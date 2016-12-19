Новый Гелик: испортили?

Самый важный: что осталось от старого «гелика»? Частично ответ дала «железная» экспозиция: на полках за стеклом были заботливо выложены различные детали машины — в частности, ручки дверей. Они здесь точно такие же, как у прежнего Гелендвагена. А что еще?
Например, форсунки омывателя фар и чехол запасного колеса. Инженеры поведали мне в приватной беседе, что противосолнечные козырьки и вентиляционные решетки в задних стойках также остались без изменений. Остальное было создано, по сути, с чистого листа. G‑класс образца 2018 года — полностью новый. Однако, несмотря на это, немцы столь маниакально старались сохранить стиль и концепцию прежней машины, что даже не стали менять заводской индекс W463, хотя по логике вещей внедорожник явно шел на повышение.
Придайте объем!
Повышение действительно произошло — на 40 мм. А также расширение (121 мм) и удлинение (101 мм) кузова. Поэтому салон ощутимо раздвинулся, причем самая значительная прибавка — в ногах задних пассажиров: 150 мм. Задний диван, наконец-то, стал полноценно трехместным — прежний-то «гелик» не отличался гостеприимностью.
Уютнее стало и спереди. Мало того что раньше диапазон продольной регулировки сидений был явно недостаточен (рослые пассажиры не могли устроиться удобно), так еще и по ширине пространство было ограничено: справа снизу водителя подпирал широкий туннель, а слева — центральная стойка кузова. Кстати говоря, прибавка простора для обитателей заднего ряда пошла на пользу и передним седокам: теперь кресла могут дальше отъезжать назад, предоставляя больше места для ног. Сиденья безоговорочно удобны, однако корпулентных седоков они пытаются унизить чересчур навязчивой боковой поддержкой.
В целом эргономика вышла на качественно иной уровень: G‑класс стал современным автомобилем. И только почти вертикальные передние стойки напоминают о том, что кузов по-прежнему квадратный вопреки всем достижениям современной аэродинамики. Зато обзорность вперед неплоха — даже несмотря на пухлые передние стойки, которые находятся на достаточном удалении и не сильно скрадывают видимость. Наружные зеркала дают хорошую картинку, хотя с водительской стороны зеркальный элемент достигает предела регулировки слишком рано: довернуть его наружу, избавившись от отражения кормы, вряд ли получится. А во внутреннее зеркало по-прежнему наблюдается восход запаски.
Единственный более-менее существенный изъян в части обзорности обусловлен тем, что в зеркалах назойливо отражаются обрамленные блестящим алюминием воздуховоды вентиляции. Неужто немцы решили пожертвовать функциональностью ради пущей красоты?
Это красиво
Интерьер производит крайне приятное впечатление. Главное — подойти к выбору машины с чувством меры. С чем я справиться не смог, поскольку сразу ухватился за топовую версию G 63 в приветственном исполнении Edition 1. И слегка обалдел от навязчивых украшательств.
Не-не-не, наверняка среди клиентов Мерседеса найдутся почитатели подобной мишуры, однако мне показалось, что эксперименты с отделкой зашли слишком далеко — едва ли не дальше, чем позволяют себе иные тюнинговые ателье. Уж слишком много здесь всякого designo (этим словом мерседесовцы обозначают индивидуальную отделку): на дверях кожа прошита ромбиком, сиденья расцвечены красными вставками. Плюс множественные вставки с эффектом углепластика. Пухлый руль прошит красной ниткой и зачем-то «украшен» вертикальной «нулевой» полоской на верхней части обода — в раллийном стиле. А еще много полированного металла, с которым диссонирует черный глянцевый пластик на центральной консоли. Перебор!
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По умолчанию Geländewagen оснащается аналоговыми приборами. Виртуальная приборка требует доплаты.
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Кнопки принудительной блокировки дифференциалов занимают самое видное место на центральной консоли.
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Листать меню панели приборов и мультимедийной системы можно и не снимая рук с руля: на спицах есть специальные сенсорные зоны, как у внедорожников Range Rover.
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Камеры кругового обзора помогают не только парковаться в стесненных условиях, но и ориентироваться на пересеченной местности со сложным рельефом.
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У других Мерседесов новый Geländewagen позаимствовал функцию Dynamic Select, которая меняет калибровки шасси в зависимости от того, какой режим движения выбран — более комфортный, спортивный или настраиваемый пользовательский.
Лоску добавляют металлические решетки с эффектным узором, которыми забраны динамики аудиосистемы Burmester. Ну и конечно, сдвоенный экран, объединяющий виртуальную приборную панель и дисплей мультимедийного комплекса, - в отличие от нового А‑класса, который обзавелся новейшим инфотейнментом MBUX, Гелендвагену приживили систему COMAND, хорошо знакомую по другим Мерседесам. Это значит, что тачскринить нельзя: вся навигация по интерфейсу осуществляется при помощи расположенного на центральном туннеле контроллера, в котором совмещены крутящаяся шайба в окружении кнопок и сенсорная панель. Ни к графике, ни к быстродействию претензий нет.
По долинам и по взгорьям
С точки зрения начинки новый «гелик» — это в известном смысле воспроизведение прежней машины, но на принципиально новом техническом уровне. В качестве основы немцы оставили стальную раму лестничного типа.
В качестве упругих элементов, как и прежде, используются пружины, однако спереди вместо неразрезного моста появилась независимая подвеска на двойных поперечных рычагах.
Привод — постоянный полный, с распределением крутящего момента 40:60 в пользу задней оси. И это при том, что машина сохранила главную свою особенность — принудительную блокировку всех трех дифференциалов.
Понятно, что при наличии столь внушительного арсенала «G‑ваген» способен успешно форсировать даже самое серьезное бездорожье. И я в этом убедился.
Для демонстрации вездеходных качеств немцы проложили трассу с многочисленными подъемами и спусками. При включении понижайки или блокировок дифференциалов машина переходит в так называемый G‑режим: отключается вся электроника во главе с системой стабилизации — и водитель остается один на один с машиной. Никаких помощников вроде Hill Descent Control или Crawl Control нет, а потому при отсутствии четко отработанных навыков внедорожной езды перед каждым препятствием приходится задумываться, какой приблудой воспользоваться на сей раз.
Так или иначе, способности за пределами асфальта у «гелика» явно незаурядные, но воспользоваться ими не всякий сможет — это вам не Land Cruiser 200 или Range Rover, за рулем которых прошвырнуться по тяжелому бездорожью способен едва ли не вчерашний выпускник автошколы. G‑класс в этом смысле куда более требователен к водителю.
Звуки скорости
За пределами асфальта и прежний Geländewagen чувствовал себя вольготно, а вот в асфальтовых дисциплинах был, мягко говоря, ущербен. Перед поездкой в Перпиньян я взял предыдущий G 63 и поездил пару дней по Москве. Остался в растрепанных чувствах. Мотор запредельный, но древнему шасси он ни в коей мере не соответствует. Машина не хочет ни поворачивать должным образом, ни ехать по прямой, требуя постоянной коррекции траектории. Стабилизация после выхода из поворота отсутствует: руль в «нулевое» положение сам не возвращается. При разгоне «в пол» автомобиль швыряет в одну сторону, а под резкий сброс газа — в другую. Эргономика средневековая, педальный узел неудобный. Удовольствие от езды имеет определенный привкус мазохизма.
Новый «гелик» совсем иной. Я не стал мелочиться и сразу взял ключи от заряженного «шестьдесят третьего». Его V8, как и положено, работает на отборном 98‑м бензине, но если раньше рабочий объем мотора составлял пять с половиной литров, то теперь здесь четыре литра и двойной турбонаддув. Отдача возросла с 571 до 585 л.с. Время разгона до 100 км/ч сократилось с пяти до четырех с половиной секунд.
С места G 63 срывается ураганом под оглушительное клокотание настроенной выпускной системы. При этом в момент разгона наблюдается интересный аккустический стереоэффект: расположенные по бокам патрубки глушителей звучат слегка не в унисон. Классно!
Но уж чересчур шумно. «Шестьдесят третий» тихо ехать не может — даже если переключить режим работы выпуска с невероятно громкого Powerful на просто очень громкий Balanced. Бубнеж выхлопа давит на уши всегда, хотя шумоизоляция проработана великолепно (в этом я убедился чуть позже, когда пересел на G 500).
В остальном G 63, несмотря на всю его тщеславно-показную ярость, продемонстрировал вполне человеколюбивый характер. Плавность хода адекватно приличная. Руль слегка перетяжелен настройками электроусилителя, но всё же довольно точен. Крены кузова минимальны, что немного удивительно для столь высокого внедорожника. В общем, это ярко выраженный экстраверт с раздутым чувством собственной важности — он весь словно напоказ и требует ежеминутного восхищения собою.
G 500 держится скромнее. Мотора и в нем более чем достаточно: 4-литровая «восьмерка» выдает 422 силы, которых крупной и тяжелой машине хватает за глаза и за уши. При этом «пятисотый» может быть как тихим, так и громким: грозное бурление битурбомотора отчетливо слышно в момент напористого разгона, но если ехать спокойно, в салоне тишина. Лишь только ветер посвистывает на скорости под сотню, спотыкаясь об углы квадратного кузова.
В какой-то момент я поймал себя на том, что мне невыразимо приятно просто неспешно катить по извилистым южнофранцузским дорожкам.
Плавность хода G 500 вполне способствует неспешной езде: подвеска убедительно разглаживает дорожные неровности. В спортивном режиме она немного зажимается, а электроусилитель добавляет тяжести на руле, так что возможность ехать в «спорте» отнюдь не кажется бесполезной. А совсем уж хардкорного режима Sport+ здесь нет — это прерогатива исключительно AMG-версий.
В очередь!
Завоевание России начнется уже в июне, когда первые машины поступят в салоны дилеров. Поначалу у нас (как, впрочем, и во всем мире) в продаже появятся только G 500 и G 63 AMG. Как предполагают в представительстве марки Mercedes-Benz, машины будут продаваться примерно в равных пропорциях. А в 2019 году эта сладкая парочка дополнится модификацией с шестицилиндровым дизелем, на которую придется около трети продаж. Именно дизельный G‑класс станет самым доступным вариантом, хотя дешевым ему всё равно не бывать.
За G 500 просят 8 980 000, а за G 63 — 12 480 000 рублей. Это, как ни парадоксально, хорошее предложение: G‑класс стал не настолько дороже, насколько лучше. И спрос на него более чем красноречив: российские квоты выбраны на год вперед. Есть у некоторых людей деньги.
Mercedes-Benz G 500
Mercedes-AMG G 63
Длина / ширина / высота / база
4817 / 1931 / 1969 / 2890 мм
4873 / 1984 / 1966 / 2890 мм
Объем багажника (VDA) 454–1941 л
Снаряженная масса
2429 кг
2560 кг
Двигатель
бензиновый, V8, 32 клапана, 3982 см³; 310 кВт / 422 л.с. при 5250–5500 об/мин; 610 Н·м при 2250–4750 об/мин
бензиновый, V8, 32 клапана, 3982 см³; 430 кВт / 585 л.с. при 6000 об/мин; 850 Н·м при 2500–3500 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч
5,9 с
4,5 с
Максимальная скорость
210 км/ч
220 км/ч
Топливо / запас топлива
АИ-95 / 75 л
АИ-98 / 100 л
Расход топлива: смешанный цикл
12,1 л / 100 км
13,1 л / 100 км
Трансмиссия полный привод; А9
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