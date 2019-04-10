Стало известно, когда Suzuki Jimny привезут в Россию

На субкомпактный внедорожник японская компания возлагает большие надежды в плане продаж.

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До марта японцы раздумывали, стоит ли Suzuki Jimny вообще везти в Россию, наконец решение было принято, а сегодня и определен сезон — у нас модель появится осенью. Это время года выбрано неслучайно, осенне-зимняя распутица как раз даст возможность оценить его внедорожные качества. Есть надежда, что внедорожник поможет Suzuki реализовать амбициозный план продаж на 2019 год, также японцы рассчитывают на расширение потенциальной аудитории новой модели.

Только вот не напрасны ли эти надежды? Снаружи автомобиль выглядит несколько устаревшим, хотя дизайн и обновлен, но концепция осталась прежней — плоские кузовные панели, простенькие по форме фары, в которых, правда, теперь может быть светодиодная начинка. Модель еще больше, чем раньше, напоминает «коробку».

Впрочем, прелесть этого автомобиля в том, что он по-прежнему честный внедорожник — рамный, с неразрезными мостами и жестко подключаемым полным приводом. Jimny нового поколения стал немного короче, зато его клиренс вырос со 190 до 210 мм.

В салоне появился климат-контроль, кнопка пуска двигателя и мультимедиасистема с сенсорным экраном. Но пластик все такой же жесткий. По-прежнему придется выбирать, разместить в задней части салона двух человек или среднего размера багаж.

В Россию поступят автомобили с новыми бензиновыми двигателями объемом 1,5 литра, мощностью 102 л.с. При этом коробка передач и привод остались прежними.

Цены пока неизвестны, но поскольку дилеры продают текущий Джимни по цене от 1 млн 105 тыс. рублей, вряд ли автомобиль новой генерации будет стоить столько же. Рискуем предположить, что цены стартуют от 1 млн 250 тыс. рублей.

Фото: Suzuki и ТАСС