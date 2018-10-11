Кросс-версия Lada XRAY стала серийной

В Тольятти началось производство приподнятой Cross-версии хэтчбека повышенной проходимости Lada XRAY.

Lada XRAY Cross на конвейере АВТОВАЗа

Сегодня, 11 октября 2018 года, на АВТОВАЗе стартовало производство Lada XRAY Cross, которая займет флагманскую позицию в семействе XRAY. Автомобиль отличается от обычного хэтчбека увеличенным дорожным просветом и особым обвесом, а также дополнительными опциями.

Автомобиль прошел все необходимые испытания, которые проводились как в лабораториях, так и на дорогах общего пользования от холодного Сургута до жаркого Сочи. Были также проведены краш-тесты XRAY Cross. Всего в разного рода испытаниях участвовало 80 экземпляров модели.

Lada XRAY Cross

Напомним, что модель Lada XRAY Cross впервые была показана на ММАС-2018 в этом году. Клиренс автомобиля, по сравнению с дорожным просветом обычного хэтчбека XRAY, увеличился со 195 до 215 мм благодаря использованию удлиненных пружин. Кроме того, для придания большей прочности конструкции разработчики усилили подрамник двигателя.

Чтобы уровень проходимости Lada XRAY Cross не зависел только от дорожного просвета, инженеры перенастроили работу системы контроля устойчивости (ESC) и оснастили автомобиль системой Lada Ride Select, с помощью селектора которой можно выбирать специальный режим движения при проезде по грязи, снегу или песку. Кроме того, предусмотрен спортивный режим езды.

Концепт Lada XRAY Cross. Серийный автомобиль мало чем от него отличается

Lada XRAY Cross имеет дисковые тормозные механизмы не только спереди, но и на задних колесах. Также разработчики оснастили хэтчбек более острым рулевым управлением с новым электроусилителем и меньшим количеством оборотов руля (2,9 вместо 3,3 у обычного XRAY).

Хэтчбек повышенной проходимости отличается от исходной модели и большим пространством на втором ряду сидений, что делает его комфортнее. В нем установлены иные передние кресла с усиленной боковой поддержкой. Кроме того, среди устанавливаемых опций есть обогрев рулевого колеса, которое в XRAY Cross регулируется не только вверх-вниз, но и по вылету.

Концепт Lada XRAY Cross

Стоимость Lada XRAY Cross пока не озвучена. Неизвестны и комплектации автомобиля. Вся эта информация появится ближе к дате начала продаж новинки.

Кроме того, управлять автомобилями Lada XRAY Cross можно при помощи смартфона и системы Lada Connect.

Подробнее о новой модели Lada XRAY Cross можно узнать в нашей фотогалерее.

Фото: Lada