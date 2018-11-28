Новый Kia Soul: все его плюсы и недостатки

Kia Soul нового поколения превосходит предшественника буквально во всём. При этом за машину просят немногим больше: даже самые нафаршированные опциями версии подорожали меньше чем на 10 ­процентов.

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Первая мысль, которая приходит в голову после просмотра фотографий нового Соула: зачем? Ради чего люди, ответственные за дизайн экстерьера, решились на столь смелый эксперимент и радикально перерисовали переднюю оптику? Soul был самобытен и узнаваем. А теперь дизайнерская парадигма, рожденная талантливым Петером Шрайером, дала трещину.

Но живьем «третий» Soul смотрится значительно выигрышнее. Он перебрался на новую модульную платформу K2, знакомую по последнему Сиду. И это техническое перерождение гораздо важнее и интереснее субъективных высказываний про оптику.

Kia Soul

Жилой модуль

По-настоящему важны исключительно ощущения, поскольку на бумаге все изменения выглядят грустно — коллекция сухих фактов не врет. Передняя подвеска Соула сохранила верность Эрлу Стилу Макферсону. Сзади по-прежнему балка. Геометрические размеры кузова изменились на сущие миллиметры (подросли, конечно), а моторы знакомы по машине прошлого поколения — разве что «турбочетверка» 1.6 T‑GDI разжалована с 204 до 200 сил.

Изменения в интерьере тоже едва ли тянут на революцию. Несмотря на то что спикеры Kia на голубом глазу называют материалы отделки премиальными, качественного скачка по сравнению с машиной прошлого поколения не случилось. Нижняя часть передней панели черствее выдержанных мучных изделий, обшивки стоек лобового стекла отлиты из недорогой тонкой пластмассы, а голый металл дверных рамок ничем не прикрыт.

К эргономике никаких вопросов — браво, ребята! А вот для того чтобы ощутить хоть какой-то тактильно-визуальный «левел-ап», придется заказывать одну из трех топ-версий с широкоформатным тачскрином и фоновой подсветкой. От уровня комплектации зависит даже мягкость обивки дверей.

Приборы традиционно безупречны. Жаль, цветной дисплей трип-компьютера с диагональю 4,2 дюйма вновь приберегли лишь для дорогих исполнений.

Чтобы любоваться тем, как фоновая подсветка пульсирует в такт десяти динамикам ­акустики Harman/Kardon, придется выложить нешуточные 1,6 мил­лиона.

Эргономика безупречна без всяких «почти», но в отношении последних машин Kia этот факт воспринимается как данность. Умеют!

Чтобы по-настоящему проникнуться внутренним миром «третьего» Соула, нужно нацеливаться на дорогие версии — те, что обитают в районе полуторамиллионной отметки (в рублях) и удивляют действительно классными и редкими для сегмента опциями: мультимедийной системой с 10,25‑дюймовым тачскрином, 640‑ваттной акустикой Harman/Kardon, фоновой подсветкой интерьера и вентиляцией передних сидений. Все эти штуки основательно влияют на восприятие машины. А их отсутствие слегка девальвирует ощущение новизны.

Впрочем, даже у базового Соула не отнять наполненности воздухом и всеобъемлющего простора. Очень высокий потолок, огромный запас пространства для коленей задних пассажиров и почти полное отсутствие центрального туннеля. Вот только нет этого сáмого туннеля потомý, что нет и полного привода. Soul был и остается строго переднеприводным. Но этот момент нисколько не мешает сотрудникам российского представительства Kia называть его кроссовером.

Новая мультимедийка с 10,25‑дюймовым экраном и продвинутым интерфейсом с панелью виджетов — почти как во флагманском седане K900. В средних комплектациях — знакомая система с 7-дюймовым экраном. В базе — простенькая «балалайка» с 3,8‑дюймовым монохромным дисплеем. Но и к ней можно ­подключиться по блютусу.

Атмосферное и давление

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Можно подтрунивать сколько угодно, но поводов для такого позиционирования Соула действительно больше, чем раньше. В прошлом году машина второго поколения приносила корейцам по полторы тысячи российских покупателей ежемесячно, и этого оказалось достаточно, чтобы головной офис Kia включил зеленый свет адаптации для России. Калининградские Соулы получили иные, нежели у европейских версий, амортизаторы и пружины. Клиренс атмосферных версий увеличен с 153 мм до солидных 180 мм, а приспортивленного GT-Line — до 170 мм.

Моторов отныне три. Базовый атмосферник 1.6 MPI выдает 123 силы и отлично знакóм по Rio. Выше стоят двухлитровый 2.0 MPI с отдачей в 150 «лошадей» (Cerato, Sportage, Optima) и 200-сильная «турбочетверка» 1.6 T‑GDI с шутинг-брейка ProCeed. Последняя агрегатируется только с 7-ступенчатым преселективом и обещает разгон до сотни за 7,8 секунды. Вот и пускай будет дижестивом! Ездовое знакомство начну с более приземленных машин. За неимением самых базовых версий, беру ключи от двухлитровой.

«Нормальные» — вот наиболее подходящее слово, характеризу­ющее передние сиденья. Спина не затекает даже после сотни километров, но регулировка поясничного упора не помешала бы. Сервоприводы появляются в версии Premium за 1 579 900 рублей. В топовой Premium+ доступна вентиляция. Простор сзади — один из главных козырей Соула. Здесь комфортно даже самым высоким; можно вполне удобно сесть и втроем. Обогрев «дивана» появляется на машинах в исполнении Prestige — это минимум 1 359 900 рублей. Из удобств — USB-розетка и карман в спинке пассажирского кресла.

В городе связка 150‑сильного атмо­сферника и 6-ступенчатого автомата всё делает шустро и правильно. Доработанная коробка позволяет ускоряться на текущей передаче, тяги достаточно, дозировать ее удобно. В машине тише прежнего: шумоизоляция днища и колесных арок стала чуть эффективнее. До 4000 об/мин и двигателя практически не слышно. Только подвеска, сообщающая даже о невидимых глазу дефектах профиля, смазывает ездовой комфорт, хотя на машине стоят адекватные «семнадцатые» колёса.

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Первое, что я делаю на двухполосном загородном шоссе, - выхожу из машины в интернет, чтобы уточнить снаряженную массу Соула. Оказывается, полторы тонны. С передним-то приводом! Не сказать чтобы разгонной динамики на шоссе не хватает, но Kia воспринимается тяжелым автомобилем, а заявленные 10,2 секунды до сотни — художественным преувеличением. Очевидно, что базовому 1,6‑литровому двигателю придется непросто, так что 40 000 рублей переплаты за два литра — шаг оправданный.

Soul GT-Line заметно проворнее, хотя в паспортные значения и здесь верится с некоторым трудом. Корейский преселектив на удивление умен и нежен в городе, но не разделяет желания быстро ускориться с ходу. Реакция на кикдаун отравлена осязаемыми задержками. Поскольку подобное поведение совершенно несвойственно двухдисковым роботам, подозреваю, что «скорострельность» коробки принесли в жертву ресурсу. И это многие сочтут благом. Но вы знали, что обслуживать турбомоторы концерна Hyundai/Kia нужно в два раза чаще атмосферных — с интервалом 7500 км?

Несмотря на разные амортизаторы и пружины, обычный Soul и Soul GT-Line рулятся почти одинаково. Казалось бы, аэродинамика должна быть как у обувной коробки, но коэффициент Cх неплох — 0,35. С учетом высокого центра тяжести и 170–180 мм под днищем управляемость близка к эталонной, но эмоциональности — ноль. За пару сотен километров даже слегка «подогретый» Soul GT-Line не уговорил меня всерьез «навалить» на пустых серпантинах. Хороших новостей две: 18‑дюймовые колёса не сильно портят ездовой комфорт, а турбомотор на высоких оборотах заметно тише атмосферника.

Багажник «распух» до 364 литров (+ 10 л). Ширина проема увеличилась на несколько миллиметров, погрузочная высота — наоборот. В отличие от предшественника, «дно» можно устанавливать в одно из двух положений.

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Переход на новую платформу K2 не преобразил Soul столь же чудесным образом, каким повлиял на хэтчбек и универсал Ceed. И все-таки новая машина превосходит предшественника буквально во всём. Получился очень сбалансированный автомобиль за адекватные деньги.

Цены стартуют с 1 029 900 рублей и финишируют на отметке 1,6 миллиона. Прежний Soul стоил практически столько же; даже самые напичканные версии подорожали меньше чем на десять ­процентов.

В конкурентах — целая армия перед­неприводных кроссоверов B‑класса из той же ценовой категории. И здесь основной актив Соула — сочетание несочетаемого. Он практичен, как Kaptur и Creta, он не менее харизматичен, чем Nissan Juke и Toyota C‑HR. А с тем, что ездовые повадки не слишком греют водительскую душу, придется смириться. По-настоящему быстрые и драйверские кроссоверы стóят совсем других денег.

Кстати, продажи уже начались.

Несмотря на отсутствие полноприводных версий, Soul тяжел: полторы тонны снаряженной массы! Назвать по-настоящему быстрой не получается даже 200‑сильную турбоверсию, чьи возможности «подъедает» своенравный робот. Тяги двухлитрового атмосферника хватает впритык. Базовый мотор (1,6 л, 123 л.с.) совсем «овощной». Переезд на новую платформу не превратил Soul в принципиально другую машину. Обратная связь по рулю стала погуще, дорожный шум не так явно транслируется в салон, но базовые проблемы прежние: дефицит плавности хода и слабая шумоизоляция моторного отсека.

Много харизмы за вменяемые деньги Даже «подогретый» Soul GT-Line выглядит лучше, чем едет

Kia Soul 2.0 MPI 1.6 T-GDI Длина / ширина / высота / база 4195 / 1800 / 1610 / 2600 мм Объем багажника (VDA) 364–1388 л Снаряженная/полная масса 1478 / 1830 кг 1519 / 1860 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 110 кВт/150 л.с. при 6200 об/мин; 192 Н·м при 4000 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1591 см³; 147 кВт/200 л.с. при 6000 об/мин; 265 Н·м при 1500–4500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 10,2 с 7,8 с Максимальная скорость 186 км/ч 206 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 54 л АИ-95 / 54 л Расход топлива: смешанный цикл 8,0 л/100 км 6,9 л/100 км Трансмиссия передний привод; А6 передний привод; Р7

Фото: фирмы Kia