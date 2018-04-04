В продаже появились юбилейные кроссоверы Suzuki Vitara. Каждый под своим номером!

Производитель приурочил выпуск ограниченной серии к 30-летию модели. На российском рынке будет доступно всего 30 таких автомобилей.

Suzuki Vitara 30 чуть отличается от стандартных автомобилей: узнать ее можно по черным боковым молдингам, тонированным задним стеклам, черненым легкосплавным колесным дискам, защитной накладке заднего бампера, спойлеру в цвет кузова и шильдику «Vitara 30: Since 1988» на задней стойке автомобиля.

Есть отличия и в салоне: это черная накладка на передней панели, декоративная окантовка центральной консоли, салонные коврики с логотипом юбилейной серии и часы Kanji со стрелками на передней панели.

Vitara 30 — это, по сути, Vitara S 4WD c двигателем 1.4 Boosterjet с системой турбонаддува и непосредственного впрыска, мощностью 140 л.с. и 6-ступенчатым автоматом. Попросят за юбилейную Suzuki Vitara 1 690 000 рублей, но желающим приобрести такой автомобиль стоит поторопиться, их в наличии всего тридцать. Причем каждый уникален — он имеет свой порядковый номер, символичный для юбилея флагмана.

Многие производители вывели из своих модельных линеек настоящие внедорожники с подключаемым полным приводом, блокировками и несущей рамой, сетует наш читатель.

Одним из последних «магикан» был Suzuki Grand Vitara 2014, утверждает он

Несмотря на то, что девушкам нравятся небольшие машины, в сторону Suzuki Jimny они вряд ли посмотрят, этот «проходимец» хоть и компактный, но адресован скорее мужчинам.



Фото: Suzuki