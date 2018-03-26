Производители, дайте нам настоящие внедорожники! Крик души читателя

Массовая «кроссоверизация» достигла таких размеров, что многие производители постепенно выводят из своих модельных линеек настоящие внедорожники с подключаемым полным приводом, блокировками и несущей рамой. Одного из наших читателей всерьез беспокоит эта тема. Своими мыслями он решил поделиться с широкой аудиторией.

Хочу поделиться мыслями и обсудить вопрос об отсутствии в настоящее время на автомобильном рынке России простых и надежных (без лишних функций вроде датчика давления воздуха в шинах, датчика дождя и сложной электроники), универсальных по применению (город и бездорожье, сильный дождь и снег, гололед) вместительных среднеразмерных семейных SUV (удобных в управлении как для мужчин, так и для женщин).

Suzuki_Grand_Vitara Suzuki Grand Vitara

Материалы по теме Всё о Suzuki Grand Vitara третьего поколения: гранд ветеран

Последним представителем такого автомобиля на нашем рынке, по моему мнению, был Suzuki Grand Vitara 2014, владельцем которого по настоящее время я и являюсь. Мне приходилось читать и слышать множество мнений производителей о невостребованности таких автомобилей в России и достаточности предлагаемых производителями решений в виде высокого клиренса и кратковременного автоматического подключения полного привода. Знаю, что многие другие владельцы Гранд Витар считают это мнение ошибочным, так как покупка такого автомобиля дарит владельцу чувство уверенности на любой дороге, в любой дорожной ситуации и в любую погоду, что предполагает независимость и свободу передвижения практически всегда и везде. За эти чувства покупатель готов платить, и покупатель этот — активная молодая семья любого возраста, где управляют автомобилем все члены семьи.

Очень жаль, что компания Suzuki прекратила производство и продажи этого автомобиля, так как единственными его конкурентами по возможностям и комфорту передвижения (настройки подвески) являются только Toyota Land Cruiser и Mitsubishi Pajero, у которых есть и свои минусы (например, всегда грязные пороги и неудобства посадки в автомобиль, в том числе и на задний ряд сидений). При этом Grand Vitara имеет свои несомненные преимущества. Это лучший автомобиль, предназначенный для комфортного передвижения по городу, трассе и бездорожью. Такого сочетания качеств нет у других машин. Универсальность и цена — главные козыри этого автомобиля, и эти козыри могут обыграть всех производителей SUV для российского рынка.

Toyota Land Cruiser

Материалы по теме Супертест 10 «проходимцев»: чей полный привод лучше?

У какого еще автомобиля есть сочетание надежного атмосферного двигателя, автоматической коробки передач, «честного» постоянного полного привода, способного выдержать практически любые долговременные нагрузки (в отличие от муфт), высокого и просторного салона, закрытые от грязи пороги и геометрическая проходимость? Таких машин нет! Только Land Cruiser и Mitsubishi Pajero имеют часть схожих характеристик. Но посмотрите на их цены, которые делают эти машины доступными не многим.

Единственными минусами Гранд Витары являются повышенный расход топлива и несовременный дизайн салона. Но над этими минусами можно долго спорить, так как они могут быть и основными плюсами этой машины в части цены и стоимости эксплуатации. Доработка Гранд Витары 2014 в соответствии с предложениями, представленными мною ниже, или создание другими автопроизводителями автомобиля, соответствующего этим требованиям, позволит, на мой взгляд, занять интересную и доходную по объемам продаж рыночную нишу.

Mitsubishi Pajero

Материалы по теме Последний самурай: выбираем подержанный Suzuki Grand Vitara

Итак, предлагаемые доработки:

Установить 6-ступенчатый автомат. Установить блокировку заднего дифференциала. Увеличить дорожный просвет на 5 сантиметров, так как установка защиты снижает заявленный производителем параметр клиренса. Предусмотреть возможность эксплуатации на 92-м бензине. Увеличить емкость топливного бака минимум до 75 литров. Увеличить длину багажника минимум в 1,5 раза, сохранив угол съезда и увеличив ширину нижней части задней двери. Предусмотреть возможность установки 3-го ряда сидений, складывающихся к боковым стенкам автомобиля. Запасное колесо убрать с двери багажника, сохранив его полноразмерным. Устройство открытия двери багажника сохранить, добавив в него возможность отдельного открытия стекла аналогично Land Cruiser Prado. Установить полный обогрев лобового стекла.

Свои предложения и мысли я направлял некоторым производителям, но, к моему сожалению, ответа я так и не получил. Видимо, нет интереса. Поэтому решил написать в редакцию ЗР и услышать авторитетное мнение экспертов по поводу изложенных в моем письме мыслей.

Буду рад комментариям ниже.

Текст: Михаил Шабанов

Фото: компании-производители