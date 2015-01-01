Все изменения Lada Vesta за пять лет: узнай свою версию!

Весту модернизировали уже много раз. Она стала быстрее, но при этом прожорливее. Были и ненужные изменения.

Помните, какой информационный шум вокруг Весты в 2015 году создала команда Бу Андерссона (президента АВТОВАЗа в тот период)? На этом фоне сдвигать дату старта было нельзя. Поэтому доработки первого года были, скорее, теми решениями, которые не успели внедрить на конвейере до старта производства и продаж. Но именно неисправности первых Вест сформировали имидж не очень надежной модели. По многим из них производитель проводил так называемый «мягкий отзыв», когда узел менялся по гарантии без лишних слов со стороны дилера.

Производство Весты стартовало в сентябре 2015 года на предприятии АВТОВАЗа в Ижевске.

Детские болезни

К неисправностям, которые были устранены в первый год продаж, можно отнести:

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Падающий поясничный подпор в люксовых версиях: причиной был большой люфт штанги подпора во втулке опоры. На первых стадиях дилер устранял неисправность наматыванием скотча на штангу. Позже заменили саму втулку.

Скрип стоек стабилизатора, что было обусловлено браком поставщика: вместо фторопластовых втулок опоры стойки были установлены вулканизированные резинометаллические шарниры.

Некачественный материал накладок диска сцепления (что многие воспринимали как плохую работу АМТ — рывки на старте и при перегреве): позже стали использоваться накладки из более термостойкого материала.

Глюки мультимедиа: производитель мультимедийного комплекса — компания «Итэлма» выпустила несколько прошивок, которые избавили от зависания, раскалибровки экрана и багов навигатора.

Царапающиеся стекла: на первых парах дилер просто отрезал часть кромки уплотнителя. Позже изменили конфигурацию и материал уплотнителя, оптимизировали зазор.

Куда делась французская коробка передач?

Первым Вестам досталась механическая коробка передач Renault JH3. Инициатором этого решения был Андерссон, объяснив его слишком высоким уровнем шума российского аналога. Но в 2016-м после ухода дядюшки Бу (так прозвали Андерссона) вазовцы поменяли французскую механику на российскую 21807 — это усиленная версия коробки ВАЗ-2180 с тросовым приводом механизма переключения, которая устанавливается на Гранты, Калины и Приоры. Модификация 21807 рассчитана на больший крутящий момент, чем 2180, имеет лучшие показатели по потребительским свойствам: для производства деталей главной пары и второй передачи на заводе установлена новая оснастка. Но несмотря на принятые меры, наша коробка осталась шумнее французского агрегата. Зато позволила снизить стоимость производства.

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На старте продаж разница в себестоимости коробок передач составляла порядка 3000 рублей в пользу отечественной. Решающим стал тот факт, что механику с индексом 21807 планировали устанавливать в паре с мотором 1.8, который обладает более высоким крутящим моментом в сравнении с базовым 1,6-литровым двигателем (170 Нм против 148 Нм соответственно).

Передаточное отношение главной пары с переходом на вазовскую механику изменилось с 3,87 до 3,94. Благодаря этому уменьшилось время разгона до 100 км/ч с 11,2 до 10,2 секунд. Увеличилась до 188 км/ч и максимальная скорость (была 175 км/ч). Но силовой агрегат стал чуточку прожорливее — 7,5 л/100 км в смешанном режиме вместо исходных 6,9.

Долгожданный мотор 1.8

В октябре 2016 года седаны с мотором 1,8 литра, мощностью 122 л.с., поступили в салоны официальных дилеров. Первые автомобили с более мощным мотором оснащались АМТ, тем самым роботом, который вызвал массу нареканий автолюбителей.

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Новый мотор обеспечил достойный уровень тяги на «низах». При этом время разгона до 100 км/ч на механике составило те же 10,2 секунды, а с роботом — 12,1. Заявленный расход топлива: 7,4 л на 100 км в смешанном цикле.

Основные изменения были внедрены в 2018 и 2019 годах:

Новая калибровка двигателя в части регулировки впуска системы газораспределения. Улучшение качества поверхности стержня клапанов, что позволило избежать преждевременного износа. Изменен процесс изготовления маслосъемного колпачка, а именно: применен иной материал, что сделало деталь эластичней. Поверхность более плотно облегает стержень клапана. Изменена конструкция маслоотражателя. Маслоотделение происходит более эффективно. Применили масло с более высоким индексом вязкости — 5W40.

Одной из главных проблем нового мотора стал повышенный расход масла. Его отмечали почти все владельцы Вест 1.8. На странице сообщества Lada Vesta в ВК был опрос на эту тему. Один из владельцев говорит, что был вынужден долить около четырех литров масла к пробегу в 15 000 км. Конечно, большая часть автовладельцев называет более скромные цифры, считая такой расход приемлемым. На сегодняшний день проблема не является массовой.

Проблемная АМТ и версия 2.0

Спустя полгода после выхода универсалов SW и SW Cross в 2017 году новую прошивку получает вазовский робот. Первая «перепрошитая» официально Веста — это универсал с мотором 1.8. При этом все, кто купил машины с трансмиссией-тугодумом (часть владельцев жаловалась на задержки при старте и переключении передач), не могут обновить ПО в сервисной сети. Почему? Вазовцы говорят, что новая версия технически не является обновлением. А потому перепрошивка невозможна. У АМТ появился «ползущий» режим (первая передача — 7–8 км/ч, вторая — 14–15 км/ч, задняя — 5–6 км/ч). Увеличилась на 30% скорость переключения в автоматическом режиме. Достигнуто это было оптимизацией алгоритма переключения сервопривода независимо от оборотов двигателя.

Новые модификации

В 2018 году мотор 1.6 сделали «безвтыковым» — при обрыве ремня ГРМ клапаны остаются целыми. Достигнуто это было изменением конструкции поршня — появились проточки под полный ход клапана. Также на поршень стало наноситься антифрикционное покрытие.

Продажи Вест с мотором H4M и вариатором Jatco стартовали в ноябре 2019 года. Доплата за новшество, по сравнению с версией на роботе и с российским мотором 1.6, составила 50 000 рублей.

А недавно в гамме Весты помимо двух российских, появился и французский двигатель: H4M (классификация Renault и Lada) или HR16 (Nissan) рабочим объемом 1,6 л. Своим появлением этот мотор обязан вариатору Jatco JF015E, в паре с которым и работает. Вариатор позволил наконец-то отказаться от проблемной АМТ.

Производство двигателя локализовано в Тольятти, а вариаторы поставляют с завода в Японии. Такие же агрегаты производятся на предприятиях альянса в Таиланде и Мексике. Но есть все предпосылки к тому, что вскоре на АВТОВАЗе наладят и выпуск вариаторов.

С новым силовым агрегатом расход топлива Весты составил 7,1 л на сотню в смешанном цикле. Дорожный просвет не изменился, а разгон до 100 км/ч занимает теперь 11,3 секунды. Максимальная скорость — 175 км/ч.

Этот силовой агрегат не нов. Специалисты альянса Renault-Nissan уже устранили почти все его основные недостатки. Вазовцы уверяют, что такая Лада может проехать до 200 000 км при правильном техническом обслуживании.

На базе Весты создано множество модификаций. Например, битопливная версия CNG. В качестве топлива применяется бензин или метан. И это самая экономичная серийная легковушка в России с запасом хода (на полном баке бензина и баллоне газа) свыше 1000 км.

Опции, нужные и не очень

Зимой 2016 года самая доступная версия Classic получила подушку безопасности водителя, подогрев передних сидений и зеркал. А еще чуть позже и новый подлокотник водителя…

Помните убогий узенький подлокотник (на фото слева) на первых Вестах? Он предназначался только для водителя и часто ломался. От него отказались с выходом универсала Веста SW. Появился полноценный широкий подлокотник (на фото справа). Стало значительно удобнее.

С появлением универсала стали доступны и другие опции:

Задние дисковые тормоза (до этого были барабанные)

Новая приборная панель

Подлокотник второго ряда (в топовых комплектациях)

Внешняя кнопка открывания багажника

Запирающийся лючок бензобака

Антенна в виде плавника.

Многоуровневый подогрев сидений

Климат-контроль

В августе 2019 года появились новые ограничители дверей. Старые не выполняли функции фиксации и удержания двери в нужном положении. Можно сказать, что это (наряду с подлокотником) было той мелочью, которая портила общее впечатление.

На ВАЗе уверяют, что замена старых ограничителей (на фото слева) на новые (справа) в сервисной сети невозможна, так как была изменена конструкция самой двери. Но в гаражах автолюбители меняют их самостоятельно.

Некоторые изменения сложно объяснить чем-то иным кроме желания маркетологов придать Весте имидж современного автомобиля. Например, плавное открывание крышки бардачка — появилось летом 2017 года. Сюда же можно отнести и интегрированный в эту крышку подстаканник. А функция атмосферной подсветки салона (светодиоды в ногах водителя и пассажиров)? Она действительна нужна?

В ближайшем будущем Lada Vesta ждут очередные обновления, которые обязательно коснутся и внешнего вида. Так что добро пожаловать в комментарии.

Все изменения Lada Vesta за пять лет: узнай свою версию! Весту модернизировали уже много раз. Она стала быстрее, но при этом прожорливее. Были и ненужные изменения. Все изменения Lada Vesta за пять лет: узнай свою версию!

Фото: Виталий Архиреев и АВТОВАЗ