Недавно «За рулем» провел сравнительный тест нового Volkswagen Polo, Лады Весты и Hyundai Solaris (читайте в сентябрьском выпуске и скоро на сайте). Рапид четвертым не взяли — типа он особо не отличается от Поло. Впрочем, это не совсем так.
Салон
Чешский вариант предлагает оригинальный двухспицевый руль и сиденья с интегрированными подголовниками (то и другое опции). Да и по части оборудования сравнение не всегда в пользу Фольксвагена, который формально выше по иерархии.
Светотехника
Противотуманные фары реализованы по-разному: отдельные галогенки у Шкоды и встроенные в основные LED-фары секции у Фольксвагена. Автоматическое управление дальним светом предлагает только Rapid.
Оснащение
Розетка 12 В, карманы и крючки в багажнике есть у всех Рапидов. Polo в двух первых комплектациях вообще голый, для двух верхних просит доплатить 5900 рублей за пару уголков на липучках для фиксации поклажи на полу. Skoda кладет их бесплатно в две комплектации из трех.
Зонт и скребок для льда — элементы подхода Simply Clever, поэтому в Рапиде они есть. Обратная сторона лючка бензобака Polo выглядит странно: держатель есть, скребка нет. Зато Volkswagen не жадничает с блютусом и ставит его на все машины. Покупателю базовой Шкоды это обойдется в 7300 рублей.
Безопасность
У Skoda есть ограничитель скорости, радар контроля дистанции, и она умеет сама тормозить в экстренной ситуации. Volkswagen отвечает цифровой комбинацией приборов и убирающейся камерой заднего вида вместо статичной.
Ценообразование
У «немца» чуть дороже цвет металлик (16 900 против 15 600 рублей), зато доступнее окраска с контрастной черной крышей (28 500 против 29 200 рублей).
Skoda предлагает больше опций и пакетов в довесок к стандартным комплектациям.
Диапазоны цен практически совпадают. Rapid отдают за 792 000–1 171 000 рублей, Polo — за 792 900–1 209 900 рублей.
Новый Поло теперь не седан, а лифтбек, как и Рапид. Но они не близнецы!Polo и Rapid: их главные различия
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