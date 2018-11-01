Весной четырехдверная Lada Vesta обзавелась «приподнятой» модификацией Cross — других седанов такого типа в этом сегменте не было. Но оставаться в одиночестве Ладе долго не пришлось — уже осенью компания Renault вывела на рынок Logan Stepway. Давайте посмотрим, какие у него козыри против российского бестселлера.

Немного геометрии

Когда версию Лады Весты Cross рассекретили, автомобильная общественность немало удивилась величине дорожного просвета: 203 мм для легковушки — это очень солидно! У большинства кроссоверов клиренс поменьше будет. Вкупе с грамотно настроенной ESP, успешно имитирующей межколесную блокировку, Lada демонстрирует весьма достойную проходимость. Не надо забывать и про защитный пластиковый обвес, прикрывающий кузов от ударов и царапин.

«Икс-фейс» появился на Ладах уже три года назад, но все еще не потерял актуальности. Красивое лицо!

Дорожный просвет у Logan Stepway поменьше — 195 мм. Однако для городской машины этого вполне достаточно. Особенно если вспомнить, что металлическая защита моторного отсека установлена в качестве базового оборудования. Кроме того, Renault комплектуется шинами стандартной размерности 205/55 R16. На ухабах Logan Stepway неплохо держит удар.

Никаких сомнений: с внедорожным обвесом Logan Stepway смотрится поинтереснее базовой версии.

Подвеска Лады с неровностями расправляется хорошо, но шины 205/50 R17 на разбитой дороге проявляют себя не лучшим образом. Из-за малого профиля погнуть диск на какой-нибудь яме — раз плюнуть.

Двигатель и трансмиссия

Базовым двигателем для Лады служит 1,6-литровый 106-сильный 16-клапанник, который работает в паре исключительно с 5-ступенчатой механикой. На разгон до сотни у этой версии уходит 11,9 секунды, максимальная скорость — 178 км/ч.

Тем, кому этого покажется недостаточно, могут обратить взор на версию 1.8 (122 л.с.). Она предлагается как с механикой, так и с роботом АМТ. В первом случае машина способна достигать 100 км/ч за 10,5 секунды, во втором — за 12,7. При этом максималка у них одинакова — 180 км/ч.

Клиренс Лады в 203 мм — рекордный для автомобилей этого класса. Не каждый кроссовер похвастает такой геометрией.

Дорожный просвет 195 мм вкупе с металлической защитой картера — это хорошо!



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Начальным двигателем для Logan Stepway является 1,6-литровый 82-сильный восьмиклапанник, в паре исключительно с механикой. Данных по динамике Степвея французы пока не приводят, но они вряд ли будут сильно отличаться от характеристик обычного Логана, который с этим мотором стартует до сотни за 13,9 секунды и достигает максимальных 163 км/ч. Так себе показатели.

Второй по статусу двигатель — тоже 1,6-литровый. Но у него более прогрессивная шестнадцатиклапанная конструкция. Мощность — 102 л.с. Сочетается этот мотор с 4-ступенчатым гидромеханическим автоматом. До 100 км/ч он разгоняется за 11,7 секунды, максимальная скорость составляет 171 км/ч.

Ну а флагманской считается версия со 113-сильным мотором (объем все тот же — 1,6 л), которая доступна пока только с механикой. Разгон до сотни занимает 10,7 секунды, потолок скорости — 177 км/ч. Вскоре станет доступен тандем из 113-сильного мотора и вариатора.

Комплектации и цены

Начальная версия Лады — это Luxe. В ее комплектацию входят 17-дюймовые легкосплавные колеса, противотуманки, четыре подушки безопасности, ESP, климат-контроль, датчики света и дождя, круиз-контроль, а также обогрев передних сидений, боковых зеркал и лобового стекла. Неплохо для стандарта! С мотором 1.6 цена стартует от 773 900 рублей, с 1.8 — от 798 900. За робот придется доплатить 25 000 рублей.

Ярко-рыжие акценты добавляют интерьеру Лады шарма и индивидуальности.

Климат-контроль — однозонный. Зато он входит в базовое оснащение Cross-версии.



За доплату 27 000 рублей предлагается пакет Multimedia, в который входит мультимедийка с цветным сенсорным экраном, навигатором и камерой заднего вида. Но лучше добавить 45 000 рублей и получить в придачу ко всему этому обогрев второго ряда сидений, задний подлокотник, дополнительный USB-разъем (для подзарядки гаджетов), LED-подсветку интерьера, а также тонировку задних стекол.

У «француза» стартовая модификация называется Stepway Life. В нее включены противотуманные фары, фронтальные подушки безопасности, обогрев передних сидений и боковых зеркал, кондиционер (для версии с 82-сильным мотором — опция). Цена с базовым мотором — 662 990 рублей, 113-сильная версия обойдется в 722 990 рублей, а 102-сильная с автоматом — в 752 990 целковых.

Недавняя модернизация принесла «французу» более симпатичный руль — в версии Drive он щеголяет кожаной оплеткой.

Еще одной новинкой стала мультимедийная система Media NAV 4.0 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.



Богатое исполнение Drive с восьмиклапанником не предлагается. Его комплектация расширена за счет системы дистанционного пуска двигателя Renault Start, климат-контроля, кожаной оплетки руля, боковых подушек безопасности, задних электростеклоподъемников, круиз-контроля, мультимедиасистемы с сенсорным экраном. Stepway Drive с механикой будет стоить 792 990 рублей, с автоматом — 822 990. За обогрев лобового стекла и ESP придется доплатить 7990 и 15 990 рублей соответственно.

На чем остановиться?

Оба автомобиля вроде бы играют в одной лиге, но концептуально они серьезно отличаются друг от друга. Logan Stepway предельно функционален и прагматичен. В нем нет ничего лишнего. Он надежен, но уж слишком прост в начальном исполнении. Основные же вопросы вызывает эргономика: передние сиденья неудобны, некоторые кнопки-переключатели расположены нелогично, а экран мультимедиа базируется слишком низко — взгляд приходится отводить от дороги, что небезопасно.

В момент дебюта Lada Vesta Cross была единственным «внедорожным» седаном в сегменте.

На зарубежных рынках приподнятая версия Логана появилась еще год назад, но до нас она добралась только что.



Объем багажника Лады чуть меньше, чем у оппонента, но отставание некритичное: 480 литров против 510.

Багажник Логана вмещает 510 литров — как у седанов двумя классами выше.



Lada Vesta Cross выглядит современнее и снаружи, и внутри. К эргономике Лады куда меньше нареканий: сиденья удобнее, руль регулируется в двух плоскостях (в Renault — только по углу наклона), а кнопки находятся там, где нужно. Однако некоторые владельцы Вест жалуются на масложор, некоторые — на бряцающую подвеску или на невнятно настроенный усилитель руля. Если же вам попадется собранный по фэншую экземпляр (а таких все-таки подавляющее большинство), машина будет только радовать. Лично я из этих двух выбрал бы Ладу.