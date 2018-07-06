Новый Suzuki Jimny: объявлены технические характеристики

В Японии стартовали продажи субкомпактного рамного внедорожника Suzuki Jimny четвертого поколения. В России новинка, скорее всего, появится не раньше 2019 года.

Suzuki Jimny
Suzuki Jimny

Suzuki > Jimny

Прямых конкурентов у Suzuki Jimny как не было, так и нет: никто больше не считает целесообразным делать машинку А-класса с серьезным внедорожным потенциалом. Отрадно, что новый Jimny сохранил в себе лучшие конструктивные и стилистические черты предшественников. Модель вызывает неизменное уважение и большой интерес у российских автолюбителей, но из-за высокой цены (от 1 175 000 рублей за внедорожник третьего поколения с МКП) спрос невысок: в 2017 году дилеры продали только 206 экземпляров. Станет ли более успешным новый Jimny, покажет время, а пока мы собрали в галерею все, что нам на данный момент о нем известно.

Новый Suzuki Jimny: объявлены технические характеристики

Фото, видео: Suzuki

Новый Suzuki Jimny: объявлены технические характеристики
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Отзывы о Suzuki Jimny (2)

Suzuki 2011 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

В комментарии

Недостатки:

В комментарии

Комментарий:

Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с  бака. Если качать колеса по табличке на двери — стошнит межд...

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