5 плюсов и два жирных минуса Лады XRAY Cross

Главная новинка из Тольятти в этом году — Lada XRAY Cross. Давайте разберем основные плюсы «внедорожного» Иксрея и найдем главные недостатки, чтобы взвесить все «за» и «против» его покупки.

1. Дорожный просвет

Дорожный просвет никогда не был проблемой даже для обычного Иксрея. У версии Кросс он вырос до внушительных 215 мм. Цифра достойная для многих полноприводников и сравнима с показателями таких моделей, как родственные Renault Duster или Kaptur. Увеличение клиренса стало результатом не только изменений в подвеске, но и иной размерности колес. Прибавить к этому некрашеный пластик по периметру, и Lada XRAY Cross становится неплохим выбором для езды вне асфальта.

2. Внешний вид

Если говорить про внедорожный обвес, то XRAY Cross — яркий пример того, как «латы» могут пойти на пользу имиджу. Кросс действительно выглядит намного гармоничнее обычного Иксрея: некрашеный пластик разгрузил тяжеловесный образ. В плюс сыграли и 17-дюймовые колеса. Правда, на разбитой дороге, как показал наш каракумский пробег, обувка все же должна быть с профилем повыше. Свой вклад в симпатичный облик вносят и рейлинги на крыше, придавая машине утилитарный вид.

3. Новые опции и функции

Lada XRAY Cross может похвастать рядом новых опций. В первую очередь это касается обогрева руля — на Ладах такая полезная в нашей стране опция появилась впервые. А сам обод может быть обшит кожей. На Кроссе кнопки обогрева передних сидений наконец переехали с торца сидений на центральную консоль. Передние сиденья переработаны и обзавелись более развитой боковой поддержкой. Руль обрел регулировку по вылету. А комбинация приборов сменила цвет дисплея борт-компьютера.

4. Lada Ride Select

Конечно, полного привода у «внедорожной» версии Иксрея, как и у Весты, нет. И вряд ли предвидится. Но кое-какая альтернатива у этой модификации все же есть. Это система Lada Ride Select, позволяющая выбрать один из пяти режимов движения. Предусмотрена и возможность отключить противобуксовочную систему. Также есть спортивный режим, обостряющий реакции на нажатие акселератора, и «снег/грязь и песок» — в них не только изменяются настройки акселератора, но и допускается большая степень пробуксовки. Последний режим нам сполна удалось опробовать в каракумских песках. Конечно, полный привод он не заменит, но позволит машине продвинуться на несколько десятков метров дальше, чем обычный XRAY.

5. Шасси

Помимо множества обновлений в салоне и появления системы Lada Ride Select, Иксрей Кросс перенес и модернизацию шасси. Рычаги передней подвески аналогичны вестовским. От нее же и рулевое управление с электроусилителем. И, конечно, дисковые тормоза на всех колесах. Все это неминуемо сказалось на ходовых качествах. XRAY Cross на извилистой дороге едет куда приятнее и понятнее обычного Иксрея. Реакции на руль стали точнее, исчез ранний снос передней оси при переборе скорости. А на руль больше не передается бесконечное число вибраций и толчков на неровной дороге.

Первый минус — цена

По цене в максимальной комплектации XRAY Cross добрался до новой психологической отметки в 900 тысяч рублей. И хотя цены сейчас высоки на все автомобили, очень немногие готовы платить почти миллион рублей за Ладу. С другой стороны — не так давно подобной психологической отметкой были полмиллиона рублей, потом 700 тысяч рублей... Тем не менее и за эти деньги Лады прекрасно раскупают.

Второй минус — тесный салон

В наследство от соплатформенного Renault Stepway Иксрею достался и тесный задний ряд сидений. Его обитателям маловато воздуха. Стоит за рулем оказаться человеку выше среднего роста, и за ним уже не сесть комфортно. Да и багажник, который вмещает 304 л (по замерам ЗР), нельзя назвать гигантским по современным меркам.

Словом, если цена вас не пугает, а в супервместительном багажнике нет острой необходимости, то Lada XRAY Cross — вполне достойный выбор даже на фоне многочисленных конкурентов.