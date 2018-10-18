Тест-драйв Лады XRAY Cross: цена имеет значение

Очередная версия Lada XRAY оказалась самой радикальной. Это хорошо, хоть и немного грустно.

Ц — Цена

Во-первых, это красиво: Cross выглядит не просто как чуть приподнятый над землей XRAY, а как продукт серьезного рестайлинга. Собственно, так оно и есть, по большому счету: сотворение Кросса во многом стало работой над несовершенством обычного Иксрея, которое тот унаследовал от Renault Sandero Stepway. Модернизация не только отразилась на внешности автомобиля, но и затронула его железное естество, что самым непосредственным образом повлияло на его потребительские качества. А это уже — во-вторых. Ну а в-третьих… Эту Ладу хочется купить!

Цены на Lada XRAY Cross лежат в диапазоне от 729 900 до 888 900 рублей. Продажи планируют открыть до конца этого года.

Хочется, да не можется: цены оказались кусачими. XRAY Сross оснащается только мотором 1,8 литра (122 силы) и только механикой — это на первых порах. Прайс-лист открывает комплектация Classic за 729,9 тыс., в которой нет ни кондиционера, ни музыки. Это добро можно добрать пакетом Optima (37 тыс. руб.) вкупе с охлаждаемым бардачком и многофункциональным рулем. Но тогда уж имеет смысл сразу раскошелиться на оптимальную комплектацию Comfort: доплатив еще 43 тысячи сверху, вы получите противотуманки, центральный подлокотник с небольшим вещевым ящиком под крышкой, пару 12-вольтовых розеток (на заднем ряду и в багажнике), карманы на спинках передних кресел, выдвижной ящик под пассажирским креслом и двойной пол в грузовом отсеке, водительское сиденье с регулировкой по высоте, задние стеклоподъемники, подогрев передних кресел и парктроник.

Шайба выбора режимов движения Lada Ride Select отнюдь не бесполезна. Подогрев передних сидений сделан трехступенчатым. Его интенсивность снижается по мере работы, и в конце концов он выключается вовсе.

А еще — систему Lada Ride Select с шайбой выбора режимов движения и электронную блокировку дифференциала. И то, и другое, как выяснилось, не простые украшения, а вполне полезные усложнения — если, конечно, вы намереваетесь выгуливать машину за пределами асфальта.

Э — Эстетика

На мой взгляд, чисто визуально «кроссовые» причиндалы самым разительным образом изменили внешность машины. У меня нет задачи хвалить работу Стива Маттина, но судите сами: машина действительно воспринимается совсем иначе! И если в кроссоверную сущность обычного Иксрея уверовать было сложно (с внушительным дорожным просветом в 195 мм он выглядит этаким атипичным хэтчбеком), то XRAY Cross действительно смотрится заправским кроссовером. Более крупные колеса в сочетании с пластиковыми фендерами и накладками на пороги и нижние части дверей добавляют машине основательности — по сравнению с Кроссом изначальный Иксрей покажется каким-то непропорциональным.

Заявленный дорожный просвет — 215 мм против 195 у стандартного XRAY.

Накладки на пороги и колесные арки на самом деле выполнены двуслойными: непосредственно к кузову при помощи клипсов и двухсторонней клейкой ленты крепится пластиковая основа, и уже к ней прищелкиваются лицевые элементы. Бамперы у Кросса иные, причем они сделаны составными: скажем, серебристый декор при повреждении можно заменить отдельно. Задний бампер разделен на большее количество частей, чем передний: например, окрашенные элементы, соединяющие фонари и основную часть, являют собой отдельные детали — в отличие от обычного Иксрея, где они идут «одним куском» со всем бампером.

Объем багажника составляет 361 литр. Это немного, прямо скажем. Погрузочная высота увеличилась соответственно подросшему клиренсу.

А еще на крыше появились рейлинги, вполне функциональные: они способны нести на себе груз весом до 50 кг (вместе с багажником и крепежом).

Новый цвет! Все машины на презентации были окрашены в «Янтарь» — очень приятный на вид песочно-оранжевый металлик, достаточно яркий и заметный, но при этом не «вырвиглазный». И колесные диски у Кросса оригинальные — только 17-дюймовые. От обычного Иксрея колеса не подойдут: у дисков иной вылет (читайте завтра о том, с какими трудностями в этой связи сталкиваются наши читатели), а резина большей размерности — 215/50 R17 вместо 205/50 R17 (на недорогие XRAY и вовсе ставят 16- и даже 15-дюймовые «тапки»).

Задний парктроник о четырех датчиках появляется только в средней комплектации Comfort. Спереди сенсоры отсутствуют. Камера заднего вида — прерогатива топ-версии Luxe с пакетом Prestige. В топ-версии Luxe противотуманки имеют функцию подсветки поворотов, которая активируется при отклонении руля от нулевой отметки на 60 градусов и выключается, когда угол поворота баранки достигнет 15 градусов. Работает функция только на скорости до 40 км/ч.

И вот здесь уже уместно поговорить о технике.

Т — Техника

Инженеры не ограничились установкой на Cross новых пружин и амортизаторов — шасси машины подверглось куда более основательной ревизии. Спереди появился модернизированный подрамник, к которому крепятся новые L-образные рычаги (схожие с теми, что стоят на Весте) и доработанный стабилизатор поперечной устойчивости. Рейка тоже новая, равно как и усилитель руля: он теперь электрический вместо электрогидравлического, доставшегося Иксрею по наследству от Renault. Кроме того, XRAY Cross получил новые поворотные кулаки, а до кучи и оригинальные ШРУСы. К тому же углы установки колес тоже отличаются — и задних в том числе.

Представители АВТОВАЗа утверждают, что всесезонные шины ContiCrossContact LX2 в компании Continental сварили специально для XRAY Cross в соответствии с заданными спецификациями. В размере 215/50 R17 несложно подобрать зимнюю обувь из числа победителей последних тестов «За рулем»: фрикционные покрышки Pirelli Ice Zero FR и шипованные Hankook Winter i*Pike RS2 W429.

Кстати, рычаги задней подвески тоже иные, поскольку они теперь несут дисковые тормоза от Весты. Сложно сказать, насколько в практическом смысле они эффективнее иксреевских барабанов, но народ давно требует, чтобы обязательно были ЗДТ. Что ж, пожалуйста!

С — Салон

Внутри мало что изменилось, разве что в качестве опции теперь доступны яркие вставки под цвет кузова (хотя и без них ничуть не хуже). Собран салон крепко, но грубо: стыки деталей порой небрежные, да и сами материалы откровенно простецкие. Однако в практичности кроссоверу не откажешь. Багажник с тройным дном: под полом кроется дополнительное место для поклажи, а еще ниже обитает полноразмерная запаска на литом диске. Задний диван немного изменился: подушка смещена назад и вниз на 25 и 5 мм соответственно, что в теории добавило пространства для ног пассажиров. Второй ряд раскладывается по частям, но пол продленного в салон багажника ровным не выходит (хотя и ступеньки нет).

Интерьер с цветными вставками — бесплатная опция. Есть подозрения, что покрытие окрашенных деталей не слишком стойкое, и при неаккуратном обращении на нем будут оставаться черные царапины.

Передние кресла заметно отличаются от оных на Иксрее: подушка доработана, а спинка и вовсе другая — с более выраженной боковой поддержкой. Кнопки включения подогрева переехали с оснований самих кресел на центральную консоль, к тому же теперь он трехступенчатый. Стал отапливаемым и задний ряд, однако там кнопки однопозиционные, к тому же греется только подушка — спинка остается холодной.

Геометрические параметры заднего дивана немного изменились, но существенной выгоды пассажирам это нововведение не принесло. И все же отрадно, что эта модернизация будет распространена на все Икс-Реи.

Новые кресла отличаются улучшенной боковой поддержкой. В базовой комплектации регулировки по высоте у водительского сиденья нет. Вещевой ящик под креслом пассажира — отличная идея!

Отдельного упоминания заслуживает руль, который теперь регулируется не только по наклону, но и по вылету. А рулевое колесо получило обогрев, причем по всей длине окружности. Кнопка включения находится на правой спице.

Е — Езда

Французская коробка передач Renault JR5–523 не отличается четкостью переключений.

Благодаря столь обширному улучшайзингу XRAY Cross поехал совсем по-другому. Руль обрел суперчеткий ноль, выведение из которого требует приложения весомого усилия, при этом возвратное действие порой кажется едва ли не избыточным. Но мне характер рулевого нравится: оно делает процесс вождения вкусным. При этом Lada отлично держит прямую и не выказывает нервозности в колее. В какие-то моменты я даже поймал себя на том, что управляемость такого Иксрея мне нравится больше, чем у Весты Кросс , которую я оставил в гараже, отправляясь в командировку в Казахстан. Да и кренится псевдокроссовер крайне умеренно, даже несмотря на более высокую посадку по сравнению как с Вестой, так и с обычным Иксреем.

Плавность хода улучшается по мере ухудшения дороги. На ровном асфальте почти постоянно чувствуются мелкие высокочастотные подрагивания, однако по разбитому грейдеру кроссовер мчит с непоколебимостью, достойной классической Нивы. Энергоемкость почти запредельная: на проложенной в степи весьма условной дороге XRAY Cross позволяет держать скорость около сотни по спидометру и не сбрасывать газ перед весьма серьезными ухабами.

Попробовал я и различные режимы системы Lada Ride Select и в целом остался удовлетворенным. Режим Sport добавляет машине живости в реакциях на действия акселератором, к тому же под сброс газа двигатель не спешит сбрасывать обороты, позволяя подхватиться следующей передачей.

«Песочный» режим я испытал в степи, съехав с основной дороги; однако здесь проще было ощутить работу электронной блокировки дифференциала, которая оказалась по-настоящему действенной: при вывешивании система стабилизации «прикусывает» свободное от сцепления с грунтом колесо и таки сдергивает автомобиль с места.

А на следующий день настал черед и режима для езды по снегу, когда казахские небеса разверзлись и сбросили на землю достаточное количество материала для опытов. Если на песке электроника допускает определенную пробуксовку колес, то зимний режим оказывается самым строгим: он еще более старательно, чем по умолчанию, душит двигатель и не допускает даже малейшей пробуксовки. И ведь работает система-то: на подъеме «снежинка» на селекторе добавляет уверенности при старте с места.

И — Итог

По всему выходит, что еще больше «окроссовленный» XRAY и впрямь значительно привлекательнее себя же изначального. Но вот какой ценой! Доплата в зависимости от комплектации составляет почти 90 тысяч. Однако! Это заметно больше, чем просят доплатить за кросс-версию Весты, однако здесь и изменения куда более весомые. Вот только готов ли покупатель голосовать рублем за столь дорогую Ладу? Тем паче, что приличная часть фишек, которыми обзавелся XRAY Cross, будет актуальна исключительно для дорогих версий машины: в оптимальной комплектации Comfort нет столь желанных обогревов — руля, лобового стекла и задних сидений. А со всеми опциями цена вплотную подбирается к 900 тысячам...

XRAY Cross стал первым автомобилем Lada с обогревом руля. И некоторое время будет оставаться единственным — на других моделях этой опции пока не будет.

И ведь это не предел! Когда на рынок выйдут модификации с роботом АМТ, цена еще поднимется. Кстати говоря, помимо робота XRAY Cross, возможно, получит и вариатор, который уже давно сватают той же Весте. Также не исключено появление более демократичной модификации с мотором 1,6 л. Но это, как говорится, неточно. А вот что совершенно определенно, так это отсутствие всяких перспектив появления полного привода, на котором АВТОВАЗ поставил жирный крест — уж больно дорогое удовольствие.

Фото: АВТОВАЗ