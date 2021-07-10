17 500 км с VW Polo 2020: загорелся Check Engine — журнал За рулем

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17 500 км с VW Polo 2020: загорелся Check Engine

Виновник нашелся быстро - реагенты с московских дорог.

Volkswagen Polo, 1.4Т (125 л.с.), Р7

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  • Изготовитель — Фольксваген Груп Рус
  • Год выпуска — 2020
  • В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2020 года
  • Пробег на момент отчета — 17 500 км

В начале весны, когда в московском воздухе особенно плотна взвесь реагентов, Polo простоял на стоянке в центре города пару недель. В первой же поездке после простоя загорелись контрольные лампы EPC и Check Engine, хотя мотор вел себя нормально.

Диагностика показала ошибку P25B300 — заедание клапана регулировки давления наддува. Расположен он за мотором, куда жижа с дороги попадает довольно легко. Подвигал шток рукой — ходит нормально. Скорее всего, шток «прихватил» химический осадок от реагентов, а затем он разработался.

В фирменном сервисе просто сбросили ошибку, не трогая клапан. Check Engine больше не загорался, зато другие электронные глюки Polo ловил не раз. О них расскажем отдельно — заходите почаще!

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Отзывы о Volkswagen Polo (17)

Volkswagen 2015 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Пока машина на гарантии, то проблемы минимальные.

Недостатки:

По окончанию гарантии может потребоваться ремонт рулевой рейки, повторная замена стоек стабилизаторов. Если обслуживать машину в Ульяновске, то могут некачественно провести ТО и посчитать с хорошей надбавкой от официального дилерского центра.

Комментарий:

Подробный отзыв владельца Volkswagen Polo: https://vc.ru/claim/178148-otzyv-vladelca-volkswagen-polo-o-nedobrosovestnom-vypolnenii-to-v-motom-centr-oficialnom-dilere-marki-v-ulyanovske

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