Новый Suzuki Jimny: объявлены технические характеристики

В Японии стартовали продажи субкомпактного рамного внедорожника Suzuki Jimny четвертого поколения. В России новинка, скорее всего, появится не раньше 2019 года.

Прямых конкурентов у Suzuki Jimny как не было, так и нет: никто больше не считает целесообразным делать машинку А-класса с серьезным внедорожным потенциалом. Отрадно, что новый Jimny сохранил в себе лучшие конструктивные и стилистические черты предшественников. Модель вызывает неизменное уважение и большой интерес у российских автолюбителей, но из-за высокой цены (от 1 175 000 рублей за внедорожник третьего поколения с МКП) спрос невысок: в 2017 году дилеры продали только 206 экземпляров. Станет ли более успешным новый Jimny, покажет время, а пока мы собрали в галерею все, что нам на данный момент о нем известно.

О планах Suzuki по расширению модельной линейки в России можно прочитать здесь.

В апреле Suzuki представила в России юбилейную спецверсию кроссовера Vitara.

Фото, видео: Suzuki