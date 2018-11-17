Странности и недостатки Лады Весты SW Cross, которых никто не замечает

Lada Vesta SW Cross прожила в нашей редакции шесть месяцев, и пришло время с ней прощаться. У ЗР скопился целый ворох напутствий, которые, надеемся, учтут на ВАЗе при очередной модернизации Весты.

LADA Vesta SW
LADA Vesta SW

LADA > Vesta SW

Мы брали машину совсем молодой — на ее одометре не было и трехсот километров. Но вот, спустя шесть месяцев, Lada Vesta SW Cross перешагнула 20-тысячный рубеж. И перенесла она этот пробег абсолютно нормально, хотя условия эксплуатации были далеко не тепличными. Не успела машина появиться в редакции, как тут же отправилась в путешествие к Крымскому мосту. Она прошла боевое крещение на бездорожье, а также участвовала в испытании топлива, где мы выжимали все соки из двигателя на мощностном стенде и ездили до полного осушения бака.

За это время мы подметили несколько интересных особенностей. А в свете недавнего выхода на рынок внедорожной версии хэтчбека XRAY Cross хотелось бы отметить несколько его опций, которые можно было бы передать и Весте.

Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».

Странности и недостатки Лады Весты SW Cross, которых никто не замечает

Странности и недостатки Лады Весты SW Cross, которых никто не замечает
Фото: «За рулем»,
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Отзывы о LADA Vesta SW (4)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

не жалко выбросить

Недостатки:

после 3-х лет цена автомобиля дешевеет в 2 раза от первоначальной стоимости

Комментарий:

Перед покупкой думать надо, за такие деньги есть другие достойные марки автомобилей, которые думают о потребителях.

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