Тест самых дешевых «липучек» (до 4000 рублей)

Эксперты «За рулем» завершили большой тест зимних нешипованных шин и готовы вынести свой вердикт: самые доступные по цене покрышки брать можно, но ездить придется аккуратно!

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Тема, которая сейчас становится актуальнее день ото дня: зимние шины. Напомним, тест состоял из двух отдельных частей: тесты на снегу и льду и тесты на асфальте.

Испытаниям были подвергнуты 14 комплектов шин размерности 205/55 R16 от различных производителей. Размах по цене — максимально широкий: мы тестировали и бюджетные варианты, и премиальные. И вот как проявили себя самые доступные шины-«липучки».

Nexen WinGuard Ice Plus (4030 руб.): похвастать может лишь приличным уровнем комфорта. Сцепные свойства на любых покрытиях откровенно слабые. Пристойные разве что курсовая устойчивость на снегу да поведение при резких перестроениях. Понятие «проходимость» находится где-то далеко в стороне.

Marshal I’Zen KW31 (4000 руб.): средние характеристики на «белом» и «черном» покрытиях, и в комфорте. Худшая топливная экономичность. Похвастать может лишь приличной управляемостью на снегу и курсовой устойчивостью на асфальте. По льду на таких шинах можно ездить только очень медленно, ESP не отключать, в сугробы не соваться.

Viatti Brina (3250 руб.): похожа на Маршал, но в нюансах противоречива. С одной стороны, лидер по торможению не снегу. С другой, управляется на снегу хуже. На асфальте слабее Маршала, а по комфорту и экономичности — чуть хуже. Раскроет свои лучшие качества на снежных дорогах, если не выключать электронику.

Sailun Winterpro SW61 (3150 руб.): лидирующие тормоза на мокром асфальте и экономичность; приличная курсовая устойчивость на снегу. При этом худшее продольное сцепление на снегу; проблемная управляемость на снегу.

А как ведут себя в этих условиях шины подороже? За что мы платим, когда вместо дешевых шин покупаем комплект от известной марки?

Целиком выводы испытаний зимних фрикционок вы можете прочитать в материале «Большой тест зимних шин: выбор экспертов „За рулем“.

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