5 плюсов и два жирных минуса Лады XRAY Cross

1. Дорожный просвет
Дорожный просвет никогда не был проблемой даже для обычного Иксрея. У версии Кросс он вырос до внушительных 215 мм. Цифра достойная для многих полноприводников и сравнима с показателями таких моделей, как родственные Renault Duster или Kaptur. Увеличение клиренса стало результатом не только изменений в подвеске, но и иной размерности колес. Прибавить к этому некрашеный пластик по периметру, и Lada XRAY Cross становится неплохим выбором для езды вне асфальта.
2. Внешний вид
Если говорить про внедорожный обвес, то XRAY Cross — яркий пример того, как «латы» могут пойти на пользу имиджу. Кросс действительно выглядит намного гармоничнее обычного Иксрея: некрашеный пластик разгрузил тяжеловесный образ. В плюс сыграли и 17-дюймовые колеса. Правда, на разбитой дороге, как показал наш каракумский пробег, обувка все же должна быть с профилем повыше. Свой вклад в симпатичный облик вносят и рейлинги на крыше, придавая машине утилитарный вид.
3. Новые опции и функции
Lada XRAY Cross может похвастать рядом новых опций. В первую очередь это касается обогрева руля — на Ладах такая полезная в нашей стране опция появилась впервые. А сам обод может быть обшит кожей. На Кроссе кнопки обогрева передних сидений наконец переехали с торца сидений на центральную консоль. Передние сиденья переработаны и обзавелись более развитой боковой поддержкой. Руль обрел регулировку по вылету. А комбинация приборов сменила цвет дисплея борт-компьютера.
4. Lada Ride Select
Конечно, полного привода у «внедорожной» версии Иксрея, как и у Весты, нет. И вряд ли предвидится. Но кое-какая альтернатива у этой модификации все же есть. Это система Lada Ride Select, позволяющая выбрать один из пяти режимов движения. Предусмотрена и возможность отключить противобуксовочную систему. Также есть спортивный режим, обостряющий реакции на нажатие акселератора, и «снег/грязь и песок» — в них не только изменяются настройки акселератора, но и допускается большая степень пробуксовки. Последний режим нам сполна удалось опробовать в каракумских песках. Конечно, полный привод он не заменит, но позволит машине продвинуться на несколько десятков метров дальше, чем обычный XRAY.
5. Шасси
Помимо множества обновлений в салоне и появления системы Lada Ride Select, Иксрей Кросс перенес и модернизацию шасси. Рычаги передней подвески аналогичны вестовским. От нее же и рулевое управление с электроусилителем. И, конечно, дисковые тормоза на всех колесах. Все это неминуемо сказалось на ходовых качествах. XRAY Cross на извилистой дороге едет куда приятнее и понятнее обычного Иксрея. Реакции на руль стали точнее, исчез ранний снос передней оси при переборе скорости. А на руль больше не передается бесконечное число вибраций и толчков на неровной дороге.
Первый минус — цена
По цене в максимальной комплектации XRAY Cross добрался до новой психологической отметки в 900 тысяч рублей. И хотя цены сейчас высоки на все автомобили, очень немногие готовы платить почти миллион рублей за Ладу. С другой стороны — не так давно подобной психологической отметкой были полмиллиона рублей, потом 700 тысяч рублей... Тем не менее и за эти деньги Лады прекрасно раскупают.
Второй минус — тесный салон
В наследство от соплатформенного Renault Stepway Иксрею достался и тесный задний ряд сидений. Его обитателям маловато воздуха. Стоит за рулем оказаться человеку выше среднего роста, и за ним уже не сесть комфортно. Да и багажник, который вмещает 304 л (по замерам ЗР), нельзя назвать гигантским по современным меркам.
Словом, если цена вас не пугает, а в супервместительном багажнике нет острой необходимости, то Lada XRAY Cross — вполне достойный выбор даже на фоне многочисленных конкурентов.
- Наконец в России появились стильные автомобили, а в достойной машине красивым должно быть все: и интерьер, и экстерьер. Ну и в багажнике порядок, конечно же.
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