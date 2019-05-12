Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов

Отличный рекламный ролик получился у Сузуки!

Suzuki Jimny
Suzuki Jimny

Suzuki > Jimny

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Стало известно, когда Suzuki Jimny привезут в Россию

Новое поколение Suzuki Jimny — это яркий и очаровательный внедорожник, который привлекает внимание. В очередном рекламном ролике австралийское представительство Suzuki нашла новый способ представить возможности автомобиля, сделав упор на его задорность и неординарность.

Jimny очень идет новый образ пары роликовых коньков, способных ездить не только по асфальту, но и по грунтовым дорогам и даже скалам. Ролики Jimny в рекламе даже имеют маленькие горящие противотуманные фары и задние фонари с огнями заднего хода. Если Suzuki наладит производство подобных роликовых коньков, то определенно сможет заработать лишние пару миллионов долларов.


В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей. В странах, где он уже продается, новый Jimny доступен с 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 102 л.с. и 130 Нм, который работает в паре либо с пятиступенчатой механической коробкой передач, либо с четырехступенчатым автоматом.

Фото, видео: Youtube

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Отзывы о Suzuki Jimny (2)

Suzuki 2011 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

В комментарии

Недостатки:

В комментарии

Комментарий:

Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с  бака. Если качать колеса по табличке на двери — стошнит межд...

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