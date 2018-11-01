АВТОВАЗ объявил о дате начала продаж Lada XRAY Cross

Грядущие выходные можно будет провести за выбором и покупкой нового лифтованного хэтчбека Lada.

Lada Xray Cross

Продажи нового Lada XRAY Cross начнутся 3 ноября, в субботу. На этот день во всех дилерских центрах назначены презентации автомобиля. Выход новинки сопровождается слоганом «Lada. Новые горизонты».

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Стоимость автомобиля уже известна. За экземпляр в комплектации Classic с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с. и механической коробкой передач нужно будет заплатить 729 900 рублей. В самой богатой комплектации Luxe с тем же набором агрегатов автомобиль обойдется в 888 900 рублей. Любопытно, что пока в прайс-листах отсутствуют машины с роботизированной коробкой передач. Вероятнее всего, они будут дороже на 25 000 рублей.

Напомним, что впервые Lada XRAY Cross был показан на Московском международном автосалоне этим летом. От обычного XRAY версия Cross отличается обвесом, увеличенным до 215 мм дорожным просветом, расширенной колеей и 17-дюймовыми колесами. Кроме того, настройки двигателя и некоторых систем Lada XRAY Cross были изменены, а на панели приборов добавился селектор системы Lada Ride Select, отвечающей за алгоритмы работы управляющей электроники. В отличие от обычного XRAY версия Cross оснащается обогревом руля, регулировкой рулевой колонки не только по высоте, но и по вылету, и креслами с более развитой боковой поддержкой.

Lada XRAY Cross входит в пятерку описанных нами скорых новинок бренда.

АВТОВАЗ, наконец, меняется в лучшую сторону, выяснили мы во время тест-драйва Lada XRAY Cross.

Фото: Lada