствуются. Перед асфальтовыми «полисменами» лучше всё же притормозить, зато никакой раскачки нет. А вот тормоза «корейца» однозначно лучше — и тормозной путь радикально короче, и привод более информативный.
Удивляемся
Как нельзя не напиться, стоя у колодца, так же нельзя не вырваться на бездорожье на «джимнике». Это его стихия! С «зубастыми» шинами BFGoodrich он уверенно гребет вперед и на заднем приводе. Крутые размытые подъемы, заваленные не пойми чем просеки, глубокие колеи… Jimny — как таракан: везде пролезет! Помогает и чумовая «геометрия» (клиренс 205 мм, угол въезда 38,5°), благодаря которой Suzuki может брать едва ли не вертикальные препятствия.
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Полный привод реализован по принципу part-time. Причем передок подключается по старинке, рычагом (а ведь даже УАЗ перешел на сервопривод). На проходимость, впрочем, это не влияет. Вот только гнать не надо, иначе начинается изрядная качка и энергоемкость подвески на больших колдобинах приближается к пределу.
И еще. На сухом асфальте ездить с подключенным передком нельзя, иначе трансмиссии вскоре придет конец.
Soul в грязях — в гостях. Хотя клиренс 185 мм позволяет двигаться вне асфальта относительно уверенно, нужна осторожность — угол въезда со сменой поколений уменьшили с 22,5 до 20°, теперь велик риск повредить бампер на несерьезных с виду препятствиях. Ну и монопривод тоже дает о себе знать — на размытых подъемах обутый в шоссейные шины «кореец» постоянно буксует.
Вне асфальта Kia небезнадежен. Главное — беречь длинный и низкий передний бампер.
Вне асфальта Kia небезнадежен. Главное — беречь длинный и низкий передний бампер.
Впрочем, на легком бездорожье и в городе возможностей Соула более чем достаточно. Покинуть заметенный снегом двор, прокрасться по грунтовке до дальней дачи можно, и хорошо! А проходимость даже Jimny избыточна для рядового автомобилиста. Хороши армейские ботинки, но раз в месяц, на военной кафедре!
Soul — практичный, разносторонний «горожанин». Jimny — эмоциональный, эклектичный «альпинист». И хотя «город» на этот раз победил, именно за рулем Jimny невозможно сдержать улыбку
* * *
Посчитали баллы и… Прости, Jimny! Хотя именно он подарил больше фана. Тесный и тряский, но по-настоящему вездеходный и харизматичный. Он для тех, кто уверен в себе, не комплексует из-за размеров и не боится показаться несерьезным.
Soul ему не пара. За нестандартным экстерьером прячутся просторный салон и полноценный багажник, эргономика без чудачеств и приятная управляемость «на каждый день». Но почему у меня щемит сердце, когда я оборачиваюсь вслед Jimny?
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|
SUZUKI JIMNY
|
|
Завидная проходимость, наличие демультипликатора, огромный ход подвески, классический дизайн
|
|
Тесные салон и багажник, скромный набор оснащения, неважная управляемость на плохой дороге, нет возможности выбрать двигатель
|
KIA SOUL
|
|
Отменная эргономика, богатое оснащение, просторные салон и багажник, неплохая управляемость, хороший акустический комфорт
|
|
Жестковатая подвеска, низко висит передний бампер, нет версии с полным приводом
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
KIA SOUL
|
SUZUKI JIMNY
|
Снаряженная / полная масса
|
1459 / 1815 кг
|
1135 / 1435 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
12,0 c
|
н.д.
|
Максимальная скорость
|
180 км/ч
|
140 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-95 / 54 л
|
АИ-95 / 40 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
9,3 / 6,2 / 7,4 л / 100 км
|
8,4 / 6,9 / 7,5 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, продольно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1591 см³
|
1462 см³
|
Степень сжатия
|
10,5
|
10,0
|
Мощность
|
90 кВт / 123 л.с. при 6300 об/мин
|
75 кВт / 102 л.с. при 6000 об/мин
|
Крутящий момент
|
151 Н·м при 4850 об/мин
|
130 Н·м при 4000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
полный
|
Коробка
передач
|
А6
|
А4
|
Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / з.х.
|
4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,44
|
2,87 / 1,57 / 1,00 / 0,70 / — / — / 2,30
|
Главная
передача
|
3,96
|
4,30
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / упругая балка
|
зависимая, пружинная / зависимая, пружинная
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
винт-гайка, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые, вентилируемые / дисковые
|
дисковые / барабанные
|
Шины
|
235/45 R18
|
195/80 R15
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры (СТОА)
|
KIA SOUL
|
15 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
195
|
SUZUKI JIMNY
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
54
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)
|
|
KIA SOUL
|
SUZUKI JIMNY
|
Просвет
|
a
|
185 мм
|
205 мм
|
b
|
195 мм
|
225 мм
|
c
|
235 мм
|
210 мм
|
Угол
|
α
|
20,0°
|
38,5°
|
β
|
31,5°
|
49,5°
|
γ
|
17,0°
|
22,5°
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретным соперником. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал); 8 баллов — норма для машин этого класса.
|
Модель
|
KIA SOUL
|
SUZUKI JIMNY
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье больше понравилось в Соуле; «мебель» Jimny уступает и формой, и количеством регулировок. Кроме того, в Suzuki нельзя настроить руль по вылету. По обзорности обе модели одинаково хороши, в Jimny не напрягает даже отсутствие камеры заднего вида.
|
Сиденье
|
9
|
8
|
Органы управления
|
9
|
8
|
Обзор
|
9
|
9
|
Салон
|
Soul лучше оборудован, в нем больше простора. Особенно заметно преимущество во втором ряду: в Jimny там смогут усесться разве что дошколята. Багажник Suzuki чисто номинальный. Чтобы в нем поместилось хоть что-нибудь, приходится складывать спинки задних сидений.
|
Передняя часть
|
9
|
8
|
Задняя часть
|
9
|
7
|
Багажник
|
9
|
7
|
Ходовые качества
|
Разгонная динамика Jimny не такая бодрая, как у Соула. И «лошадок» поменьше, и автомат попроще. Замедляется «кореец» тоже лучше. Но самое заметное преимущество — в управляемости. Kia воспринимается добротной легковушкой, а Suzuki — маленьким трактором.
|
Динамика
|
8
|
7
|
Тормоза
|
9
|
8
|
Управляемость
|
9
|
7
|
Комфорт
|
По акустическому комфорту несомненный лидер — Soul. В Jimny шумно уже при 90 км/ч. Плавность хода обе модели вряд ли могут записать себе в достоинство. За микроклимат Kia получает девять баллов — учли наличие раздельного климат-контроля, а также многочисленных обогревов.
|
Шум
|
9
|
8
|
Плавность хода
|
8
|
8
|
Климат
|
9
|
8
|
Приспособленность к России
|
Jimny отменно подходит для наших дорог и не боится высоких бордюров. В графе «Эксплуатация» ему накинули лишний балл за полноразмерную запаску. Но по разветвленности дилерской сети Suzuki уступает Kia.
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
10
|
Сервис
|
9
|
8
|
Эксплуатация
|
8
|
9
|
Промежуточная оценка
|
8,73
|
8,0
|
Поведение вне дороги
|
Тут Jimny бесподобен: полный привод, понижающая передача, солидный клиренс и минимальные свесы делают из него первоклассный вездеход. Soul — обычная легковушка, разве что дорожный просвет чуть больше среднестатистического.
|
Энерговооруженность
|
8
|
9
|
Выносливость
|
8
|
9
|
Ходы подвесок
|
7
|
10
|
Общая оценка
|
8,56
|
8,22