Lada Vesta Cross или Renault Logan Stepway — что выбрать?

Весной четырехдверная Lada Vesta обзавелась «приподнятой» модификацией Cross — других седанов такого типа в этом сегменте не было. Но оставаться в одиночестве Ладе долго не пришлось — уже осенью компания Renault вывела на рынок Logan Stepway. Давайте посмотрим, какие у него козыри против российского бестселлера.

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

Renault Logan
Renault Logan

Renault > Logan

Немного геометрии

Когда версию Лады Весты Cross рассекретили, автомобильная общественность немало удивилась величине дорожного просвета: 203 мм для легковушки — это очень солидно! У большинства кроссоверов клиренс поменьше будет. Вкупе с грамотно настроенной ESP, успешно имитирующей межколесную блокировку, Lada демонстрирует весьма достойную проходимость. Не надо забывать и про защитный пластиковый обвес, прикрывающий кузов от ударов и царапин.

«Икс-фейс» появился на Ладах уже три года назад, но все еще не потерял актуальности. Красивое лицо!
«Икс-фейс» появился на Ладах уже три года назад, но все еще не потерял актуальности. Красивое лицо!

Дорожный просвет у Logan Stepway поменьше — 195 мм. Однако для городской машины этого вполне достаточно. Особенно если вспомнить, что металлическая защита моторного отсека установлена в качестве базового оборудования. Кроме того, Renault комплектуется шинами стандартной размерности 205/55 R16. На ухабах Logan Stepway неплохо держит удар.

Никаких сомнений: с внедорожным обвесом Logan Stepway смотрится поинтереснее базовой версии.
Никаких сомнений: с внедорожным обвесом Logan Stepway смотрится поинтереснее базовой версии.

Подвеска Лады с неровностями расправляется хорошо, но шины 205/50 R17 на разбитой дороге проявляют себя не лучшим образом. Из-за малого профиля погнуть диск на какой-нибудь яме — раз плюнуть.

Двигатель и трансмиссия

Базовым двигателем для Лады служит 1,6-литровый 106-сильный 16-клапанник, который работает в паре исключительно с 5-ступенчатой механикой. На разгон до сотни у этой версии уходит 11,9 секунды, максимальная скорость — 178 км/ч.

Тем, кому этого покажется недостаточно, могут обратить взор на версию 1.8 (122 л.с.). Она предлагается как с механикой, так и с роботом АМТ. В первом случае машина способна достигать 100 км/ч за 10,5 секунды, во втором — за 12,7. При этом максималка у них одинакова — 180 км/ч.

Клиренс Лады в 203 мм — рекордный для автомобилей этого класса. Не каждый кроссовер похвастает такой геометрией.
Клиренс Лады в 203 мм — рекордный для автомобилей этого класса. Не каждый кроссовер похвастает такой геометрией.

Дорожный просвет 195 мм вкупе с металлической защитой картера — это хорошо!
Дорожный просвет 195 мм вкупе с металлической защитой картера — это хорошо!
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Начальным двигателем для Logan Stepway является 1,6-литровый 82-сильный восьмиклапанник, в паре исключительно с механикой. Данных по динамике Степвея французы пока не приводят, но они вряд ли будут сильно отличаться от характеристик обычного Логана, который с этим мотором стартует до сотни за 13,9 секунды и достигает максимальных 163 км/ч. Так себе показатели.

Второй по статусу двигатель — тоже 1,6-литровый. Но у него более прогрессивная шестнадцатиклапанная конструкция. Мощность — 102 л.с. Сочетается этот мотор с 4-ступенчатым гидромеханическим автоматом. До 100 км/ч он разгоняется за 11,7 секунды, максимальная скорость составляет 171 км/ч.

Ну а флагманской считается версия со 113-сильным мотором (объем все тот же — 1,6 л), которая доступна пока только с механикой. Разгон до сотни занимает 10,7 секунды, потолок скорости — 177 км/ч. Вскоре станет доступен тандем из 113-сильного мотора и вариатора.

Комплектации и цены

Начальная версия Лады — это Luxe. В ее комплектацию входят 17-дюймовые легкосплавные колеса, противотуманки, четыре подушки безопасности, ESP, климат-контроль, датчики света и дождя, круиз-контроль, а также обогрев передних сидений, боковых зеркал и лобового стекла. Неплохо для стандарта! С мотором 1.6 цена стартует от 773 900 рублей, с 1.8 — от 798 900. За робот придется доплатить 25 000 рублей.

Ярко-рыжие акценты добавляют интерьеру Лады шарма и индивидуальности.
Ярко-рыжие акценты добавляют интерьеру Лады шарма и индивидуальности.

Климат-контроль — однозонный. Зато он входит в базовое оснащение Cross-версии.
Климат-контроль — однозонный. Зато он входит в базовое оснащение Cross-версии.

За доплату 27 000 рублей предлагается пакет Multimedia, в который входит мультимедийка с цветным сенсорным экраном, навигатором и камерой заднего вида. Но лучше добавить 45 000 рублей и получить в придачу ко всему этому обогрев второго ряда сидений, задний подлокотник, дополнительный USB-разъем (для подзарядки гаджетов), LED-подсветку интерьера, а также тонировку задних стекол.

У «француза» стартовая модификация называется Stepway Life. В нее включены противотуманные фары, фронтальные подушки безопасности, обогрев передних сидений и боковых зеркал, кондиционер (для версии с 82-сильным мотором — опция). Цена с базовым мотором — 662 990 рублей, 113-сильная версия обойдется в 722 990 рублей, а 102-сильная с автоматом — в 752 990 целковых.

Недавняя модернизация принесла «французу» более симпатичный руль — в версии Drive он щеголяет кожаной оплеткой.
Недавняя модернизация принесла «французу» более симпатичный руль — в версии Drive он щеголяет кожаной оплеткой.

Еще одной новинкой стала мультимедийная система Media NAV 4.0 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Еще одной новинкой стала мультимедийная система Media NAV 4.0 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Богатое исполнение Drive с восьмиклапанником не предлагается. Его комплектация расширена за счет системы дистанционного пуска двигателя Renault Start, климат-контроля, кожаной оплетки руля, боковых подушек безопасности, задних электростеклоподъемников, круиз-контроля, мультимедиасистемы с сенсорным экраном. Stepway Drive с механикой будет стоить 792 990 рублей, с автоматом — 822 990. За обогрев лобового стекла и ESP придется доплатить 7990 и 15 990 рублей соответственно.

На чем остановиться?

Оба автомобиля вроде бы играют в одной лиге, но концептуально они серьезно отличаются друг от друга. Logan Stepway предельно функционален и прагматичен. В нем нет ничего лишнего. Он надежен, но уж слишком прост в начальном исполнении. Основные же вопросы вызывает эргономика: передние сиденья неудобны, некоторые кнопки-переключатели расположены нелогично, а экран мультимедиа базируется слишком низко — взгляд приходится отводить от дороги, что небезопасно.

В момент дебюта Lada Vesta Cross была единственным «внедорожным» седаном в сегменте.
В момент дебюта Lada Vesta Cross была единственным «внедорожным» седаном в сегменте.

На зарубежных рынках приподнятая версия Логана появилась еще год назад, но до нас она добралась только что.
На зарубежных рынках приподнятая версия Логана появилась еще год назад, но до нас она добралась только что.

Объем багажника Лады чуть меньше, чем у оппонента, но отставание некритичное: 480 литров против 510.
Объем багажника Лады чуть меньше, чем у оппонента, но отставание некритичное: 480 литров против 510.

Багажник Логана вмещает 510 литров — как у седанов двумя классами выше.
Багажник Логана вмещает 510 литров — как у седанов двумя классами выше.

Lada Vesta Cross выглядит современнее и снаружи, и внутри. К эргономике Лады куда меньше нареканий: сиденья удобнее, руль регулируется в двух плоскостях (в Renault — только по углу наклона), а кнопки находятся там, где нужно. Однако некоторые владельцы Вест жалуются на масложор, некоторые — на бряцающую подвеску или на невнятно настроенный усилитель руля. Если же вам попадется собранный по фэншую экземпляр (а таких все-таки подавляющее большинство), машина будет только радовать. Лично я из этих двух выбрал бы Ладу.

Lada Vesta Cross или Renault Logan Stepway — что выбрать?
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