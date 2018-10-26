Renault Logan Stepway или Sandero Stepway: что выбрать?

Еще недавно альтернативы пятидверным кроссоверам, обычным и псевдо, на рынке не было. Теперь же выбор есть. В том числе — у марки Renault, которая предлагает целый выводок доступных «вседорожников».

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Рестайлинг семейства Logan/Sandero обошелся без заметных новшеств, зато принес пополнение. Приподнятый седан Logan Stepway не только стал неожиданной премьерой — это российский эксклюзив: такой версии в европейских странах нет. Так или иначе, но для наших покупателей выбор стал больше. Это приятно.

Двигатель и коробка передач

По части комплектаций и силовых агрегатов Renault Logan Stepway и Sandero Stepway — близнецы. Покупателю предлагают выбор из трех сочетаний двигателя и коробки передач. Механическая коробка прилагается к 8-клапанному мотору мощностью 82 л.с. и к его 16-клапанному аналогу отдачей 113 л.с. С двигателем в 102 силы сочетается заслуженный 4-ступенчатый автомат DP2.

Скоро у седана и хэтчбека Stepway появится комплектация City. Ее ключевое отличие — сочетание 113-сильного двигателя с вариатором. Последнего у семейства Logan/Sandero доселе никогда не было.

Самый маломощный двигатель вполне подойдет тем, кто привык к неспешному передвижению. А еще — это доступный способ заполучить модный кросс-седан. Logan Stepway с таким мотором оценивается минимум в 662 990 рублей, хэтчбек Sandero Stepway — от 709 990 рублей.

В 113-сильном варианте с «ручкой» обе машины обладают хорошей по меркам класса динамикой. Такое сочетание можно порекомендовать тем покупателям, кто часто ездит по трассе и вынужден обгонять с выездом на встречную полосу.

Тандем 102 «лошадей» с автоматом — единственный пока вариант для тех, кому нужна двухпедальная модификация. Однако скоро должна появиться новая комплектация City. В ней Logan Stepway и Sandero Stepway будут оснащаться двигателем мощностью 113 л.с. в паре с вариатором CVT X-Tronic. Владельцы таких версий получат экономичность и динамику разгона на уровне машин с механической коробкой передач при всех удобствах езды с автоматом. Но пока цены на версию City не объявлены.

Комплектации и цены

В начальную комплектацию Life для обоих Степвеев вошли накладки на пороги, штампованные колеса, удачно стилизованные под легкосплавные, цвет металлик, оригинальная тканевая обивка салона, С-образные светодиодные ходовые огни, противотуманные фары, кондиционер, круиз-контроль, обогрев передних сидений, аудиосистема, две подушки безопасности, электроприводы зеркал и передних стекол. Цена — 662 990–752 990 рублей в зависимости от мотора и коробки передач для Логана и 709 990–779 990 для Сандеро. Дополнительно можно заказать обогрев ветрового стекла (7990 рублей), новый мультимедийный комплекс Media NAV 4.0 с функцией дистанционного пуска мотора (26 990 рублей).

Renault Sandero Stepway после рестайлинга стоит от 709 990 до 861 990 рублей. До обновления приподнятая версия расходилась гораздо лучше обычного хэтчбека, несмотря на более высокую цену.

Более продвинутый уровень Drive порадует подсветкой «бардачка», климат-контролем, обогревом ветрового стекла, системой дистанционного пуска двигателя Renault Start, задними электростеклоподъемниками, боковыми подушками безопасности и мультимедийной системой с навигацией, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Стоит такой Logan Stepway от 792 990 до 822 990 рублей, Sandero Stepway — от 791 990 до 861 990 рублей. Доплатить предлагается только за пакет в составе ESP и парктроника за 15 990 рублей. Один нюанс: в комплектации Drive седан с базовым мотором в 82 л.с. уже недоступен, тогда как Sandero сохраняет ассортимент из трех силовых агрегатов.

По большому счету все необходимое есть в начальном исполнении Life. Переплачивать за вариант Drive стоит только в том случае, если вам необходима какая-то из предлагающихся в нем опций. Например, система стабилизации и боковые подушки безопасности.

Renault Logan Stepway можно купить за 662 990 — 822 990 рублей. Это один из самых доступных псевдокроссоверов на рынке. И к тому же в уникальном форм-факторе седана.

Что выбрать?

В силу идентичности предлагаемых наборов муки выбора сводятся лишь к требуемому уровню практичности. У седана просторнее багажник, однако принять крупногабаритный груз с легкостью хэтчбека он не сможет. А у пятидверки из-за короткого заднего свеса лучше геометрическая проходимость. И хотя полный привод машинам недоступен, зато дорожный просвет (195 мм) достаточно велик, чтобы не бояться съехать с асфальта.

И не будем забывать о том, что при прочих равных седан Logan Stepway дешевле Sandero Stepway на 27–43 тысячи рублей в зависимости от комплектации. В бюджетном сегменте эта разница играет роль. Так что выбор несложен: хэтчбек практичнее, седан дешевле и оригинальнее.