Renault Logan Stepway или Sandero Stepway: что выбрать?

Рестайлинг семейства Logan/Sandero обошелся без заметных новшеств, зато принес пополнение. Приподнятый седан Logan Stepway не только стал неожиданной премьерой — это российский эксклюзив: такой версии в европейских странах нет. Так или иначе, но для наших покупателей выбор стал больше. Это приятно.
Двигатель и коробка передач
По части комплектаций и силовых агрегатов Renault Logan Stepway и Sandero Stepway — близнецы. Покупателю предлагают выбор из трех сочетаний двигателя и коробки передач. Механическая коробка прилагается к 8-клапанному мотору мощностью 82 л.с. и к его 16-клапанному аналогу отдачей 113 л.с. С двигателем в 102 силы сочетается заслуженный 4-ступенчатый автомат DP2.
Самый маломощный двигатель вполне подойдет тем, кто привык к неспешному передвижению. А еще — это доступный способ заполучить модный кросс-седан. Logan Stepway с таким мотором оценивается минимум в 662 990 рублей, хэтчбек Sandero Stepway — от 709 990 рублей.
В 113-сильном варианте с «ручкой» обе машины обладают хорошей по меркам класса динамикой. Такое сочетание можно порекомендовать тем покупателям, кто часто ездит по трассе и вынужден обгонять с выездом на встречную полосу.
Тандем 102 «лошадей» с автоматом — единственный пока вариант для тех, кому нужна двухпедальная модификация. Однако скоро должна появиться новая комплектация City. В ней Logan Stepway и Sandero Stepway будут оснащаться двигателем мощностью 113 л.с. в паре с вариатором CVT X-Tronic. Владельцы таких версий получат экономичность и динамику разгона на уровне машин с механической коробкой передач при всех удобствах езды с автоматом. Но пока цены на версию City не объявлены.
Комплектации и цены
В начальную комплектацию Life для обоих Степвеев вошли накладки на пороги, штампованные колеса, удачно стилизованные под легкосплавные, цвет металлик, оригинальная тканевая обивка салона, С-образные светодиодные ходовые огни, противотуманные фары, кондиционер, круиз-контроль, обогрев передних сидений, аудиосистема, две подушки безопасности, электроприводы зеркал и передних стекол. Цена — 662 990–752 990 рублей в зависимости от мотора и коробки передач для Логана и 709 990–779 990 для Сандеро. Дополнительно можно заказать обогрев ветрового стекла (7990 рублей), новый мультимедийный комплекс Media NAV 4.0 с функцией дистанционного пуска мотора (26 990 рублей).
Более продвинутый уровень Drive порадует подсветкой «бардачка», климат-контролем, обогревом ветрового стекла, системой дистанционного пуска двигателя Renault Start, задними электростеклоподъемниками, боковыми подушками безопасности и мультимедийной системой с навигацией, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Стоит такой Logan Stepway от 792 990 до 822 990 рублей, Sandero Stepway — от 791 990 до 861 990 рублей. Доплатить предлагается только за пакет в составе ESP и парктроника за 15 990 рублей. Один нюанс: в комплектации Drive седан с базовым мотором в 82 л.с. уже недоступен, тогда как Sandero сохраняет ассортимент из трех силовых агрегатов.
По большому счету все необходимое есть в начальном исполнении Life. Переплачивать за вариант Drive стоит только в том случае, если вам необходима какая-то из предлагающихся в нем опций. Например, система стабилизации и боковые подушки безопасности.
Что выбрать?
В силу идентичности предлагаемых наборов муки выбора сводятся лишь к требуемому уровню практичности. У седана просторнее багажник, однако принять крупногабаритный груз с легкостью хэтчбека он не сможет. А у пятидверки из-за короткого заднего свеса лучше геометрическая проходимость. И хотя полный привод машинам недоступен, зато дорожный просвет (195 мм) достаточно велик, чтобы не бояться съехать с асфальта.
И не будем забывать о том, что при прочих равных седан Logan Stepway дешевле Sandero Stepway на 27–43 тысячи рублей в зависимости от комплектации. В бюджетном сегменте эта разница играет роль. Так что выбор несложен: хэтчбек практичнее, седан дешевле и оригинальнее.
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