Lada XRAY Cross на бездорожье и в снегу — первый тест
Главная «внедорожная» новость Лады XRAY Cross — система Ride Select, которая позволяет выбирать режим работы ESP в зависимости от условий движения. ЗР устроил новинке экзамен на профпригодность и снял об этом видео.
Фото: «За рулем.РФ» Онлайн-редакция
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