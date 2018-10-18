Lada XRAY Cross на бездорожье и в снегу — первый тест

Главная «внедорожная» новость Лады XRAY Cross — система Ride Select, которая позволяет выбирать режим работы ESP в зависимости от условий движения. ЗР устроил новинке экзамен на профпригодность и снял об этом видео.

LADA XRAY
LADA XRAY

LADA > XRAY

Фото: Онлайн-редакция

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Отзывы о LADA XRAY (16)

LADA 2017 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Сам факт наличия бесит бакланов и им подобным. Переросла Степвей, откуда собственно и пошла.

Недостатки:

Багажник бы побольше.

Комментарий:

Вершина развития B0.

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