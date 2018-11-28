Новый Kia Soul: все его плюсы и недостатки

Но живьем «третий» Soul смотрится значительно выигрышнее. Он перебрался на новую модульную платформу K2, знакомую по последнему Сиду. И это техническое перерождение гораздо важнее и интереснее субъективных высказываний про оптику.
Жилой модуль
По-настоящему важны исключительно ощущения, поскольку на бумаге все изменения выглядят грустно — коллекция сухих фактов не врет. Передняя подвеска Соула сохранила верность Эрлу Стилу Макферсону. Сзади по-прежнему балка. Геометрические размеры кузова изменились на сущие миллиметры (подросли, конечно), а моторы знакомы по машине прошлого поколения — разве что «турбочетверка» 1.6 T‑GDI разжалована с 204 до 200 сил.
Изменения в интерьере тоже едва ли тянут на революцию. Несмотря на то что спикеры Kia на голубом глазу называют материалы отделки премиальными, качественного скачка по сравнению с машиной прошлого поколения не случилось. Нижняя часть передней панели черствее выдержанных мучных изделий, обшивки стоек лобового стекла отлиты из недорогой тонкой пластмассы, а голый металл дверных рамок ничем не прикрыт.
Эргономика безупречна без всяких «почти», но в отношении последних машин Kia этот факт воспринимается как данность. Умеют!
Чтобы по-настоящему проникнуться внутренним миром «третьего» Соула, нужно нацеливаться на дорогие версии — те, что обитают в районе полуторамиллионной отметки (в рублях) и удивляют действительно классными и редкими для сегмента опциями: мультимедийной системой с 10,25‑дюймовым тачскрином, 640‑ваттной акустикой Harman/Kardon, фоновой подсветкой интерьера и вентиляцией передних сидений. Все эти штуки основательно влияют на восприятие машины. А их отсутствие слегка девальвирует ощущение новизны.
Впрочем, даже у базового Соула не отнять наполненности воздухом и всеобъемлющего простора. Очень высокий потолок, огромный запас пространства для коленей задних пассажиров и почти полное отсутствие центрального туннеля. Вот только нет этого сáмого туннеля потомý, что нет и полного привода. Soul был и остается строго переднеприводным. Но этот момент нисколько не мешает сотрудникам российского представительства Kia называть его кроссовером.
Атмосферное и давление
Моторов отныне три. Базовый атмосферник 1.6 MPI выдает 123 силы и отлично знакóм по Rio. Выше стоят двухлитровый 2.0 MPI с отдачей в 150 «лошадей» (Cerato, Sportage, Optima) и 200-сильная «турбочетверка» 1.6 T‑GDI с шутинг-брейка ProCeed. Последняя агрегатируется только с 7-ступенчатым преселективом и обещает разгон до сотни за 7,8 секунды. Вот и пускай будет дижестивом! Ездовое знакомство начну с более приземленных машин. За неимением самых базовых версий, беру ключи от двухлитровой.
В городе связка 150‑сильного атмосферника и 6-ступенчатого автомата всё делает шустро и правильно. Доработанная коробка позволяет ускоряться на текущей передаче, тяги достаточно, дозировать ее удобно. В машине тише прежнего: шумоизоляция днища и колесных арок стала чуть эффективнее. До 4000 об/мин и двигателя практически не слышно. Только подвеска, сообщающая даже о невидимых глазу дефектах профиля, смазывает ездовой комфорт, хотя на машине стоят адекватные «семнадцатые» колёса.
Soul GT-Line заметно проворнее, хотя в паспортные значения и здесь верится с некоторым трудом. Корейский преселектив на удивление умен и нежен в городе, но не разделяет желания быстро ускориться с ходу. Реакция на кикдаун отравлена осязаемыми задержками. Поскольку подобное поведение совершенно несвойственно двухдисковым роботам, подозреваю, что «скорострельность» коробки принесли в жертву ресурсу. И это многие сочтут благом. Но вы знали, что обслуживать турбомоторы концерна Hyundai/Kia нужно в два раза чаще атмосферных — с интервалом 7500 км?
Несмотря на разные амортизаторы и пружины, обычный Soul и Soul GT-Line рулятся почти одинаково. Казалось бы, аэродинамика должна быть как у обувной коробки, но коэффициент Cх неплох — 0,35. С учетом высокого центра тяжести и 170–180 мм под днищем управляемость близка к эталонной, но эмоциональности — ноль. За пару сотен километров даже слегка «подогретый» Soul GT-Line не уговорил меня всерьез «навалить» на пустых серпантинах. Хороших новостей две: 18‑дюймовые колёса не сильно портят ездовой комфорт, а турбомотор на высоких оборотах заметно тише атмосферника.
* * *
Цены стартуют с 1 029 900 рублей и финишируют на отметке 1,6 миллиона. Прежний Soul стоил практически столько же; даже самые напичканные версии подорожали меньше чем на десять процентов.
В конкурентах — целая армия переднеприводных кроссоверов B‑класса из той же ценовой категории. И здесь основной актив Соула — сочетание несочетаемого. Он практичен, как Kaptur и Creta, он не менее харизматичен, чем Nissan Juke и Toyota C‑HR. А с тем, что ездовые повадки не слишком греют водительскую душу, придется смириться. По-настоящему быстрые и драйверские кроссоверы стóят совсем других денег.
Кстати, продажи уже начались.
|Много харизмы за вменяемые деньги
|Даже «подогретый» Soul GT-Line выглядит лучше, чем едет
|
Kia Soul
|
2.0 MPI
|
1.6 T-GDI
|
Длина / ширина / высота / база
|
4195 / 1800 / 1610 / 2600 мм
|
Объем багажника (VDA)
|
364–1388 л
|
Снаряженная/полная масса
|
1478 / 1830 кг
|
1519 / 1860 кг
|
Двигатель
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 110 кВт/150 л.с. при 6200 об/мин; 192 Н·м при 4000 об/мин
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1591 см³; 147 кВт/200 л.с. при 6000 об/мин; 265 Н·м при 1500–4500 об/мин
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
10,2 с
|
7,8 с
|
Максимальная скорость
|
186 км/ч
|
206 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92, АИ-95 / 54 л
|
АИ-95 / 54 л
|
Расход топлива: смешанный цикл
|
8,0 л/100 км
|
6,9 л/100 км
|
Трансмиссия
|
передний привод; А6
|
передний привод; Р7
Фото: фирмы Kia
- Просторный Kia Soul впечатляет своей эргономикой и вместительностью! Увеличить и без того немаленький багажник можно при помощи автомобильного бокса! Модель Евродеталь Магнум 390 сочетает в себе отличные характеристики и приемлемую цену!
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