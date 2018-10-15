Кросс-версия Lada XRAY: известны цены и комплектации

АВТОВАЗ объявил цены и комплектации на хэтчбек Lada XRAY Cross, который вскоре поступит к дилерам.

LADA XRAY
LADA XRAY

LADA > XRAY

Хэтчбек Lada XRAY Cross будет оснащаться исключительно 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с., который может сочетаться как с механической коробкой передач, так и с роботом АМТ5. Базовая комплектация Classic (729 900 руб.) будет доступна только с механической коробкой, а для всех остальных версий предусмотрены и варианты с роботом.

Комплектация Comfort оценивается уже в 809 900 руб. В ее состав входят две подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема с Bluetooth и линейным входом, обогрев передних сидений, задние электростеклоподъемники, задний парктроник, противотуманные фары, система управления режимами работы электроники Lada Ride Select. В комплектации Luxe (859 900 руб.) добавляются электрообогрев лобового стекла и руля, обогрев задних сидений, датчики дождя и света, климат-контроль, комбинированная отделка салона, обшитые кожей руль и рычаг коробки передач.

Самый дорогой вариант в комплектации Luxe с пакетом Prestige обойдется в 888 900 руб. Здесь добавляются мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, 6 динамиками, навигацией и камерой заднего вида.

Пока на заводе не сообщают цены на версии с роботизированной трансмиссией, но, вероятнее всего, доплата составит 25 тыс. руб. — столько же, сколько за коробку АМТ5 просят у обычного варианта Lada XRAY.

Lada XRAY Cross от своего обычного варианта отличается не только иным аэродинамическим обвесом и увеличенным до 215 мм дорожным просветом. Здесь установлены новые L-образные рычаги в передней подвеске, задние дисковые тормоза, электроусилитель руля.

Фото: АВТОВАЗ

Кросс-версия Lada XRAY: известны цены и комплектации
Кросс-версия Lada XRAY: известны цены и комплектации

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Отзывы о LADA XRAY (16)

LADA 2017 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Сам факт наличия бесит бакланов и им подобным. Переросла Степвей, откуда собственно и пошла.

Недостатки:

Багажник бы побольше.

Комментарий:

Вершина развития B0.

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