Новый VW Polo с турбо и DSG: 6 важных отличий

Недавно мы опубликовали тест нового Фольксвагена Polo с 1,6‑литровым 110‑сильным атмосферником и 6-ступенчатым автоматом, предполагая, что именно эта версия лифтбека окажется самой востребованной. Сейчас же в моих руках топовая модификация с 1,4‑литровым 125‑сильным турбомотором 1.4 TSI и 7-ступенчатым роботом DSG DQ200 с двумя сухими сцеплениями.

Динамика

Такая машина набирает ход легко и непринужденно — сотня покоряется за 9,2 с. К слову, этот турбомотор легко и недорого (в среднем 15 000 рублей) чипуется. Самая популярная программа «разгоняет» его до 160 л.с. и 265 Н·м. С таким допингом Polo становится еще темпераментнее: 7,8 с до сотни. Ради этого кое-кто готов махнуть рукой на потерю заводской гарантии. Я бы не стал рисковать: по мне, динамика 125‑сильного лифтбека и так хороша.

Volkswagen Polo 1.4 TSI. Цена в России — от 1 098 900 ₽

Расход

Турбоверсия понравилась экономичностью — в среднем выходит 7–7,5 л/100 км. Атмосферник в тех же условиях «скушает» на литр-полтора больше. И никакого шума — в схожих режимах турбоверсия тише в среднем на 2 дБ. Конечно, новая модель даже с мотором 1.6 — все равно шаг вперед относительно предшественника: дешевый салон со слабой шумоизоляцией, гулким жестким пластиком и твердокаменными дверными подлокотниками остался в прошлом.

Робот и его ресурс

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Отрадно, что немцы-таки довели DSG до ума: появилась линейность откликов, переключения стали логичнее, исчезли рывки после толкотни в пробках. И спортивный режим не такой напряженный — прежде выводили из себя завывания двигателя на высоких оборотах. Теперь в режиме S можно гонять постоянно.

Но надежность волнует владельца куда больше. Производитель уверяет, что многочисленные модернизации не прошли даром и нынешние DSG «ходят» вполне себе ничего. И по нашим сведениям, роботы действительно стали куда менее капризными. Однако классический автомат, как ни крути, более живуч.

Виртуальная 10,25‑дюймовая приборка — ­уникальное для этого сегмента оборудование. Обычные аналоговые шкалы ничуть не хуже. Классический дизайн, ничего лишнего.

Первым делом щупаю подлокотники — мягкие! Симпатичный руль — с обогревом. USB-разъемы не только спереди, но и во втором ряду. Новый Polo больше не воспринимается лоукостером.

Управляемость?

Всё так же на высоте. Руль с четким нулем и искренним реактивным усилием. Polo подкупает быстрыми реакциями, легко перекладывается в S‑образных связках и радует деликатной работой ESP, вступающей в дело в последний момент.

Подвеска?

Ей, увы, далеко до вестовской всеядности. Жестковатая, она уверенно отрабатывает одиночную мелочевку, но на гребенке сдается и изрядно трясет экипаж. До пробоев дело не доходит, хотя перед жуткими ямами я успевал затормозить, благо на турбоверсии задние тормоза — дисковые. На атмосферных модификациях за них попросят 28 500 рублей — столько стоит пакет ­«Безо­пасность».





Мультимедийка с 8-дюймовым экраном словно от автомобиля классом выше — отклики быстрые, интерфейс продуман. Поддержка App Connect позволяет «зеркалить» смартфон. Камеру заднего вида можно настраивать по яркости и контрастности согласно собственным предпочтениям.





Про доплаты

Ценовая политика VW подразумевает, что даже если вы раскошелитесь на топ-исполнение Exclusive, за многое придется доплачивать. Хотите сетки в багажнике? Готовьте 5900 рублей. Дворник на пятой двери? Прибавляем 2900 (имейте в виду: включается так долго, что начинаешь думать, не сломался ли). За камеру заднего вида, обогрев второго ряда сидений, дополнительные USB-порты (входят в пакет «Комфорт») попросят 24 800.





Главная претензия — передние сиденья с проваленной спинкой и отсутствием регулировки поясничного упора. Уже через час-полтора после поездки ­тянет выйти размяться. Подлокотник можно поднять вертикально, освободив пространство между креслами.

ВЫВОДЫ

Я не буду агитировать вас доплачивать за все это оборудование — не каждому оно понадобится. Но накинуть 48 000 рублей за турбомотор — рекомендую. С этим двигателем Polo воспринимается более породистым автомобилем. Он быстрее, экономичнее, тише. Ни одна из позиций в длинном ­списке опций не поднимет Polo в ваших глазах так, как это сделает 1.4 TSI.





Багажник не только большого объема, но и с огромным проемом — прежний седан курит в сторонке. По бокам предусмотрены прочные крюки, на которые удобно подвешивать сумки и пакеты. Практичные автомобилисты оценят лючок для длинномеров — вещь.

Отличный баланс управляемости и плавности хода, хорошее соотношение цены и качества Задний редуктор и выпускная система не защищены

Volkswagen Polo 1.4 TSI

Длина / ширина / высота / база 4469 / 1706 / 1471 / 2591 мм

4469 / 1706 / 1471 / 2591 мм Объем багажника 530 л

530 л Снаряженная масса 1305 кг

1305 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1395 см³; 92 кВт / 125 л.с. при 5000–6000 об/мин; 200 Н·м при 1400–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1395 см³; 92 кВт / 125 л.с. при 5000–6000 об/мин; 200 Н·м при 1400–4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,2 с

9,2 с Максимальная скорость 204 км/ч

204 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑95, АИ‑98 / 55 л

АИ‑95, АИ‑98 / 55 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 7,7 / 4,9 / 6,0 л / 100 км

7,7 / 4,9 / 6,0 л / 100 км Трансмиссия передний привод; Р7









Новый VW Polo с турбо и DSG: 6 важных отличий Он гораздо, гораздо быстрее 1,6-литрового! А также экономичнее и тише. Новый VW Polo с турбо и DSG: 6 важных отличий



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Защита от грязи — водосток лобового стекла.





Фото: Юрий Тимкин и Volkswagen