Новый Ford Focus и Volvo XC40 прошли краш-тесты Euro NCAP

Обе новинки получили максимальный 5-звездный рейтинг за безопасность, в основном за богатую базовую комплектацию. Непосредственно краш-тесты серьезных недостатков не выявили.

Эксперты Euro NCAP уже давно ценят активную безопасность выше пассивной, чем объясняются 5-звездные рейтинги у некоторых моделей с откровенно слабыми результатами в отдельных краш-тестах. К таковым, к счастью, не относятся новый Ford Focus и Volvo XC40. Обе модели показали достойные результаты во всех оценочных категориях, то есть хорошо предотвращают аварии и хорошо борются с их последствиями.

У нового Фокуса, однако, эксперты выявили посредственную защиту от хлыстовых травм на передних сиденьях: шея манекена испытала пограничный оранжевый уровень нагрузок.

У шведского кроссовера при фронтальном ударе о стену пограничный уровень нагрузок зафиксирован на груди манекена, сидящего на заднем сиденье справа, — нельзя исключать получения переломов.

В остальном обе модели безупречны, а Volvo XC40 даже вошел в пятерку самых безопасных моделей, прошедших испытания Euro NCAP за последние три года.

Фото, видео: Euro NCAP