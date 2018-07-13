Мы угнали один из первых приехавших в Россию Сузуки Джимни сразу после официальной презентации в Москве. Нам достался автомобиль в богатой комплектации. Посмотрим на него со всех сторон и поездим не только по асфальту, но и там, где Jimny должен жить, — по пересеченной местности.

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Джимник, собранный в Японии, — не машина, а мечта. В нем все просто, продуманно и предельно аккуратно. Сделано так, чтобы продать автомобиль не кому-то, а именно вам. Подкупает! А еще Suzuki Jimny — совершенно чумовая заготовка для тюнинга.

В Европе и у нас продается Suzuki Jimny с пластиковым обвесом, который и придает машине классный «внедорожный» вид. Длина такого Джимника — 3645 мм, ширина — 1645 мм. Дизайн невероятный: круглые фары и указатели поворотов, а также пластиковая накладка напоминают о машинах серии LJ10, а кузов отсылает ко второму поколению, серии SJ30. И хотя новый Джимни внешне перекликается с предшественниками, выпущенными в середине XX века, смотрится он здорово.

На рынке Suzuki Jimny будут представлены в разных цветовых решениях — однотонные или двухцветные, с темной крышей. И это хорошо: канареечную машину, вероятно, захотят купить немногие. На крыше качественно сделана отбортовка, и можно установить очень мощный багажник. Это придает Джимнику сходство с Гелендвагеном, особенно если первый черного цвета и с запасным колесом в кожухе. Зачем, спрашивается, переплачивать за Гелик?

Интерьер: качество без причуд

Интерьер у Джимни понятный и без причуд, но качественно сделанный. За небольшим перчаточным ящиком виден корпус салонного фильтра — раньше его не было. В топовой комплектации стоит крутой для такой маленькой машинки блок климат-контроля с двумя шайбами и дисплеем посередине. В версиях попроще — только пластиковые крутилки.

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Блок мультимедиа с цветным тачскрином и навигацией такой же, как на Витаре и SX4. Не топ, но пользоваться можно. На более дешевых Джимни и такого нет. Под блоком климат-контроля находятся две кнопки стеклоподъемников передних дверей (левый с автодоводчиком), кнопка системы контроля спуска с горы и кнопка отключения системы стабилизации. Внизу две обычные 12-вольтовые розетки, USB-разъем и полочка для телефона.

Приборы с оранжевой подсветкой чем-то напоминают о мотоциклах. Когда едешь, в салоне ничего не скрипит и не шуршит. Отдельная кнопка включает омыватель фар — в наших условиях это не может не радовать. Руль регулируется только по углу наклона. К этому высоким водителям нужно будет приноровиться. Селектор автомата простой, с режимами L, 2 (не выше второй), D и O/D off (не выше третьей передачи).

Одно из главных интерьерных изменений — рычаг управления раздаточной коробкой. Он, возможно, впервые в истории автомобилестроения, пришел на смену кнопочному управлению в ответ на жалобы владельцев. Положений у рычага три: 2Н, то есть привод на задние колеса, 4Н — полный привод, и 4L — нижний ряд. Все режимы отображаются на панели приборов. Для переключений, которые иногда даются не сразу, требуется мужское усилие — как мы привыкли на традиционном парт-тайме. На котором, кстати, ни в коем случае нельзя ездить по сухому асфальту. Ну или не удивляться потом, что машина сломалась через год эксплуатации.

Попасть на второй ряд Джимника можно, если отодвинуть переднее сиденье и наклонить вперед спинку. Сзади на кресле есть небольшая педаль, чтобы пассажир второго ряда при желании сам мог, нажав на нее, отодвинуть кресло и выйти. Худо-бедно доехать на Suzuki Jimny куда-нибудь можно и вчетвером, но вообще, это машина для двоих, а скорее всего, для эгоиста. Сзади нет ничего: ни дефлекторов, ни кнопочек — только ручки, за которые можно держаться (безупречные, кстати!), ремни безопасности и подголовники. Стекла глухие.

Багажник: искусство компромисса

Багажника в Suzuki Jimny нет, объем пространства за спинками кресел второго ряда всего 98 литров. Его можно увеличить до 830, но тогда не будет второго ряда. Компромисс есть — это отдельно складывающиеся спинки. Если опустить только одну, назад можно посадить, например, ребенка, а рядом даже положить сумку. Вчетвером — влезут ли двое взрослых назад, большой вопрос — придется ехать без багажа. Кстати, по документам грузоподъемность Джимни всего 300 кг — это как раз средний вес четверых мужчин.

В топовой комплектации GLX за креслами второго ряда есть потайной пластиковый ящик с крышкой, который можно вытащить (и запихнуть-таки в образовавшуюся нишу вещи). Под ним — ворсовый коврик, укрывающий короб из пенопласта с нехитрым инструментом: баллонным ключом, домкратом и воротком домкрата.

Железо и колеса: последний из могикан

Джимни — один из немногих «мужских» автомобилей, сохранивших раму, серьезную пружинную подвеску и неразрезные мосты. У дорогой версии GLX интересные по дизайну литые диски, у более дешевой, GL, — металлические штамповки. Шоссейные 15-дюймовые шины Dunlop Grandtrek 195/80 R15 годятся, чтобы проехать по трассе или проселку, но для покатушек по ухабам и песку их лучше поменять на что-то более «зубастое». Задние тормоза барабанные. Любой сузуковод скажет, что для машины, которая ездит по грязи, это здорово.

Рама у Джимника с серьезной антигравийной обработкой. Если заглянуть под машину, мы увидим рулевой демпфер. Это очень важная вещь, благодаря которой при езде по жестким неровностям на руль приходят удары гораздо меньшей силы — демпфер реально работает. Раздатка прикрыта мощным стальным листом толщиной 2 мм, прикрученным к раме. Выглядит надежно.

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Капот Suzuki Jimny специально для российского рынка оснащают газовыми упорами и шумоизоляцией. Под ним прячется новый мотор К15В — 102-сильный, объемом 1,5 л, точнее 1460 см(старый 1,3-литровый был менее мощным). В паре с ним ставят старую «подшаманенную» 5-ступенчатую механическую коробку передач, либо тоже «подшаманенный» 4-ступенчатый автомат Aisin. То есть производитель поменял ровно то, что надо было поменять в первую очередь.

Моторный щит также оклеен шумоизоляцией. Аккумулятор совсем маленький, почти мотоциклетный — 45 А·ч, но для такого небольшого мотора, наверное, хватает. Благодаря высоко расположенному воздухозаборнику на Джимни даже без специальных приблуд можно пересечь неглубокую реку вброд, загнав машину в воду по фары. Кстати, на более простых Jimny стоят лампы h4, которые светят так себе, поэтому тем, для кого это принципиально, лучше брать GLX-версию со светодиодными фарами — как говорят японцы, прожекторного типа.

Крышка бензобака, расположенная справа, открывается из салона. В Jimny можно лить и 92-й бензин, но лучше 95-й — мотор за это будет благодарен.

На проселочной дороге: сама невозмутимость

По проселку Suzuki Jimny едет довольно бодро и мягко (видимо, сказывается 80-й профиль шин) даже на драйве на заднем приводе. Благодаря короткой колесной базе, узкой колее и клиренсу в 210 мм на этой машине можно уверенно протискиваться там, где за рулем любой другой машины дважды подумаешь. Для езды по гребенке на 40 км/ч мощности мотора более чем достаточно. Связка между двигателем и автоматической коробкой приятная. С такой машиной вообще любой водитель, даже начинающий, легко найдет общий язык.

Заявленный ресурс мотора при езде в относительно щадящем режиме — 280 тыс. км, но ориентироваться стоит тысяч на 175 — из-за полуофициально присвоенного производителем российскому рынку коэффициента нагрузки 1,6. Джимники вообще очень живучие, владельцы без проблем ездят на них годами, меняя только расходники.

Предыдущий Suzuki Jimny не отличался качественным лакокрасочным покрытием, из-за попадания мелких камешков часто случались сколы, которые со временем без обработки начинали ржаветь. Что будет происходить с ЛКП на новом Джимни, пока неизвестно.

Помимо превосходной артикуляции осей в Джимни радует радиус разворота — всего 4,9 метра. Это заслуга короткой базы, большого угла поворота передних колес и 4,3 оборота руля от упора до упора. На шоссе для быстрой езды по прямой последнее обстоятельство не очень радует, а на бездорожье, где нужны силовые руления, это здорово, потому что на Jimny стоит старая добрая винт-шариковая гайка.

На трассе: как взрослый

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Сузуки Джимни — машина не для быстрой езды, и ее сиденья тоже, потому что на разворотах из них начинаешь вываливаться. Едет автомобиль достойно, но динамики от него ждать не стоит: чуть сильнее нажатая педаль заставляет автомат задуматься. Если утопить газ в пол, вторая передача включится после 40 км/ч, третья — после 85, четвертая примерно на 135. И это при загруженности наполовину. При крутом повороте Джимни кренится, но поворачивает, шурша шинами. В случае опасности система стабилизации тут же прихватывает колеса.

Обзорность превосходная. В квадратные наружные зеркала без диоптрий и искажений полностью видно по две-три полосы дороги. Лобовое стекло, расположенное довольно далеко, по меркам Джимни, от водителя, стоит практически вертикально. Понятно, что это та еще «мухобойка», зато нет ощущения нехватки места. В какой-то момент даже забываешь, что едешь на маленьком Suzuki Jimny, — кажется, что сидишь за рулем «взрослого» автомобиля. Шумоизоляция в Джимни достойная. На такой машине можно решиться поехать и на дальняк.

Правда, если добавить коробке пару ступеней, Suzuki Jimny стал бы еще экономичнее. Поездив по полям, побуксовав и прокатившись по автобану, Джимни сжег 9,7 л на 100 км.

Относиться к Suzuki Jimny можно по-разному. Кто-то считает, что это крутая тачка, идеальная для покатушек по грязи, ухабам и снегу, а кто-то — что она вообще не нужна, потому что без багажника, внятных задних мест и за немаленькие деньги. Каждый для себя пусть решает сам, учитывая, что в России Джимник будет стоить от 1 359 000 до 1 569 000 рублей.