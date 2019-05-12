Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов

Отличный рекламный ролик получился у Сузуки!

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Новое поколение Suzuki Jimny — это яркий и очаровательный внедорожник, который привлекает внимание. В очередном рекламном ролике австралийское представительство Suzuki нашла новый способ представить возможности автомобиля, сделав упор на его задорность и неординарность.

Jimny очень идет новый образ пары роликовых коньков, способных ездить не только по асфальту, но и по грунтовым дорогам и даже скалам. Ролики Jimny в рекламе даже имеют маленькие горящие противотуманные фары и задние фонари с огнями заднего хода. Если Suzuki наладит производство подобных роликовых коньков, то определенно сможет заработать лишние пару миллионов долларов.

В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей. В странах, где он уже продается, новый Jimny доступен с 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 102 л.с. и 130 Нм, который работает в паре либо с пятиступенчатой механической коробкой передач, либо с четырехступенчатым автоматом.

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Фото, видео: Youtube