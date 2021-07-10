17 500 км с VW Polo 2020: загорелся Check Engine

Виновник нашелся быстро - реагенты с московских дорог.

Volkswagen Polo, 1.4Т (125 л.с.), Р7

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Изготовитель — Фольксваген Груп Рус

— Фольксваген Груп Рус Год выпуска — 2020

— 2020 В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2020 года

— с декабря 2020 года Пробег на момент отчета — 17 500 км

В начале весны, когда в московском воздухе особенно плотна взвесь реагентов, Polo простоял на стоянке в центре города пару недель. В первой же поездке после простоя загорелись контрольные лампы EPC и Check Engine, хотя мотор вел себя нормально.

Диагностика показала ошибку P25B300 — заедание клапана регулировки давления наддува. Расположен он за мотором, куда жижа с дороги попадает довольно легко. Подвигал шток рукой — ходит нормально. Скорее всего, шток «прихватил» химический осадок от реагентов, а затем он разработался.

В фирменном сервисе просто сбросили ошибку, не трогая клапан. Check Engine больше не загорался, зато другие электронные глюки Polo ловил не раз. О них расскажем отдельно — заходите почаще!

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