Новый Ford Focus и Volvo XC40 прошли краш-тесты Euro NCAP

Эксперты Euro NCAP уже давно ценят активную безопасность выше пассивной, чем объясняются 5-звездные рейтинги у некоторых моделей с откровенно слабыми результатами в отдельных краш-тестах. К таковым, к счастью, не относятся новый Ford Focus и Volvo XC40. Обе модели показали достойные результаты во всех оценочных категориях, то есть хорошо предотвращают аварии и хорошо борются с их последствиями.
У нового Фокуса, однако, эксперты выявили посредственную защиту от хлыстовых травм на передних сиденьях: шея манекена испытала пограничный оранжевый уровень нагрузок.
У шведского кроссовера при фронтальном ударе о стену пограничный уровень нагрузок зафиксирован на груди манекена, сидящего на заднем сиденье справа, — нельзя исключать получения переломов.
В остальном обе модели безупречны, а Volvo XC40 даже вошел в пятерку самых безопасных моделей, прошедших испытания Euro NCAP за последние три года.
- Напомним, что продажи Volvo XC40 стартовали в России в апреле, а вот когда до нас доберется Ford Focus четвертого поколения, пока неизвестно.
- С другими материалами, посвященными краш-тестам Euro NCAP, можно ознакомиться здесь.
Фото, видео: Euro NCAP
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