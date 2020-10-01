Новый VW Polo с турбо и DSG: 6 важных отличий

Недавно мы опубликовали тест нового Фольксвагена Polo с 1,6‑литровым 110‑сильным атмосферником и 6-ступенчатым автоматом, предполагая, что именно эта версия лифтбека окажется самой востребованной. Сейчас же в моих руках топовая модификация с 1,4‑литровым 125‑сильным турбомотором 1.4 TSI и 7-ступенчатым роботом DSG DQ200 с двумя сухими сцеплениями.
Динамика
Такая машина набирает ход легко и непринужденно — сотня покоряется за 9,2 с. К слову, этот турбомотор легко и недорого (в среднем 15 000 рублей) чипуется. Самая популярная программа «разгоняет» его до 160 л.с. и 265 Н·м. С таким допингом Polo становится еще темпераментнее: 7,8 с до сотни. Ради этого кое-кто готов махнуть рукой на потерю заводской гарантии. Я бы не стал рисковать: по мне, динамика 125‑сильного лифтбека и так хороша.
Расход
Турбоверсия понравилась экономичностью — в среднем выходит 7–7,5 л/100 км. Атмосферник в тех же условиях «скушает» на литр-полтора больше. И никакого шума — в схожих режимах турбоверсия тише в среднем на 2 дБ. Конечно, новая модель даже с мотором 1.6 — все равно шаг вперед относительно предшественника: дешевый салон со слабой шумоизоляцией, гулким жестким пластиком и твердокаменными дверными подлокотниками остался в прошлом.
Робот и его ресурс
Отрадно, что немцы-таки довели DSG до ума: появилась линейность откликов, переключения стали логичнее, исчезли рывки после толкотни в пробках. И спортивный режим не такой напряженный — прежде выводили из себя завывания двигателя на высоких оборотах. Теперь в режиме S можно гонять постоянно.
Но надежность волнует владельца куда больше. Производитель уверяет, что многочисленные модернизации не прошли даром и нынешние DSG «ходят» вполне себе ничего. И по нашим сведениям, роботы действительно стали куда менее капризными. Однако классический автомат, как ни крути, более живуч.
Управляемость?
Всё так же на высоте. Руль с четким нулем и искренним реактивным усилием. Polo подкупает быстрыми реакциями, легко перекладывается в S‑образных связках и радует деликатной работой ESP, вступающей в дело в последний момент.
Подвеска?
Ей, увы, далеко до вестовской всеядности. Жестковатая, она уверенно отрабатывает одиночную мелочевку, но на гребенке сдается и изрядно трясет экипаж. До пробоев дело не доходит, хотя перед жуткими ямами я успевал затормозить, благо на турбоверсии задние тормоза — дисковые. На атмосферных модификациях за них попросят 28 500 рублей — столько стоит пакет «Безопасность».
Про доплаты
Ценовая политика VW подразумевает, что даже если вы раскошелитесь на топ-исполнение Exclusive, за многое придется доплачивать. Хотите сетки в багажнике? Готовьте 5900 рублей. Дворник на пятой двери? Прибавляем 2900 (имейте в виду: включается так долго, что начинаешь думать, не сломался ли). За камеру заднего вида, обогрев второго ряда сидений, дополнительные USB-порты (входят в пакет «Комфорт») попросят 24 800.
ВЫВОДЫ
Я не буду агитировать вас доплачивать за все это оборудование — не каждому оно понадобится. Но накинуть 48 000 рублей за турбомотор — рекомендую. С этим двигателем Polo воспринимается более породистым автомобилем. Он быстрее, экономичнее, тише. Ни одна из позиций в длинном списке опций не поднимет Polo в ваших глазах так, как это сделает 1.4 TSI.
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Volkswagen Polo 1.4 TSI
- Длина / ширина / высота / база 4469 / 1706 / 1471 / 2591 мм
- Объем багажника 530 л
- Снаряженная масса 1305 кг
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1395 см³; 92 кВт / 125 л.с. при 5000–6000 об/мин; 200 Н·м при 1400–4000 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 9,2 с
- Максимальная скорость 204 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ‑95, АИ‑98 / 55 л
- Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 7,7 / 4,9 / 6,0 л / 100 км
- Трансмиссия передний привод; Р7
Он гораздо, гораздо быстрее 1,6-литрового! А также экономичнее и тише.Новый VW Polo с турбо и DSG: 6 важных отличий
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Фото: Юрий Тимкин и Volkswagen