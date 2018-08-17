9 признаков, почему Lada Vesta Cross лучше кроссовера

Россия из страны седанов уверенно превращается в страну кроссоверов: все больше покупателей предпочитают именно такие автомобили. Однако приподнятый седан Веста Кросс, который АВТОВАЗ выпустил совсем недавно, способен перетянуть симпатии поклонников кроссоверов на свою сторону.

Материалы по теме Зачем переплачивать за кроссовер

В умах наших людей, особенно тех, у кого приличный стаж вождения, прочно сидит мысль, что чем машина больше и выше, тем она на дороге главнее. От этого стереотипа очень трудно избавиться. Но даже если мечта о большой машине остается мечтой, все равно хочется купить «джип», хотя бы маленький. И на эту роль вполне подходит кроссовер.

Не будем забывать и про качество наших дорог. Не всегда они ровные и прямые: чтобы безопасно по ним ездить, нужен большой дорожный просвет.

Однако у кроссоверов есть и недостатки. И именно в эти слабые места будет бить лифтованный седан Lada Vesta Cross. Все его преимущества — в нашей фотогалерее.