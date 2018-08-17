9 признаков, почему Lada Vesta Cross лучше кроссовера

В умах наших людей, особенно тех, у кого приличный стаж вождения, прочно сидит мысль, что чем машина больше и выше, тем она на дороге главнее. От этого стереотипа очень трудно избавиться. Но даже если мечта о большой машине остается мечтой, все равно хочется купить «джип», хотя бы маленький. И на эту роль вполне подходит кроссовер.
Не будем забывать и про качество наших дорог. Не всегда они ровные и прямые: чтобы безопасно по ним ездить, нужен большой дорожный просвет.
Однако у кроссоверов есть и недостатки. И именно в эти слабые места будет бить лифтованный седан Lada Vesta Cross. Все его преимущества — в нашей фотогалерее.
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