Новый Suzuki Jimny: все его изменения

Jimny нового поколения «железнее», чем УАЗ Патриот и Geländewagen!

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Снимаю шляпу перед Suzuki. Во времена экологической и технологической толерантности фирма «закурила в общественном месте» — выпустила абсолютно неправильный и вызывающе ортодоксальный автомобиль.

Совершенно новый Jimny на деле оказывается совершенно старым: маленький квадратный кузов, посаженный на раму с двумя неразрезными мостами, причем передний подключается жестко. Продольный мотор, запаска на двери багажника… И рычаг управления раздаткой!

Такого даже на Патриоте теперь нет. Может, в салоне сохранилась кассетная магнитола и пепельница с прикурива­телем?

Доплата за багаж

Автомобиль придирчив к размеру ручной клади похлеще любого «победного» лоукостера — не всякий рюкзак влезет. Нужно ли было делать внутреннюю обивку третьей двери? Убери пластик, и объем грузового отсека увеличится вдвое.

Jimny исключительно двухместный. Сзади можно усадить только тех, кто очень вам насолил. Прыгаю за руль, хлопаю дверью, и кузов забавно покачивается на раме. Всё как у предков.

Разглядываю интерьер и понимаю — шляпу я снял рано. Надо ее надеть, чтобы снять повторно. Даже не верится, что я в Suzuki. После никакого Jimny прошлой генерации и нынешней Витары, в которых взгляду и зацепиться не за что, машина удивляет — фактурой, хорошими матери­алами, крепкой сборкой. Кассетной магнитолы я не нашел, зато руль ходит только по углу — как в старые добрые времена.

Интерьер яркий, со стильными болтами, которыми прикручена и панель приборов. А блок климат-контроля рождает ассоци­ации со спорти­вными часами.

Хотя «джимник» прибавил 20 сил и 200 кубиков рабочего объема мотора, разгон всё равно вяленый. Как на трехдверной Ниве: хватает, но не более того. До 80 км/ч в негромком оркестре шумов солирует раздатка. Непривычный звук после нынешних изнеженных кроссоверов. Но потом ни мотора, ни раздатки уже не слышно — в дело вступает ветер, возмущенный острыми углами и «кирпичной» обтекаемостью кузова.

Новый Jimny увереннее держится на шоссе, но неподготовленному водителю всё же тяжело. Хотя машину уже не сдувает в канаву от каждой встречной фуры, она всё равно шарахается от порывов ветра. Потому я очень обрадовался, когда добрался до съезда с асфальта.

Перекати-поле

Съезжаю… нет, слетаю на грунтовку, не сбавляя хода! Угол въезда — под 40 градусов, а съезда — под пятьдесят! Под передним мостом 210 мм, но даже если их не хватит — не страшно. Коснуться грунта балкой моста не то же самое, что алюминиевым поддоном картера.

А если яма? Плевать! Jimny проглотит просевшую грунтовку и не подавится. Длинноходная пружинная подвеска съедает всё на своем пути. Я искренне пытался замкнуть ее, но не вышло. Несколько раз автомобиль даже отрывался от земли всеми колесами и — мягко приземлялся без последствий для шасси. Сумасшедшая энергоемкость! Веселая езда вприпрыжку напомнила о добрых временах трехдверок Pajero и Land Cruiser. Но сейчас таких машин почти нет — лишь короткие Нива да Wrangler способны впрыскивать похожий объем эндорфинов на полевой дороге.

Jimny верен старой школе. Спереди и сзади — неразрезные мосты на пружинах. Передний мост подключается жестко.

Твердая дорога кончается — впереди песок и бесконечные крутые подъемы. Врубаю передний мост (до этого он ни разу не потребовался) и понижайку. Салон наполняется усиленным трансмиссионным гулом — и Suzuki нагло прет по песку.

Его возможности на пересеченке ограничены лишь сцеплением шин. Беру крутой подъем — тоже без проблем. Попытался вывесить машину по диаго­нали — получилось не сразу, поскольку подвеска с длиннющим ходом всячески этому противилась. Система стабилизации сымитировала межколесную блокировку, и машина выбралась из ловушки. А если не выйдет, можно провернуть номер, который мне удавался лишь с Нивой: надо вручную раскачать машину, чтобы она зацепилась. В случае с Jimny это можно сделать прямо за рулем, раскачавшись влево‑вправо на сиденье!

Jimny первого поколения сначала назывался LJ10 и появился в далеком 1970 году. Крохотный внедорожник весил всего 600 кг и приводился двухтактным мотором объемом 360 см³.

Второе поколение изве­стно всему миру под именем Samurai. Внедорожник сохранил концепцию, но стал чуть больше и мощнее. Дебютировав в 1981 году, Samurai продержался на конвейере до 1998 года.

«Третий» Jimny появился под занавес ХХ века и производился 20 лет. Он чуть подрос в размерах. Под капотом — бензиновый 1,3‑литровый двигатель мощностью 85 л.с.

Полтора в кубе

Сейчас таких, как Jimny, практически не осталось. Еще меньше тех, кто его купит. Полтора миллиона — многовато за крохотный внедорожник, который бóльшую часть времени остается заднеприводным. Но в качестве услады для души Suzuki Jimny — самое то.

Suzuki Jimny

Мало какой автомобиль подарит столько удовольствия вне асфальта За удовольствие нужно платить

Suzuki Jimny

Длина / ширина / высота / база 3645 / 1645/ 1725 / 2250 мм

Объем багажника 85 / 830 л

Снаряженная / полная масса 1135 / 1435 кг

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1462 см³; 75 кВт/102 л.с. при 6000 об/мин; 130 Н·м при 4000 об/мин

Максимальная скорость 140 км/ч

Топливо / запас топлива АИ‑95/40 л

Расход топлива: смешанный цикл 7,5 л / 100 км

Трансмиссия полный привод; А4

Новый Suzuki Jimny: все его изменения Jimny нового поколения «железнее», чем УАЗ Патриот и Geländewagen! Новый Suzuki Jimny: все его изменения

Фото: Suzuki