Есть автомобили, которые выбирают женщины, а есть и те, которые с большой долей вероятности выберут мужчины. Хотя бы потому, что женщинам будет тяжело управлять такими машинами. И есть автомобили, о которых сильный пол мечтает. ЗР составил список «мужских желаний».

Почему мужчины в России не хотят ездить на маленьких автомобилях? Найдется тысяча объяснений: скажем, большая семья, и все ее члены в маленькую машинку не поместятся, или дача, куда надо возить кучу всего; малолитражку не уважают на дороге; она завязнет в снегу, ну и так далее.

Вот поэтому множество мужчин мечтает о больших машинах — Ленд Крузерах, Гелендвагенах и BMW X5. Они солидные, авторитетные, с неплохой проходимостью.

Продают у нас и машины, которые женщины не купят в принципе — это детища (или жертвы) советского автопрома, уж кому как нравится. Вот с них и начнем нашу мужскую автогалерею. И пойдем от самых дешевых к безумно дорогим.

Фото: фирмы-производителя