9 признаков, почему Lada Vesta Cross лучше кроссовера

Россия из страны седанов уверенно превращается в страну кроссоверов: все больше покупателей предпочитают именно такие автомобили. Однако приподнятый седан Веста Кросс, который АВТОВАЗ выпустил совсем недавно, способен перетянуть симпатии поклонников кроссоверов на свою сторону.

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

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Зачем переплачивать за кроссовер

В умах наших людей, особенно тех, у кого приличный стаж вождения, прочно сидит мысль, что чем машина больше и выше, тем она на дороге главнее. От этого стереотипа очень трудно избавиться. Но даже если мечта о большой машине остается мечтой, все равно хочется купить «джип», хотя бы маленький. И на эту роль вполне подходит кроссовер.

Не будем забывать и про качество наших дорог. Не всегда они ровные и прямые: чтобы безопасно по ним ездить, нужен большой дорожный просвет.

Однако у кроссоверов есть и недостатки. И именно в эти слабые места будет бить лифтованный седан Lada Vesta Cross. Все его преимущества — в нашей фотогалерее.

9 признаков, почему Lada Vesta Cross лучше кроссовера

9 признаков, почему Lada Vesta Cross лучше кроссовера
Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о LADA Vesta (15)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

На фиг она нужна, с такими ценами на бензин, народ будет ждать от Автотаза машин с обьемом 1.2–1.4 литра до 100 л.с., с расходом горючки город 6–8 л, трасса 4,5–5,5л! Эти жрущие по 10–11 литров тачки , это уже прошлое, жалко , что Автотаз это еще не сообразил.

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