Suzuki объяснила отличие комплектаций российских Jimny

Российские поклонники возмутились урезанными комплектациями Suzuki Jimny нового поколения, на что в компании дали исчерпывающее объяснение.

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Завтра состоится презентация нового поколения Suzuki Jimny — культового внедорожника компании, у которого есть масса поклонников во всех странах мира. Российский клуб любителей Jimny, ознакомившись с уровнем комплектаций автомобилей, которые будут поставляться в РФ, и сравнив их с уровнем комплектаций машин для Европы, указал на значительные отличия этих автомобилей.

Так поклонники внедорожника отметили наличие только двух подушек безопасности вместо шести, причем даже в максимальной комплектации. Исчезла, как они заметили, и положенная европейским версиям система автоматического торможения перед препятствием, а также система распознавания знаков. Кроме того, на центральной консоли российской версии будет отсутствовать LCD-экран, а вместо него предусмотрен позиционный бортовой компьютер. В Suzuki Motor RUS объяснили, почему компании пришлось пожертвовать столь важными системами.

«Для текущего поколения Jimny в российской спецификации доступно только 2 подушки безопасности и недоступна система автоматического торможения. Такое решение принято на уровне производителя и распространяется не только на РФ, но и на все остальные страны, спецификация которых отличается от той, что поставляется на рынки стран ЕС. Связано оно с крайне низким спросом на подобные опции в данном сегменте, а также с существенно более высокой ценой автомобиля, оборудованного комплектом „продвинутых“ систем безопасности и бо’льшим количеством подушек. За такие опции доплачивать в нашей стране готовы единицы», — рассказала изданию «За рулем» руководитель отдела маркетинга и PR Suzuki Motor RUS Дарья Голеницкая.

Российский клуб любителей Suzuki Jimny указал также на то, что в Украину станут ввозиться внедорожники европейского уровня оснащения, но стоить они будут столько же, сколько и варианты для России. К сожалению, дооснастить автомобиль недостающими системами безопасности россияне не смогут. Такая ситуация сложилась во многом из-за особенностей ввоза автомобилей на территорию нашей страны.

«На рынок Украины поставляется спецификация, аналогичная той, что поставляется в страны ЕС. То есть двигатели Евро-6, комплект систем безопасности, связанных с автоматическим торможением, но без обязательного только для РФ ЭРА-ГЛОНАСС (добавляющей довольно существенную наценку в автомобиль). Кроме того, почти одинаковая цена на рынках РФ и Украины обусловлена также существенно более низкими таможенными сборами на Украине», — объяснила Дарья Голеницкая.

Напомним, что цены на новый Suzuki Jimny в России будут начинаться от 1 359 000 рублей, а в топовой комплектации внедорожник обойдется в 1 569 000 рублей. Увеличивать стоимость автомобиля в компании Suzuki не решились.

В одном из рекламных видео новый Suzuki Jimny был представлен в виде роликовых коньков.

Фото: ТАСС