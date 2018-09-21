Новые краш-тесты Euro NCAP: появились «троечники»

Audi A6, Volkswagen Touareg и Suzuki Jimny были испытаны на краш-тестах Euro NCAP. Серьезные недостатки выявлены только у японского внедорожника.

Suzuki Jimny заработал на краш-тестах Euro NCAP всего три звезды из пяти возможных

Euro NCAP опубликовала результаты краш-тестов трех новых автомобилей, которые будут поставляться к нам или уже продаются на российском рынке. Это турбодизельный седан Audi A6 в комплектации Sportline, Volkswagen Touareg в комплектации Elegance и бензиновый Suzuki Jimny в комплектации GLX.

Обе немецкие модели, несмотря на незначительные огрехи, получили высшую награду — пять звезд из пяти возможных. Jimny удостоился только трех звезд из-за риска серьезных травм, получаемых водителем и пассажирами при лобовом столкновении.

Во время фронтального столкновения Audi A6 больше всего страдают голени и грудные клетки водителя и переднего пассажира, но эксперты оценивают уровень их защиты как достаточный. Гораздо больше вопросов вызвал низкий уровень защиты грудной клетки водителя при боковом столкновении автомобиля со столбом.

Система автономного экстренного торможения в городских условиях AEB City — новый тест в списке испытаний Euro NCAP — Audi A6 прошел на отлично, получив 3,9 балла из четырех возможных. Седан умеет хорошо тормозить самостоятельно перед препятствиями на пути, если водитель их не заметил, независимо от того, насколько они смещены вправо или влево.

Итоговый результат седана Audi A6 оказался достаточно высоким: защита взрослых — 93%, детей — 85%, пешеходов — 81%, качество работы электронных вспомогательных систем безопасности — 76%.

Volkswagen Touareg подвел низкий уровень защиты грудной клетки водителя при любых столкновениях, кроме бокового, если оно произошло с другим автомобилем. Та же картина наблюдается и с передним пассажиром, если на диване позади него будет сидеть еще один человек.

Система автономного экстренного торможения в городских условиях AEB City у Туарега работает не так четко, как у Audi, хотя это, по идее, одна и та же система. Как бы то ни было, Touareg получил за ее работу 3,7 балла из четырех возможных. Утешением может стать то, что общий процент безопасности, который дают электронные системы внедорожника, оказался на 5% выше, чем у Audi A6.

В итоге Volkswagen Touareg показал следующий общий результат: безопасность взрослых — 89%, детей — 86%, пешеходов — 72% (из-за травмоопасного переднего края капота), качество работы электронных вспомогательных систем безопасности — 81%.

Suzuki Jimny, как ни бился, не смог получить больше трех звезд. Не спасовав ни перед одним из боковых ударов, внедорожник потерпел фиаско при лобовых столкновениях. Испытатели отметили слабый уровень защиты грудной клетки водителя, а также низкий уровень защиты его ног выше колен и головы. Передний пассажир при этом страдает меньше — только ноги, но это лишь при условии, что позади него во время столкновения никто не сидит. В противном случае может сильно пострадать его голова и, немного меньше, грудная клетка. Низким оказался и уровень защиты шеи от плетевых травм у пассажиров, сидящих на передних сидениях, при ударе Suzuki Jimny сзади.

Система автономного экстренного торможения в городских условиях AEB City не добавила внедорожнику Jimny ни одного балла по причине отсутствия.

Итоговый результат Suzuki Jimny оказался низким: защита взрослых — 73%, детей — 84% (не хуже, чем у немецких автомобилей), пешеходов — 52% (опять же по причине жесткого переднего края капота), качество работы электронных вспомогательных систем безопасности — 50%.

Фото, видео: Euro NCAP