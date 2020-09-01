Сравнили Polo, Solaris и Весту: подвеска, комфорт и шум

Volkswagen Polo сменил тип кузова, но и его конкуренты на месте не стояли: один пережил фейслифт, а у другой устранено множество ранних проблем.

Для тест-драйва мы выбрали популярный вариант Поло — 1,6 литра и 110 л.с. плюс 6-ступенчатая АКП. У конкурентов те же 1.6: у Лады это 113 ниссановских «лошадей» и вариатор, у корейской машины — 123 л.с. и 6-ступенчатый автомат. Главное приобретение посвежевших Поло и Соляриса — это LED-фары. Правда, у Hyundai реализация попроще и не с базовой комплектации.

В грузоперевозках наши симпатии на стороне Polo: в огромный «зев» кормы лифтбека вещи можно забрасывать с размаху. Зато у Соляриса с пакетом Prestige есть функция автоматического открывания багажника. У Весты в багажнике нет ни карманов, ни крючков, ни дополнительных удобств, и крышка сама не поднимается.

По мультимедийке у Весты тоже самый простой вариант, однако в целом по удобству салона она успешно спорит с Солярисом. Но Поло тут впереди обоих.

По управляемости Polo ожидаемо лучший, вот только жестковато на кочках, на грани дискомфорта! Solaris мягче на неровностях, но не столь собран, в скоростных поворотах повиливает кормой. Оптимальный баланс в ходовой части — это Веста.

А вот по уровню шума у нее однозначное поражение: на 60 км/ч в салоне шумит так же, как в Polo на 100 км/ч. Solaris по этому показателю середняк.

Союз 113-сильного мотора и вариатора на Весте понравился. Нет нареканий и к проверенной паре мотора в 110 л.с. и автомата у Поло. Солярис чуть быстрее обоих и чуть ближе к 10 секундам в разгоне до 100 км/ч.

Подробнее узнать о каждой из машин, побывавшей на тест-драйве, вы сможете в сентябрьском номере журнала «За рулем» (уже в продаже).