Suzuki в России: 20 лет на рынке и перспективы. Ждем новинки

Японская компания в этом году празднует свое 20-летие присутствия на российском рынке. Пусть она и не может пока похвастать высокими продажами, но и сдаваться не собирается.

Судьба небольших автопроизводителей, к коим относится и Suzuki, на нашем рынке незавидна: из-за отсутствия средств на локализацию производства они вынуждены импортировать продукцию со своих иностранных заводов. А это пошлины, сборы, поборы… Но в Suzuki, которая в лучшие годы продавала в России по 30 тысяч автомобилей в год, смотрят в будущее с оптимизмом.

В российском представительстве говорят о том, что кризис уже прошел и сейчас оно активно занимается развитием своей дилерской сети (у компании 54 дилера в 38 городах России, Белоруссии и Казахстане). В 2018 году Suzuki планирует продать у нас 6500 автомобилей, против 5000 в прошлом.

Компания намерена также сосредоточиться на том, чтобы укрепить свой имидж производителя автомобилей сегмента SUV. Впрочем, нынешняя линейка (кроссоверы SX4 и Vitara, а также внедорожник Jimny) к этому скорее обязывает.

Кроме различных мероприятий и акций Suzuki намерена выпускать и спецверсии своих автомобилей для нашего рынка. Напомним, что недавно у нас появилась лимитированная 30 экземплярами спецсерия Vitara, посвященная 30-летнему юбилею модели. На очереди — спецсерия SX4, которая так и будет называться — Special Edition. Но чем она будет отличаться от обычной версии, пока неизвестно.

Что касается легковушек, то в Suzuki по-прежнему говорят, что рассматривают возможность их вывода на российский рынок. Но верится в это с трудом: цены будут неконкурентными, так что Suzuki останется в той нише, в которой компании комфортно на нашем рынке.

В следующем же году у нас появится и новое поколение внедорожника Jimny.

Многие производители вывели из своих модельных линеек настоящие внедорожники с подключаемым полным приводом, блокировками и несущей рамой, сетует наш читатель. Одним из последних «могикан» был Suzuki Grand Vitara 2014, утверждает он.

Фото: Suzuki