17 500 км с VW Polo 2020: загорелся Check Engine

Volkswagen Polo, 1.4Т (125 л.с.), Р7
- Изготовитель — Фольксваген Груп Рус
- Год выпуска — 2020
- В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2020 года
- Пробег на момент отчета — 17 500 км
В начале весны, когда в московском воздухе особенно плотна взвесь реагентов, Polo простоял на стоянке в центре города пару недель. В первой же поездке после простоя загорелись контрольные лампы EPC и Check Engine, хотя мотор вел себя нормально.
Диагностика показала ошибку P25B300 — заедание клапана регулировки давления наддува. Расположен он за мотором, куда жижа с дороги попадает довольно легко. Подвигал шток рукой — ходит нормально. Скорее всего, шток «прихватил» химический осадок от реагентов, а затем он разработался.
В фирменном сервисе просто сбросили ошибку, не трогая клапан. Check Engine больше не загорался, зато другие электронные глюки Polo ловил не раз. О них расскажем отдельно — заходите почаще!
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