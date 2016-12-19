Новый Гелик: испортили?

Радостно приветствуем полное перерождение Гелендвагена, стараясь не обращать внимания на его очаровательные недостатки.

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Утром езда, вечером брифинг. Поэтому к моменту встречи с создателями машины накопились вопросы, которые требовали разрешения.

Самый важный: что осталось от старого «гелика»? Частично ответ дала «железная» экспозиция: на полках за стеклом были заботливо выложены различные детали машины — в частности, ручки дверей. Они здесь точно такие же, как у прежнего Гелендвагена. А что еще?

Например, форсунки омывателя фар и чехол запасного колеса. Инженеры поведали мне в приватной беседе, что противосолнечные козырьки и вентиляционные решетки в задних стойках также остались без изменений. Остальное было создано, по сути, с чистого листа. G‑класс образца 2018 года — полностью новый. Однако, несмотря на это, немцы столь маниакально старались сохранить стиль и концепцию прежней машины, что даже не стали менять заводской индекс W463, хотя по логике вещей внедорожник явно шел на повышение.

Прежний дизайн воспроизведен в новом «гелике» скрупулезно. Лишь углы дверей скруглились да фары стали какими-то несуразно детскими. Новый G‑класс на 101 мм длиннее, на 40 мм выше и на 121 мм шире. Четырехлитровый 422‑сильный турбомотор V8 версии G 500 перекочевал без ­особых изменений с предыдущей машины.

Придайте объем!

Повышение действительно произошло — на 40 мм. А также расширение (121 мм) и удлинение (101 мм) кузова. Поэтому салон ощутимо раздвинулся, причем самая значительная прибавка — в ногах задних пассажиров: 150 мм. Задний диван, наконец-то, стал полноценно трехместным — прежний-то «гелик» не отличался гостеприимностью.

Уютнее стало и спереди. Мало того что раньше диапазон продольной регулировки сидений был явно недостаточен (рослые пассажиры не могли устроиться удобно), так еще и по ширине пространство было ограничено: справа снизу водителя подпирал широкий туннель, а слева — центральная стойка кузова. Кстати говоря, прибавка простора для обитателей заднего ряда пошла на пользу и передним седокам: теперь кресла могут дальше отъезжать назад, предоставляя больше места для ног. Сиденья безоговорочно удобны, однако корпулентных седоков они пытаются унизить чересчур навязчивой боковой поддержкой.

Стальной кузов стал на 170 кг легче, при этом жесткость на кручение всей конструкции кузов/рама выросла на 55% — с 6537 до 10 162 Нм/град. Правда, без алюминия всё же не обошлось: из него сделаны передние крылья, капот и двери.

В целом эргономика вышла на качественно иной уровень: G‑класс стал современным автомобилем. И только почти вертикальные передние стойки напоминают о том, что кузов по-прежнему квадратный вопреки всем достижениям современной аэродинамики. Зато обзорность вперед неплоха — даже несмотря на пухлые передние стойки, которые находятся на достаточном удалении и не сильно скрадывают видимость. Наружные зеркала дают хорошую картинку, хотя с водительской стороны зеркальный элемент достигает предела регулировки слишком рано: довернуть его наружу, избавившись от отражения кормы, вряд ли получится. А во внутреннее зеркало по-прежнему наблюдается восход запаски.

Единственный более-менее существенный изъян в части обзорности обусловлен тем, что в зеркалах назойливо отражаются обрамленные блестящим алюминием воздуховоды вентиляции. Неужто немцы решили пожертвовать функциональностью ради пущей красоты?

Это красиво

Интерьер производит крайне приятное впечатление. Главное — подойти к выбору машины с чувством меры. С чем я справиться не смог, поскольку сразу ухватился за топовую версию G 63 в приветственном исполнении Edition 1. И слегка обалдел от навязчивых украшательств.

Не-не-не, наверняка среди клиентов Мерседеса найдутся почитатели подобной мишуры, однако мне показалось, что эксперименты с отделкой зашли слишком далеко — едва ли не дальше, чем позволяют себе иные тюнинговые ателье. Уж слишком много здесь всякого designo (этим словом мерседесовцы обозначают индивидуальную отделку): на дверях кожа прошита ромбиком, сиденья расцвечены красными вставками. Плюс множественные вставки с эффектом углепластика. Пухлый руль прошит красной ниткой и зачем-то «украшен» вертикальной «нулевой» полоской на верхней части обода — в раллийном стиле. А еще много полированного металла, с которым диссонирует черный глянцевый пластик на центральной консоли. Перебор!

По умолчанию Geländewagen оснащается аналоговыми приборами. Виртуальная приборка требует доплаты.

Кнопки принудительной блокировки дифференциалов занимают самое видное место на центральной консоли.

Листать меню панели приборов и мультимедийной системы можно и не снимая рук с руля: на спицах есть специальные сенсорные зоны, как у внедорожников Range Rover.

Камеры кругового обзора помогают не только парковаться в стесненных условиях, но и ориентироваться на пересеченной местности со сложным рельефом.

У других Мерседесов новый Geländewagen позаимствовал функцию Dynamic Select, которая меняет калибровки шасси в зависимости от того, какой режим движения выбран — более комфортный, спортивный или настраиваемый пользовательский.



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Конечно, есть варианты попроще. По разно­образию отделки «G‑ваген» позволяет многое. Вот синий со светлым салоном с карбоновыми вставками. Вот еще один синий, но с черными сиденьями и декором из черного матового дерева. Больше всего понравился серый G 500 с кожаными сиденьями терракотового цвета и матовым деревянным шпоном: строго, стильно, уютно.

Лоску добавляют металлические решетки с эффектным узором, которыми забраны динамики аудиосистемы Burmester. Ну и конечно, сдвоенный экран, объединяющий виртуальную приборную панель и дисплей мультимедийного комплекса, - в отличие от нового А‑класса, который обзавелся новейшим инфотейнментом MBUX, Гелендвагену приживили систему COMAND, хорошо знакомую по другим Мерседесам. Это значит, что тачскринить нельзя: вся навигация по интерфейсу осуществляется при помощи расположенного на центральном туннеле контроллера, в котором совмещены крутящаяся шайба в окружении кнопок и сенсорная панель. Ни к графике, ни к быстродействию претензий нет.

По долинам и по взгорьям

С точки зрения начинки новый «гелик» — это в известном смысле воспроизведение прежней машины, но на принципиально новом техническом уровне. В качестве основы немцы оставили стальную раму лестничного типа.

В качестве упругих элементов, как и прежде, используются пружины, однако спереди вместо неразрезного моста появилась независимая подвеска на двойных поперечных рычагах.

На бездорожье G 63 ни в чем не уступит другим модификациям: геометрическая и опорная проходимость у него точно такая же. Разве что развесистые патрубки глушителей, торчащие из-под кузова перед задними колесами, требуют особого внимания. G‑класс верен традициям: в его основе мощная рама лестничного типа.

Чтобы включить понижающий ряд в раздаточной коробке, останавливаться необязательно: переключиться можно на скорости до 40 км/ч, а вернуться на повышенную — вплоть до 70 км/ч.

Привод — постоянный полный, с распределением крутящего момента 40:60 в пользу задней оси. И это при том, что машина сохранила главную свою особенность — принудительную блокировку всех трех дифференциалов.

Вообще, по части внедорожных талантов новый «гелик» по всему выходит лучше старого: дорожный просвет увеличился до 241 мм (+ 6 мм), а глубина преодолеваемого брода возросла до 700 мм (+100 мм). Внедорожник способен вскарабкаться на 100‑процентный подъем (угол 45°) и двигаться с наклоном 70% (то есть 35° — на 7° круче, чем было доступно предшественнику).

Понятно, что при наличии столь внушительного арсенала «G‑ваген» способен успешно форсировать даже самое серьезное бездорожье. И я в этом убедился.

Для демонстрации вездеходных качеств немцы проложили трассу с многочисленными подъемами и спусками. При включении понижайки или блокировок дифференциалов машина переходит в так называемый G‑режим: отключается вся электроника во главе с системой стабилизации — и водитель остается один на один с машиной. Никаких помощников вроде Hill Descent Control или Crawl Control нет, а потому при отсутствии четко отработанных навыков внедорожной езды перед каждым препятствием приходится задумываться, какой приблудой воспользоваться на сей раз.

Передняя независимая подвеска крепится без подрамника. G 63 по умолчанию положены адаптивные амортизаторы AMG Ride Control, а для коробки передач написан иной софт, допускающий более быстрые переключения. Анахроничный рулевой механизм червяк/ролик с гидроусилителем уступил место рейке с электроусилителем. Раздатка теперь ­пристыкована непосредственно к 9-ступенчатому автомату, причем передаточное число понижающей передачи увеличилось до 2,93 (было 2,1).

Если нужно круто повернуть, желательно разблокировать передний дифференциал, чтобы машина не плужила. А ежели предстоит спуск с горы, надобно перевести коробку в ручной режим и зафиксировать первую передачу, а дальше уже аккуратно скатываться вниз, практически не касаясь педали газа. В какой-то момент я даже подумал, что без всех этих внедорожных ухищрений, но с работающей системой стабилизации Geländewagen окажется не менее проходимым — с его-то крутящим моментом 610 Н·м, передаточным рядом и ходом ­подвески.

Так или иначе, способности за пределами асфальта у «гелика» явно незаурядные, но воспользоваться ими не всякий сможет — это вам не Land Cruiser 200 или Range Rover, за рулем которых прошвырнуться по тяжелому бездорожью способен едва ли не вчерашний выпускник автошколы. G‑класс в этом смысле куда более требователен к водителю.

Звуки скорости

За пределами асфальта и прежний Geländewagen чувствовал себя вольготно, а вот в асфальтовых дисциплинах был, мягко говоря, ущербен. Перед поездкой в Перпиньян я взял предыдущий G 63 и поездил пару дней по Москве. Остался в растрепанных чувствах. Мотор запредельный, но древнему шасси он ни в коей мере не соответствует. Машина не хочет ни поворачивать должным образом, ни ехать по прямой, требуя постоянной коррекции траектории. Стабилизация после выхода из поворота отсутствует: руль в «нулевое» положение сам не возвращается. При разгоне «в пол» автомобиль швыряет в одну сторону, а под резкий сброс газа — в другую. Эргономика средневековая, педальный узел неудобный. Удовольствие от езды имеет определенный привкус мазохизма.

Применительно к G 63 исполнение Edition 1 подразумевает особые дизайнерские акценты снаружи и внутри.

Новый «гелик» совсем иной. Я не стал мелочиться и сразу взял ключи от заряженного «шестьдесят третьего». Его V8, как и положено, работает на отборном 98‑м бензине, но если раньше рабочий объем мотора составлял пять с половиной литров, то теперь здесь четыре литра и двойной турбонаддув. Отдача возросла с 571 до 585 л.с. Время разгона до 100 км/ч сократилось с пяти до четырех с половиной секунд.

С места G 63 срывается ураганом под оглушительное клокотание настроенной выпускной системы. При этом в момент разгона наблюдается интересный аккустический стереоэффект: расположенные по бокам патрубки глушителей звучат слегка не в унисон. Классно!

Кожух запасного колеса сжимается защелкой, которая, в свою очередь, запирается на ключ.

Выпяченные наружу петли и классические дверные ручки — это своеобразные «родинки», которые новый «гелик» ­унаследовал от праотцов.

Но уж чересчур шумно. «Шестьдесят третий» тихо ехать не может — даже если переключить режим работы выпуска с невероятно громкого Powerful на просто очень громкий Balanced. Бубнеж выхлопа давит на уши всегда, хотя шумоизоляция проработана великолепно (в этом я убедился чуть позже, когда пересел на G 500).

В остальном G 63, несмотря на всю его тщеславно-показную ярость, продемонстрировал вполне человеколюбивый характер. Плавность хода адекватно приличная. Руль слегка перетяжелен настройками электроусилителя, но всё же довольно точен. Крены кузова минимальны, что немного удивительно для столь высокого внедорожника. В общем, это ярко выраженный экстраверт с раздутым чувством собственной важности — он весь словно напоказ и требует ежеминутного восхищения собою.

G 500 держится скромнее. Мотора и в нем более чем достаточно: 4-литровая «восьмерка» выдает 422 силы, которых крупной и тяжелой машине хватает за глаза и за уши. При этом «пятисотый» может быть как тихим, так и громким: грозное бурление битурбомотора отчетливо слышно в момент напористого разгона, но если ехать спокойно, в салоне тишина. Лишь только ветер посвистывает на скорости под сотню, спотыкаясь об углы квадратного кузова.

В какой-то момент я поймал себя на том, что мне невыразимо приятно просто неспешно катить по извилистым южнофранцузским дорожкам.

Плавность хода G 500 вполне способствует неспешной езде: подвеска убедительно разглаживает дорожные неровности. В спортивном режиме она немного зажимается, а электроусилитель добавляет тяжести на руле, так что возможность ехать в «спорте» отнюдь не кажется бесполезной. А совсем уж хардкорного режима Sport+ здесь нет — это прерогатива исключительно AMG-версий.

Задний ряд складывается в пропорции 40:60, однако ровной погрузочной площадки не получишь. В центре спинки есть небольшой лючок для лыж.

В очередь!

Завоевание России начнется уже в июне, когда первые машины поступят в салоны дилеров. Поначалу у нас (как, впрочем, и во всем мире) в продаже появятся только G 500 и G 63 AMG. Как предполагают в представительстве марки Mercedes-Benz, машины будут продаваться примерно в равных пропорциях. А в 2019 году эта сладкая парочка дополнится модификацией с шестицилиндровым дизелем, на которую придется около трети продаж. Именно дизельный G‑класс станет самым доступным вариантом, хотя дешевым ему всё равно не бывать.

За G 500 просят 8 980 000, а за G 63 — 12 480 000 руб­лей. Это, как ни парадоксально, хорошее предложение: G‑класс стал не настолько дороже, насколько лучше. И спрос на него более чем красноречив: российские квоты выбраны на год вперед. Есть у некоторых людей деньги.

Mercedes-Benz G 500 Mercedes-AMG G 63 Длина / ширина / высота / база 4817 / 1931 / 1969 / 2890 мм 4873 / 1984 / 1966 / 2890 мм Объем багажника (VDA) 454–1941 л Снаряженная масса 2429 кг 2560 кг Двигатель бензиновый, V8, 32 клапана, 3982 см³; 310 кВт / 422 л.с. при 5250–5500 об/мин; 610 Н·м при 2250–4750 об/мин бензиновый, V8, 32 клапана, 3982 см³; 430 кВт / 585 л.с. при 6000 об/мин; 850 Н·м при 2500–3500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 5,9 с 4,5 с Максимальная скорость 210 км/ч 220 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 75 л АИ-98 / 100 л Расход топлива: смешанный цикл 12,1 л / 100 км 13,1 л / 100 км Трансмиссия полный привод; А9

Фото: Mercedes-Benz