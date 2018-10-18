Как должен выглядеть алкотестер инспектора ГИБДД? При определенных обстоятельствах водитель может отказаться от «продувки» на дороге и всегда имеет полное право не согласиться с ее результатами. Обычно это происходит, когда инспектор использует сомнительно выглядящий прибор. Задавайте вопросы по эксплуатации автомобилей Renault экспертам ЗР У вас автомобиль марки Renault? Тогда вам сюда. Все, чего вы не знали о своей машине, но боялись (или не находили времени) спросить, можно выяснить в нашей постоянной рубрике «Прямая линия». Новые зимние шины Michelin: зачем у них так много шипов Компания Michelin представила «шиповки» X-Ice North четвертого поколения. По одному из параметров они явно превосходят конкурентов.